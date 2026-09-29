Sosyal medyada İsrail propagandasına geçit yok: X'teki 88 trol hesaba engel
Sosyal medya platformu X üzerinde milli güvenliği hedef alan ve İsrail propagandası yaparak dezenformasyon yayan 88 hesap, İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda erişime kapatıldı.
Türkiye'nin dijital sınırlarını korumak amacıyla harekete geçen İletişim Başkanlığı, sosyal medya platformlarındaki kara propaganda ağlarına geçit vermedi. Kurumun koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, X platformu üzerinden organize şekilde dezenformasyon yayan hesaplar tespit edildi.
İSRAİL PROPAGANDASI YAPAN HESAPLAR KAPATILDI
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen incelemelerde, söz konusu hesapların İsrail propagandası yürüttüğü saptandı.
Milli güvenliği doğrudan tehdit eden içerikler paylaşan 88 X hesabı hakkında yasal işlem başlatılarak erişim engeli kararı uygulandı.
Paylaşılan resmi görsellerde, kapatılan hesapların profillerinde "Hesap Erişime Engellendi" ibaresinin yer aldığı görüldü.
MİLLİ GÜVENLİĞE YÖNELİK TEHDİTLER ENGELLENDİ
Sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarına karşı alınan tedbirler kapsamında, dezenformasyon yayan ağların faaliyetleri durduruldu.
İlgili kurumların ortak çalışmasıyla tespit edilen 88 hesabın, kamuoyunu yanıltmaya yönelik sistematik paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.
Kapatılan hesapların dijital izleri silinirken, benzer faaliyetler yürüten diğer ağlara yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.