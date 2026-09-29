Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahmet Şık'a dava: İftiraların hesabı hukuk önünde sorulacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya atılan kira iddialarına ilişkin TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve manevi tazminat davası açıldı. Bakan Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Ahmet Şık’ın kira iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaparak iddiaların tamamen gerçek dışı ve iftira olduğunu bildirdi. Bakan Gürlek’in Bakanlık tarafından tahsis edilen resmi lojmanda ikamet ettiğini vurgulayan Adır, Şık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın müvekkilleri hakkında dile getirdiği kira iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların tamamen gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğunu ifade eden Adır, Şık hakkında hem Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu hem de manevi tazminat davası açıldığını bildirdi.
"BAŞKA BİR KONUT KİRALANMADI"
Avukat Abdullah Adır tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akın Gürlek ve eşinin Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen resmi lojmanda ikamet ettikleri vurgulandı. Şık'ın iddialarının aksine başka bir konut kiralanmasının kesinlikle söz konusu olmadığını belirten Adır, şu ifadelerle çağrıda bulundu:
"Gazetecilik belgeye, milletvekilliği ise kamuoyu karşısında sorumluluğa dayanır. Müfterinin elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunu derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır. Aksi takdirde söz konusu şahıs kamuoyu vicdanında müfteri olarak anılacaktır."
HEM CEZA HEM TAZMİNAT DAVASI
Gürlek ailesinin itibarının hedef alındığına dikkat çeken Adır, Ahmet Şık hakkında iftira suçlamasıyla ceza soruşturması başlatılması için suç duyurusunda bulunulduğunu, ayrıca kişilik haklarının ihlal edilmesi gerekçesiyle manevi tazminat davası açıldığını aktardı.
"HESABI HUKUK ÖNÜNDE SORULACAK"
Kira iddialarını "itibar suikastı" olarak niteleyen Avukat Adır, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Müvekkilimize karşı itibar suikastı niteliği taşıyan bu iftiraların hesabı hukuk önünde, iftira sahibinin şeref ve haysiyeti ise milletin vicdanı önünde yargılanmaya muhtaçtır. Süreç hukuk çerçevesinde titizlikle takip edilmektedir."
Ahmet Şık'ın kamuoyuna taşıdığı iddialar, yapılan bu başvurularla birlikte hem manevi tazminat davasının hem de ceza soruşturmasının konusu haline geldi
Bakan Gürlek'in avukatı Abdullah Adır'ın Açıklamasının Tam Metni:
"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve eşi Sayın Elif Gülşah Gürlek hakkında, gazeteci ve milletvekili sıfatı taşıyan Ahmet ŞIK isimli bir şahıs tarafından ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğindedir.
Müvekkilimiz ve eşi, Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet etmektedir. Müfteri Ahmet Şık'ın yalan beyanlarının aksine müvekkilimiz tarafından başka bir konut kiralanması asla söz konusu değildir.
Gazetecilik belgeye, milletvekilliği ise kamuoyu karşısında sorumluluğa dayanır. Müfterinin elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunu derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır. Aksi takdirde söz konusu şahıs kamuoyu vicdanında müfteri olarak anılacaktır.
Müvekkilimizin ve ailesinin kişilik haklarını ve itibarını hedef alan alçakça iftiraları nedeniyle Ahmet Şık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat davası açılmıştır.
Müvekkilimize karşı itibar suikastı niteliği taşıyan bu iftiraların hesabı hukuk önünde, iftira sahibinin şeref ve haysiyeti ise milletin vicdanı önünde yargılanmaya muhtaçtır. Süreç hukuk çerçevesinde titizlikle takip edilmektedir."