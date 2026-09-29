Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturma sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalarda, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski jandarma komutanı Albay Ali Kahraman'ın eşi Burçin Kahraman'ın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade ise dikkat çeken ayrıntıları ortaya çıkardı. Kahraman, 2024 yılında kızıyla birlikte eski Vali Tuncay Sonel ve kızıyla Japonya'da bir hafta tatil yaptıklarını anlattı. İfadesinde, tatilin son günü otelden ayrılırken Sonel ve kızının iki büyük bavul aldığını, bavulların ödemesini ise bir iş insanının yaptığını belirtti.

Burçin Kahraman, 2024 yılında Tuncay Sonel ve kızıyla Japonya'da yaptıkları tatilde yaşananları anlattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

JAPONYA TATİLİ NASIL PLANLANDI?

Burçin Kahraman, ifadesinde başlangıçta kızıyla Güney Kore'ye gitmeyi planladıklarını, Tuncay Sonel'in de bu sırada kendisini Ankara'da ziyaret ettiğini söyledi. Kahraman, kızının Japonya'ya gitmek istemesi üzerine tatil planlarının değiştiğini ve iki ailenin Japonya'da buluştuğunu anlattı.

Kahraman, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"O süreç şu şekilde gerçekleşti; Benim kızım THY'de bilgisayar mühendisi olarak çalıştığı için uçuş avantajımız bulunmaktadır. Bu sebeple kızımla beraber Güney Kore ülkesine bir haftalık gezi planlamıştık.

O sıralarda ben Ankara'da Mithat Paşa Şube Müdürüydüm, Tuncay Sonel bir vesile ile yanıma gelmişti. Kendisine bu durumdan bahsedince kızının da Japonya'ya gitmek istediğini söyledi. Bizim uçuş programımız hazır olduğu için biz doğrudan Güney Kore'ye gittik. Tuncay Sonel de kendi kızıyla yerleşti. Onlar da Ankara'dan farklı havalimanı vasıtasıyla Japonya'ya geldiler."