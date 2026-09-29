CANLI YAYIN
Geri

Kandil'den çatlak sesler yükselirken İmralı'dan yeni mesaj

Terörsüz Türkiye sürecini selamete erdirmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Gözler PKK'nın silahları teslim edip mağaraları boşaltmasına çevrildi. Bu süreçte Kandil'den çatlak sesler yükselirken İmralı'dan yeni bir açıklama geldi. PKK/KCK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, bir kez daha örgütün misyonunun bittiğini söyledi. "Artık silah kutsanmamalı" diyen Öcalan, "Eski formda ısrar kaybettirir" diyerek PKK'nın çatı yapılanmasına mesaj gönderdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kandil'den çatlak sesler yükselirken İmralı'dan yeni mesaj

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını tesis eden Çerçeve Yasa ile birlikte en kritik aşama geride kaldı. Artık gözler, Kandil'deki terör baronlarının silahlarını teslim etmesine çevrildi.

Teyit ve tespit aşamasında terör örgütünün Kandil'e kadar uzanan mağara ve kamplarının tamamını boşaltması gerekiyor.

Türkiye ve Irak, PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için geçtiğimiz günlerde anlaşma imzaladı.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Beştepede toplandı... Kurumlar arası koordinasyon kararıMilli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Beştepede toplandı... Kurumlar arası koordinasyon kararı

İlk toplantısını 24 Ağustos'ta yapan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, 28 Eylül'de ikinci kez Beştepe'de bir araya geldi.

Adalet, İçişleri ve Savunma bakanlarının yanı sıra MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri'nin de hazır bulunduğu zirvede kurulan alt komisyonların görev ve yetki alanları karara bağlandı.

Kandil'den süreci sabote edecek çatlak sesler yükseliyor (Foto: Takvim Foto Arşivi)Kandil'den süreci sabote edecek çatlak sesler yükseliyor (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KANDİL'DEN ÇATLAK SESLER YÜKSELİYOR

Bir yandan da Kandil'den çatlak sesler yükseliyor. Elebaşları süreci sabote edecek eylem ve söylemler üretmekten geri durmuyor.

KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, "Apo özgür olmazsa silahları bırakmayız. Süreç başarısız olursa büyük bir savaşa hazırız" şeklinde küstah tehditler savurdu. Bese Hozat ise önceki gün "Demokratikleşme olmadan Türkiye'de bu sürecin başarıya gitmesi mümkün değil" diyerek sürecin önüne takoz koymaya kalktı.

Öcalan Kandil'e ʺArtık silah kutsanmamalıʺ mesajı gönderdi (Foto: Takvim Foto Arşivi)Öcalan Kandil'e ʺArtık silah kutsanmamalıʺ mesajı gönderdi (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Kandil provoke ederken İmralı'dan yeni açıklama geldi.

ÖCALAN YİNE "PKK'NIN MİSYONU BİTTİ" DEDİ: ARTIK SİLAH KUTSANMAMALI

Londra'da düzenlenen "Barış ve Demokratik Entegrasyon Konferansı" etkinliğine mesaj gönderen PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, örgütün bir kez daha misyonunu tamamladığını belirtti.

"Eski formda ısrar kaybettirir" diyerek Kandil'e gönderme yapan Öcalan, "Artık silah kutsanmamalı, toplum inşa edilmelidir. Ulusal kurtuluş savaşı stratejisinin yerini demokratik siyaset almıştır. Daha güçlü silahımız sözdür, hukuktur, örgütlü toplumdur" dedi.

"TÜRKİYE'DE VE ORTA DOĞU'DA AMAÇ AYRIŞMAK DEĞİL"

İmralı'daki elebaşı, "Kürtlerin demokrasi bilinciyle katıldığı bir Türkiye gerçek bir demokratik cumhuriyet olur. Türkiye'de ve Orta Doğu'da amaç ayrışmak değil, gerçek bir demokrasiyi birlikte inşa etmektir" şeklinde konuştu.

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan ile 17. görüşmesinin detaylarını paylaştı: PKKya bir silah bırakma çağrısı dahaDEM Parti İmralı heyeti Öcalan ile 17. görüşmesinin detaylarını paylaştı: PKKya bir silah bırakma çağrısı daha


Öte yandan DEM Parti İmralı heyeti geçtiğimiz haftalarda İmralı'da Öcalan'la 17. kez bir araya gelmişti.

Çerçeve yasa sonrası ilk olma özelliğini taşıyan görüşmenin ardından Öcalan, PKK'ya yönelik "Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder" demişti.

Başkan Erdoğandan Terörsüz Türkiye açıklaması: Artık Irak ile terör değil ticaret konuşmak istiyoruzBaşkan Erdoğandan Terörsüz Türkiye açıklaması: Artık Irak ile terör değil ticaret konuşmak istiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahmet Şık'a dava: İftiraların hesabı hukuk önünde sorulacak
SONRAKİ HABER

Şık'a dava!
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler