Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi değişti
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmayı amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihini 1 Ekim'den 1 Aralık 2026'ya erteledi. Bakanlık, erteleme kararının teknik altyapı ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanması amacıyla alındığını duyurdu.
Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıyı dolandırıcılık ve sahtecilik risklerine karşı korumayı amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi değişti. Ticaret Bakanlığı, sistemin 1 Ekim 2026'da başlaması planlanan zorunlu uygulama tarihini 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, erteleme kararının sistemin etkin, güvenli ve kesintisiz şekilde çalışabilmesi için gerekli teknik çalışmaların tamamlanması amacıyla alındığı bildirildi.
AMAÇ DOLANDIRICILIK RİSKİNİ AZALTMAK
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 29 Nisan 2026'da yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanılması öngörülmüştü. Buna göre satış bedelinin bir kısmının veya tamamının nakit, havale ya da elektronik fon transferiyle ödenmesi halinde ödemenin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi planlandı.
Sistem, taşınmazın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayacak. Böylece alıcı ve satıcıların dolandırıcılık ve sahtecilik risklerine maruz kalmasının önlenmesi, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
BANKALARLA TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ticaret Bakanlığı, sistemin uygulamaya alınması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile yürütülen teknik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. TKGM'nin bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımına yönelik teknik altyapının hazırlandığı, bankaların da kendi altyapılarını oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, sistemin tüm unsurlarıyla çalışabilmesi için paydaşlar arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması gerektiği vurgulandı.
SİSTEM İÇİN PİLOT UYGULAMA BAŞLATILACAK
Açıklamada, TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki veri paylaşımının ve teknik altyapı kurulumunun kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratör belirlenmesine yönelik değişiklik yapıldığı da kaydedildi.
Banka altyapılarının hazır hale gelmesinin ardından Güvenli Ödeme Sistemi'ne yönelik pilot uygulamanın başlatılmasının öngörüldüğü belirtildi. Bakanlık, yeni tarihin belirlenmesinde teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi ile ilgili kurum ve sektör paydaşlarının hazırlıklarını tamamlamasının amaçlandığını bildirdi.