Fon soruşturmasında yeni perde! Pusula Holding ve Tera Holding yöneticileri ifadeye çekildi: SPK'dan hisse hamlesi
Borsa manipülasyonu kapsamında yürütülen soruşturma büyüyor. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlenirken, Pusula Portföy ve Tera Holding yöneticileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin'in ifadelerinin alındığı öğrenildi. Sermaye Piyasası Kurulu ise hisse pay geri alımlarında üst sınırın kaldırıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Borsa Manipülasyonu" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Gözaltına alınan Pusula Portföy ve Tera Holding yöneticileri emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.
İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Başsavcılık kaynakları soruşturma kapsamında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkin ve Kerem Alkin isimli şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli Denetleme Raporu doğrultusunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payında "Piyasa Dolandırıcılığı" gerçekleştirildiği saptandı ve operasyonlar bu doğrultuda düzenlendi.
SPK: HİSSE PAY GERİ ALIMLARINDA ÜST SINIR KALDIRILDI
SPK'dan yapılan açıklamada "Hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulaması kaldırıldı" denildi.
OPERASYONUN KAPSAMI GENİŞLEDİ
Öte yandan operasyonun kapsamı genişledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre SPK'nın Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin tespitleri doğrultusunda İstanbul ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.
GÜRLEK: KAZANCIN İZİ SONUNA KADAR TAKİP EDİLECEK
Bakan Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alan sermaye piyasası suçlarıyla mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.
Hukuki sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirten Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izinin takip edileceğini ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla hukuki tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.