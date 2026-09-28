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Fon soruşturmasında 4. dalga: Özata ve Destek Finans yöneticilerine gözaltı kararı

Fon soruşturmasında 4. dalga: Özata ve Destek Finans yöneticilerine gözaltı kararı

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Finansal usulsüzlük soruşturmasında 4. dalga başladı. Özata Gemicilik ve Destek Faktoring yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9’u eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Finansal usulsüzlük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula Finans, Tera Yatırım ve Hedef Holding gibi şirketlerin tepe yöneticilerinin tutuklanmasıyla gündeme gelen soruşturma, Özata Gemicilik ile Destek Faktoring'e sıçradı. Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 9'u yakalandı.
Fon soruşturmasında 4. dalga: 10 gözaltı kararı! Destek Finans ve Özata Gemicilik yöneticileri listede
Fon soruşturmasında 4. dalga: 10 gözaltı kararı! Destek Finans ve Özata Gemicilik yöneticileri listede
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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