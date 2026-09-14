Çerçeve Yasa ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj aşıldı. Şimdi gözler PKK'nın silahları teslim edip Kandil'i boşaltmasına çevrildi.



Teyit ve tespit aşamasında terör örgütünün Kandil'e kadar uzanan mağara ve kamplarının tamamını 1 Ekim'e kadar boşaltması gerekiyor.



DEM Parti İmralı heyeti, Çerçeve yasanın TBMM'den geçmesinin ardından elebaşı Abdullah Öcalan'la ilk kez bir araya gelmek üzere İmralı'ya gitti.

Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, münfesih terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan ayrıldı.