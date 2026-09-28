Giriş Tarihi: 28 Eylül 2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 11:05

Finansal usulsüzlük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula Finans, Tera Yatırım ve Hedef Holding gibi şirketlerin tepe yöneticilerinin tutuklanmasıyla gündeme gelen soruşturma, Özata Gemicilik ile Destek Faktoring'e sıçradı. Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 9'u yakalandı.