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Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'ye 1 ay süre verdi

Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, Yeni Parti'ye savunmasını sunması için 1 ay süre verdi. Takvim.com.tr günler öncesinden Özgür Özel'in AYM'nin vereceği kararı bekleyeceğini okurlarına duyurdu. YENİ Parti'nin önümüzdeki süreçte isim revizyonuna gitmesi bekleniyor.

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Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'ye 1 ay süre verdi

Eski CHP'lilerin tutuştuğu tabela kavgası, Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek mahkeme "isim değişikliği" başvurusunu bugün gündemine aldı

Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini görüştü.

Yüksek Mahkeme, Yeni Parti'ye savunmasını sunması için 1 ay süre verdi.

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