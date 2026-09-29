Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın müvekkilleri hakkında dile getirdiği kira iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların tamamen gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğunu ifade eden Adır, Şık hakkında hem Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu hem de manevi tazminat davası açıldığını bildirdi.

"BAŞKA BİR KONUT KİRALANMADI"

Avukat Abdullah Adır tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akın Gürlek ve eşinin Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen resmi lojmanda ikamet ettikleri vurgulandı. Şık'ın iddialarının aksine başka bir konut kiralanmasının kesinlikle söz konusu olmadığını belirten Adır, şu ifadelerle çağrıda bulundu:

"Gazetecilik belgeye, milletvekilliği ise kamuoyu karşısında sorumluluğa dayanır. Müfterinin elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunu derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır. Aksi takdirde söz konusu şahıs kamuoyu vicdanında müfteri olarak anılacaktır."