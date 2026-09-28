Bakanlıktan yapılan açıklamada, erteleme kararının sistemin etkin, güvenli ve kesintisiz şekilde çalışabilmesi için gerekli teknik çalışmaların tamamlanması amacıyla alındığı bildirildi.

Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıyı dolandırıcılık ve sahtecilik risklerine karşı korumayı amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi değişti. Ticaret Bakanlığı, sistemin 1 Ekim 2026'da başlaması planlanan zorunlu uygulama tarihini 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirledi.

Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi 1 Aralık 2026'ya ertelendi. (Fotoğraflar: AA ve Takvim Foto Arşivi)

AMAÇ DOLANDIRICILIK RİSKİNİ AZALTMAK

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 29 Nisan 2026'da yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanılması öngörülmüştü. Buna göre satış bedelinin bir kısmının veya tamamının nakit, havale ya da elektronik fon transferiyle ödenmesi halinde ödemenin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi planlandı.

Sistem, taşınmazın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayacak. Böylece alıcı ve satıcıların dolandırıcılık ve sahtecilik risklerine maruz kalmasının önlenmesi, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.