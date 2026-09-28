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EGM'den “polisler iş bırakacak” iddiasına açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan “polislerin iş bırakacağı” iddialarını yalanladı. EGM, 28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyelerinin sivil personelden oluştuğunu belirterek, “Polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasını yaptı.

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EGM'den “polisler iş bırakacak” iddiasına açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan "polislerin iş bırakacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan "polislerin iş bırakacağı" yönündeki iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

EGM açıklaması (Foto: Sosyal medya)EGM açıklaması (Foto: Sosyal medya)



İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açıklamada, "28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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EGM'den “polisler iş bırakacak” iddiasına açıklama: Gerçeği yansıtmıyor-2 EGM'den “polisler iş bırakacak” iddiasına açıklama: Gerçeği yansıtmıyor-3 EGM'den “polisler iş bırakacak” iddiasına açıklama: Gerçeği yansıtmıyor-4
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