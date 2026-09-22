İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Borsa Manipülasyonu" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.



Gözaltına alınan Pusula Portföy ve Tera Holding yöneticileri emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)



İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR



Başsavcılık kaynakları soruşturma kapsamında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkin ve Kerem Alkin isimli şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli Denetleme Raporu doğrultusunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payında "Piyasa Dolandırıcılığı" gerçekleştirildiği saptandı ve operasyonlar bu doğrultuda düzenlendi.



SPK: HİSSE PAY GERİ ALIMLARINDA ÜST SINIR KALDIRILDI



SPK'dan yapılan açıklamada "Hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulaması kaldırıldı" denildi.