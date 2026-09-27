Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup

11 MİLYARLIK PARA ÇEKME İŞLEMİ

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan para hareketlerinde Melis Sandal'ın fasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL tutarında para çektiği belirlendi.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın 1 Temmuz - 16 Eylül tarihleri arasında 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çekmesinin ardından hesabında 249 milyon 992 bin TL para kaldığı ve bu parayı çekemediği ortaya çıktı.

100 KATA VARAN FİYAT ARTIŞLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim sektörü ve fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği yönündeki ihbarlar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. Savcılık yazısında, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği kaydedildi.