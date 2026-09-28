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Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi değişti

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmayı amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihini 1 Ekim'den 1 Aralık 2026'ya erteledi. Bakanlık, erteleme kararının teknik altyapı ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanması amacıyla alındığını duyurdu.

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Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi değişti

Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıyı dolandırıcılık ve sahtecilik risklerine karşı korumayı amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi değişti. Ticaret Bakanlığı, sistemin 1 Ekim 2026'da başlaması planlanan zorunlu uygulama tarihini 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, erteleme kararının sistemin etkin, güvenli ve kesintisiz şekilde çalışabilmesi için gerekli teknik çalışmaların tamamlanması amacıyla alındığı bildirildi.

Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi 1 Aralık 2026'ya ertelendi. (Fotoğraflar: AA ve Takvim Foto Arşivi)Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi 1 Aralık 2026'ya ertelendi. (Fotoğraflar: AA ve Takvim Foto Arşivi)

AMAÇ DOLANDIRICILIK RİSKİNİ AZALTMAK

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 29 Nisan 2026'da yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanılması öngörülmüştü. Buna göre satış bedelinin bir kısmının veya tamamının nakit, havale ya da elektronik fon transferiyle ödenmesi halinde ödemenin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi planlandı.

Sistem, taşınmazın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayacak. Böylece alıcı ve satıcıların dolandırıcılık ve sahtecilik risklerine maruz kalmasının önlenmesi, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ev ve arsa satışlarında alıcı ile satıcıyı korumayı amaçlayan yeni ödeme sistemi için hazırlıklar sürüyor. (Fotoğraflar: AA ve Takvim Foto Arşivi)Ev ve arsa satışlarında alıcı ile satıcıyı korumayı amaçlayan yeni ödeme sistemi için hazırlıklar sürüyor. (Fotoğraflar: AA ve Takvim Foto Arşivi)

BANKALARLA TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, sistemin uygulamaya alınması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile yürütülen teknik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. TKGM'nin bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımına yönelik teknik altyapının hazırlandığı, bankaların da kendi altyapılarını oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, sistemin tüm unsurlarıyla çalışabilmesi için paydaşlar arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınmasının ardından pilot uygulama başlatılması planlanıyor. (Fotoğraflar: AA ve Takvim Foto Arşivi)Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınmasının ardından pilot uygulama başlatılması planlanıyor. (Fotoğraflar: AA ve Takvim Foto Arşivi)

SİSTEM İÇİN PİLOT UYGULAMA BAŞLATILACAK

Açıklamada, TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki veri paylaşımının ve teknik altyapı kurulumunun kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratör belirlenmesine yönelik değişiklik yapıldığı da kaydedildi.

Banka altyapılarının hazır hale gelmesinin ardından Güvenli Ödeme Sistemi'ne yönelik pilot uygulamanın başlatılmasının öngörüldüğü belirtildi. Bakanlık, yeni tarihin belirlenmesinde teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi ile ilgili kurum ve sektör paydaşlarının hazırlıklarını tamamlamasının amaçlandığını bildirdi.

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Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi değişti-5 Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi değişti-6 Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi değişti-7
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