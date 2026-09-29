RUHSAT İÇİN VITO ARTI 400 BİN AVRO

Olayların oteline çalışma ruhsatı alma sürecinde başladığını savcılıkla paylaşan Toprak, önceki Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan'ın kendisinden 250 bin dolar istediğini aktardı.

Bu paranın 40 bin dolarını makamında teslim ettiğini ancak ruhsat sorununun çözülemediğini iddia eden Toprak, yeni belediye yönetimi döneminde Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in kendisinden VIP Mercedes Vito istediğini, ilerleyen süreçte ruhsat karşılığında 400 bin avro talep edildiğini öne sürdü.

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez

İstenen 400 bin avroyu belediye yakınındaki kafede bıraktığını, ardından Sönmez'in odasına çıktığını ve burada yaşanan arbede sonrasında belediyeden ayrıldığını anlatan Toprak, kafeye döndüğünde 400 bin avronun ve paranın yanında bulunan kişinin ortadan kaybolduğunu iddia etti.