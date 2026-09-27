Fon soruşturmasında Melis Sandal ayrıntısı! 11 milyar TL'lik para çekimi sonrası tedbir kararı
Haftalardır gündemde olan fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın, tasfiye kararı alınan fonlardan 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında toplam 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiğinin belirlendiği öne sürüldü. Melis Sandal hakkında mal varlığı tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talep edildi.
Haftalardır Türkiye'nin gündeminde yer alan ve takvim.com.tr'nin gündeme taşıdığı "fon krizi" soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Soruşturma kapsamında Melis Sandal'ın fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği de iddia edilmişti.
MAL VARLIĞI TEDBİRİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında, çok sayıda kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
Listede Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da yer aldı.
MUSTAFA SANDAL'IN EŞİNE DE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Listede Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da yer aldı.
11 MİLYARLIK PARA ÇEKME İŞLEMİ
Soruşturma kapsamında mercek altına alınan para hareketlerinde Melis Sandal'ın fasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL tutarında para çektiği belirlendi.
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın 1 Temmuz - 16 Eylül tarihleri arasında 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çekmesinin ardından hesabında 249 milyon 992 bin TL para kaldığı ve bu parayı çekemediği ortaya çıktı.
100 KATA VARAN FİYAT ARTIŞLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim sektörü ve fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği yönündeki ihbarlar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. Savcılık yazısında, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği kaydedildi.
BABASININ MAL VARLIĞINA DA TEDBİR KONULMUŞTU
Melis Sandal'ın babası Cihan Sütşurup hakkında da Şubat 2026'da hukuki süreç başlatılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) suç duyurusu üzerine Cihan Sütşurup hakkında "tefecilik" suçlaması kapsamında yasal süreç başlatıldığı ve mal varlığına tedbir konulduğu belirtilmişti.