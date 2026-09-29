Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını tesis eden Çerçeve Yasa ile birlikte en kritik aşama geride kaldı. Artık gözler, Kandil'deki terör baronlarının silahlarını teslim etmesine çevrildi. Teyit ve tespit aşamasında terör örgütünün Kandil'e kadar uzanan mağara ve kamplarının tamamını boşaltması gerekiyor. Türkiye ve Irak, PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için geçtiğimiz günlerde anlaşma imzaladı.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Beştepede toplandı... Kurumlar arası koordinasyon kararı İlk toplantısını 24 Ağustos'ta yapan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, 28 Eylül'de ikinci kez Beştepe'de bir araya geldi. Adalet, İçişleri ve Savunma bakanlarının yanı sıra MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri'nin de hazır bulunduğu zirvede kurulan alt komisyonların görev ve yetki alanları karara bağlandı.