DEM Parti İmralı heyeti Öcalan ile 17. görüşmesinin detaylarını paylaştı: PKK'ya bir silah bırakma çağrısı daha
Münfesih terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda 17. defa görüşen DEM Parti heyeti, adadan ayrıldıktan sonra yazılı açıklama yayımladı. Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Özgür Faik Erol’un yer aldığı heyetin açıklamasında, Öcalan’ın barış iradesinin hukuki düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiği yönündeki ifadelerine yer verildi. Özlaan’ın PKK’ya yönelik “Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder” çağrısı aktarıldı. Heyet, siyasi irade ile pratiği ortaya koyma zamanının geldiğini vurguladı. Çerçeve yasa sonrası ilk olma özelliğini taşıyan görüşmenin ardından gözler PKK'nın silahları teslim edip Kandil'i boşaltmasına çevrildi.
Çerçeve Yasa ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj aşıldı. Şimdi gözler PKK'nın silahları teslim edip Kandil'i boşaltmasına çevrildi.
Teyit ve tespit aşamasında terör örgütünün Kandil'e kadar uzanan mağara ve kamplarının tamamını 1 Ekim'e kadar boşaltması gerekiyor.
DEM Parti İmralı heyeti, Çerçeve yasanın TBMM'den geçmesinin ardından elebaşı Abdullah Öcalan'la ilk kez bir araya gelmek üzere İmralı'ya gitti.
Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, münfesih terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan ayrıldı.
"AMACIM BARIŞIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ"
DEM heyeti, Öcalan ile gerçekleştirdiği 17. görüşmenin ardından yazılı açıklama yayımladı.
Görüşmede Türkiye'nin içinde bulunduğu sürecin demokratik çözüm, kalıcı barışın geliştirilmesi, sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımlar ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
DEM Parti'nin yayımladığı metinde, PKK elebaşı Öcalan'ın kamuoyuna yansıtılmak üzere yaptığı değerlendirmeler aktarıldı.
Terörsüz Türkiye sürefcinin tarihi sorumlulukların gecikmeden yerine getirilmesini gerektiren aşamada olduğunu belirten Öcalan, "Yasanın çıkmasından sonraki dönemde bu sorumluluk çerçevesinde karşılıklı pratik adımların atılması ve kurulların aktif olarak çalışmaya başlaması büyük önem taşımaktadır." dedi.
PKK'nın silah bırakması konusuna değinen Öcalan, "Benim amacım barış ve siyasallaşmanın gerçekleştirilmesidir. Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder." ifadelerini kullandı.
"TARİHİ FIRSAT TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE"
Sürecin somut hukuki adımlarla desteklenmesi gerektiğini savunan Öcalan, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunmaktadır. Bunun kalıcı bir barışa ve demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesini bekliyor ve edeceğine inanıyorum. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez bir görevdir."
"MUHTEMEL PROVOKASYONLARIN BOŞA ÇIKARILMASI ESAS OLMALI"
Bölgesel gelişmelere dikkat çeken Öcalan, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci aynı zamanda Orta Doğu'daki tüm halkların ve inançların barış içinde, özgür ve eşit olarak bir arada yaşamasını hedeflemektedir. Bölgedeki gelişmeler, sürecin hassas dengeler üzerinde işlediğini açıkça göstermektedir ve bunlar süreci doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle muhtemel provokasyonların boşa çıkarılması için bölgedeki sorunların diyalog ve müzakere temelinde ele alınması esas olmalıdır. Rojava'da gerçekleşen olaylar da bu çerçevede değerlendirilmelidir." diye konuştu.
"BARIŞIN YOLU AÇIK"
Yazılı açıklamanın son bölümünde DEM Parti İmralı heyetinin kendi değerlendirmelerine yer verildi.
Öcalan'ın temel yaklaşımının barışın kalıcılaştırılması, demokratik siyasetin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi olduğunu vurgulayan heyet, "Barışın yolu açıktır. Şimdi bu yolu ilerletecek siyasi irade ve pratiği ortaya koyma zamanıdır." açıklamasını yaptı.
İMRALI: YASA SÜRECİN ANAHTARI OLACAK
Heyet, son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
Bu görüşmede Öcalan, "Silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır. Yasa sürecin anahtarı olacak" mesajı vermişti.
BEŞTEPE'DE ÇERÇEVE YASA ZİRVESİ
Başkan Erdoğan da 13 Ağustos'ta DEM Parti İmralı Heyetini kabul etmiş, 1 saat 40 dakika süren görüşme sonrası "Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi" açıklaması gelmişti.
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