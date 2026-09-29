Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in Japonya tatili mercek altında! İki valizde ne vardı?
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski jandarma komutanı Ali Kahraman'ın eşi Burçin Kahraman'ın ifadesindeki Japonya tatili detayı dikkat çekti. Kahraman, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve kızıyla 2024 yılında Japonya'ya gittiklerini anlattı. Tatilin son gününde Sonel ve kızının otelden ayrılırken iki büyük bavul aldığını, bavulların ücretini ise Ordulu bir iş insanının ödediğini gördüğünü söyledi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturma sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalarda, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan eski jandarma komutanı Albay Ali Kahraman'ın eşi Burçin Kahraman'ın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade ise dikkat çeken ayrıntıları ortaya çıkardı. Kahraman, 2024 yılında kızıyla birlikte eski Vali Tuncay Sonel ve kızıyla Japonya'da bir hafta tatil yaptıklarını anlattı. İfadesinde, tatilin son günü otelden ayrılırken Sonel ve kızının iki büyük bavul aldığını, bavulların ödemesini ise bir iş insanının yaptığını belirtti.
JAPONYA TATİLİ NASIL PLANLANDI?
Burçin Kahraman, ifadesinde başlangıçta kızıyla Güney Kore'ye gitmeyi planladıklarını, Tuncay Sonel'in de bu sırada kendisini Ankara'da ziyaret ettiğini söyledi. Kahraman, kızının Japonya'ya gitmek istemesi üzerine tatil planlarının değiştiğini ve iki ailenin Japonya'da buluştuğunu anlattı.
Kahraman, yaşananları şu sözlerle aktardı:
"O süreç şu şekilde gerçekleşti; Benim kızım THY'de bilgisayar mühendisi olarak çalıştığı için uçuş avantajımız bulunmaktadır. Bu sebeple kızımla beraber Güney Kore ülkesine bir haftalık gezi planlamıştık.
O sıralarda ben Ankara'da Mithat Paşa Şube Müdürüydüm, Tuncay Sonel bir vesile ile yanıma gelmişti. Kendisine bu durumdan bahsedince kızının da Japonya'ya gitmek istediğini söyledi. Bizim uçuş programımız hazır olduğu için biz doğrudan Güney Kore'ye gittik. Tuncay Sonel de kendi kızıyla yerleşti. Onlar da Ankara'dan farklı havalimanı vasıtasıyla Japonya'ya geldiler."
OTEL MASRAFLARINI KİM KARŞILADI?
Japonya'da kendisini ve kızını bir rehberin karşıladığını belirten Burçin Kahraman, Tuncay Sonel ve kızını ise adını hatırlamadığı, kargo işiyle uğraşan Ordulu bir iş insanının karşıladığını ifade etti.
Aynı otelde konakladıklarını belirten Kahraman, kendi konaklama ücretini ödediğini ancak Sonel ve kızının ödeme yaptığını görmediğini söyledi. Bir hafta boyunca rehber eşliğinde birlikte gezdiklerini anlatan Kahraman, tatilin son gününde yaşananları da ifadesinde şöyle aktardı:
"Aynı otelde buluştuk. Otele ben ödememi yaptım. Onların otel ödemesini yaptığını görmedim. Biz kızımla otele yerleştik. Tuncay Sonel de kendi kızıyla yerleşti. Bir hafta orada rehber eşliğinde beraber gezdik. Son gün otelden ayrılırken iki büyük bavulun Tuncay Sonel ve kızı tarafından alındığını gördüm. Buna ilişkin ödemenin de Ordulu iş adamı tarafından yapıldığını gördüm. Bunu o anda fark ettim. Daha önce Tuncay Sonel ve kızı bu alışverişten bahsetmemişti"
"KÜÇÜK HESAPLAR PEŞİNDE KOŞTULAR"
Burçin Kahraman, Japonya tatilinde Tuncay Sonel ve ailesini daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu, yaşadıklarının ardından aileyle arasına mesafe koyduğunu öne sürdü.
Tatil dönüşünde Sonel ve ailesiyle görüşmelerini azalttığını belirten Kahraman, yaşananları eşi Ali Kahraman'a da anlattığını ifade etti. Kahraman, konuya ilişkin iddiasını şu sözlerle dile getirdi:
"Küçük hesaplar peşinde koşmaları beni kendilerinden soğuttu. Bu tatilden döndükten sonra gerek Tuncay Sonel'le gerekse eşi Handan ve kızı ile irtibatımıza mesafe koydum ve minimuma indirdim. Eşim Ali Kahraman'a da yaşadıklarımı anlattım. O da benim gibi mesafe koydu"
AVUKAT ALİ ÇİMEN: İKİ BÜYÜK BAVULDA NE VARDI?
Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen de Burçin Kahraman'ın ifadesinde yer alan iki büyük bavul ayrıntısına dikkat çekti. Bavulların içeriğinin ve ne amaçla taşındığının araştırılması gerektiğini belirten Çimen, diplomatik pasaport konusuna da vurgu yaptı.
Çimen, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"İki büyük bavul içinde ne vardı veya ne taşınmak üzere Sonellere verildi? (Bu kişilerin diplomatik pasaport sahibi olmaları nedeniyle bu sorunun cevabının titizlikle araştırılması gerekir)"
Burçin Kahraman'ın ifadesinde yer alan bavul ve ödeme ayrıntıları, Gülistan Doku soruşturmasında araştırılması istenen konular arasında gündeme geldi.
Haber: Hüseyin Kaçar