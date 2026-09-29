Kandil'den çatlak sesler yükselirken İmralı'dan yeni mesaj
Terörsüz Türkiye sürecini selamete erdirmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Gözler PKK'nın silahları teslim edip mağaraları boşaltmasına çevrildi. Bu süreçte Kandil'den çatlak sesler yükselirken İmralı'dan yeni bir açıklama geldi. PKK/KCK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, bir kez daha örgütün misyonunun bittiğini söyledi. "Artık silah kutsanmamalı" diyen Öcalan, "Eski formda ısrar kaybettirir" diyerek PKK'nın çatı yapılanmasına mesaj gönderdi.
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını tesis eden Çerçeve Yasa ile birlikte en kritik aşama geride kaldı. Artık gözler, Kandil'deki terör baronlarının silahlarını teslim etmesine çevrildi.
Teyit ve tespit aşamasında terör örgütünün Kandil'e kadar uzanan mağara ve kamplarının tamamını boşaltması gerekiyor.
Türkiye ve Irak, PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için geçtiğimiz günlerde anlaşma imzaladı.
İlk toplantısını 24 Ağustos'ta yapan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, 28 Eylül'de ikinci kez Beştepe'de bir araya geldi.
Adalet, İçişleri ve Savunma bakanlarının yanı sıra MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri'nin de hazır bulunduğu zirvede kurulan alt komisyonların görev ve yetki alanları karara bağlandı.
KANDİL'DEN ÇATLAK SESLER YÜKSELİYOR
Bir yandan da Kandil'den çatlak sesler yükseliyor. Elebaşları süreci sabote edecek eylem ve söylemler üretmekten geri durmuyor.
KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, "Apo özgür olmazsa silahları bırakmayız. Süreç başarısız olursa büyük bir savaşa hazırız" şeklinde küstah tehditler savurdu. Bese Hozat ise önceki gün "Demokratikleşme olmadan Türkiye'de bu sürecin başarıya gitmesi mümkün değil" diyerek sürecin önüne takoz koymaya kalktı.
Kandil provoke ederken İmralı'dan yeni açıklama geldi.
ÖCALAN YİNE "PKK'NIN MİSYONU BİTTİ" DEDİ: ARTIK SİLAH KUTSANMAMALI
Londra'da düzenlenen "Barış ve Demokratik Entegrasyon Konferansı" etkinliğine mesaj gönderen PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, örgütün bir kez daha misyonunu tamamladığını belirtti.
"Eski formda ısrar kaybettirir" diyerek Kandil'e gönderme yapan Öcalan, "Artık silah kutsanmamalı, toplum inşa edilmelidir. Ulusal kurtuluş savaşı stratejisinin yerini demokratik siyaset almıştır. Daha güçlü silahımız sözdür, hukuktur, örgütlü toplumdur" dedi.
"TÜRKİYE'DE VE ORTA DOĞU'DA AMAÇ AYRIŞMAK DEĞİL"
İmralı'daki elebaşı, "Kürtlerin demokrasi bilinciyle katıldığı bir Türkiye gerçek bir demokratik cumhuriyet olur. Türkiye'de ve Orta Doğu'da amaç ayrışmak değil, gerçek bir demokrasiyi birlikte inşa etmektir" şeklinde konuştu.
Öte yandan DEM Parti İmralı heyeti geçtiğimiz haftalarda İmralı'da Öcalan'la 17. kez bir araya gelmişti.
Çerçeve yasa sonrası ilk olma özelliğini taşıyan görüşmenin ardından Öcalan, PKK'ya yönelik "Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder" demişti.