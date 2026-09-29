Menderes Belediyesindeki rüşvet dosyasında yeni itiraf: Ruhsata 400 bin avro, şikayetten vazgeçilmesine 1 milyon dolar
Menderes Belediyesine yönelik operasyonda tutuklanan 17 şüpheli hakkındaki adli süreç devam ederken, işadamı Yakup Toprak savcılığa verdiği ifadede rüşvet çarkının detaylarını anlattı. Oteline çalışma ruhsatı alabilmek için eski başkan Erkan Özkan’a 40 bin dolar verdiğini belirten Toprak, yeni yönetim döneminde ise kendisinden VIP araç ve 400 bin avro istendiğini öne sürdü. Toprak, cezaevinde bulunduğu süreçte şikayetin geri çekilmesi karşılığında dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’in kendisinden 1 milyon dolar talep ettiğini söyledi. Dosyaya giren WhatsApp yazışmaları, belediye içindeki para trafiğini ve rüşvet ağını gözler önüne serdi
İzmir Menderes Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında, kilit isim konumundaki iş insanı Yakup Toprak'ın savcılığa sunduğu ifadeyle dosyaya çarpıcı iddialar eklendi.
Soruşturmanın başlamasına neden olan Toprak, belediye yöneticilerine ruhsat işlemleri sebebiyle yüksek miktarlarda para vermeye zorlandığını öne sürdü.
"İTİBAR KAYBI PARASI" ADI ALTINDA 1 MİLYON DOLAR İSTENDİ
Yeni Asır gazetesinin haberine göre, Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in şikayeti üzerine 16 gün cezaevinde kaldığını anlatan Toprak, bu dönemde şikayetten vazgeçilmesi karşılığında kendisinden 1 milyon dolar istendiğini iddia etti.
Cezaevinde bulunduğu sırada Sönmez'in arkadaşı aracılığıyla avukatına ulaşıldığını ve söz konusu ödemenin talep edildiğini belirten Toprak, bu tutarın kendisine "itibar kaybı parası" olarak aktarıldığını dile getirdi.
Ödeme yapılmaması halinde şikayetten vazgeçilmeyeceğinin söylendiğini öne süren Toprak, süreç sonunda "kamu malına zarar verme" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından beraat ettiğini, "kasten yaralama" suçundan ise yargılamasının tutuksuz sürdüğünü bildirdi.
RUHSAT İÇİN VITO ARTI 400 BİN AVRO
Olayların oteline çalışma ruhsatı alma sürecinde başladığını savcılıkla paylaşan Toprak, önceki Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan'ın kendisinden 250 bin dolar istediğini aktardı.
Bu paranın 40 bin dolarını makamında teslim ettiğini ancak ruhsat sorununun çözülemediğini iddia eden Toprak, yeni belediye yönetimi döneminde Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in kendisinden VIP Mercedes Vito istediğini, ilerleyen süreçte ruhsat karşılığında 400 bin avro talep edildiğini öne sürdü.
İstenen 400 bin avroyu belediye yakınındaki kafede bıraktığını, ardından Sönmez'in odasına çıktığını ve burada yaşanan arbede sonrasında belediyeden ayrıldığını anlatan Toprak, kafeye döndüğünde 400 bin avronun ve paranın yanında bulunan kişinin ortadan kaybolduğunu iddia etti.
ESKİ BAŞKANIN WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ
Menderes Belediyesi soruşturmasında eski Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisi arasında yapılan ve dosyaya giren WhatsApp yazışmaları da incelemeye alındı.
Söz konusu yazışmalarda Çiçek'in, Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in bazı iş insanlarından para aldığını ve belediyedeki işlerin Sönmez üzerinden yürütüldüğünü söylediği iddia edildi.
Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında aralarında İlkay Çiçek ve Rüzgar Sönmez'in de bulunduğu 17 şüpheli, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanmıştı.