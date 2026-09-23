Bakan Gürlek'ten 'fon soruşturması' açıklaması: 40 milyon dolar böyle bloke edildi
Borsadaki fonlar üzerinden yürütülen usulsüzlüklere karşı başlatılan operasyonların detaylarını açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 63 işlem yapıldığını ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Anlık müdahale mekanizmaları sayesinde 40 milyon dolarlık şüpheli transferin son anda engellendiğini belirten Gürlek, sermaye piyasası suçlarıyla etkin mücadele için illerde özel savcılık bürolarının kurulduğunu açıkladı. Gürlek Başkan Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Soruşturma sürecinin anbean takip edildiğini belirten Bakan Gürlek, ekonomi bürokrasisiyle yürütülen ortak çalışmaya dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız fon soruşturmasını yakından takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
"SÜREÇ TÜM YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLİYOR"
Soruşturmanın kapsamlı bir koordinasyonla yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) da sürece dahil olduğunu belirterek şunları söyledi:
"SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır. Bu bir süreç ve çalışmalar devam ediyor."
"YARGI OLARAK KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Yaşanan finansal türbülansın küresel boyutuna işaret eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, benzer durumların dünyada da yaşandığını bildiklerini dile getirdi. Yargının süreçteki rolüne parantez açan Gürlek, "Yargı olarak, hukukun bize verdiği yetkiler çerçevesinde sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesine ve sistemin korunmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz" vurgusunu yaptı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu temasları kapsamında bulunduğu New York'ta CNN Türk'e açıklamalarda bulunarak fon meselesine ilişkin açıklamalarını sürdürdü.
"ŞİRKETİN FABRİKASI YOK AMA DEĞERİ ASELSAN'DAN FAZLA"
Borsada yaklaşık 8,5 milyon vatandaşın yatırımının bulunduğunu belirten Akın Gürlek, fon sistemlerinde tespit edilen olağan dışı hareketliliklere dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dönemi de dahil olmak üzere bu tür usulsüzlükleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi biliyorsunuz, yani 8,5 milyon vatandaşımız borsada. Borsada tabii hisseler var. Yani daha doğrusu 2020 yılında fonlar çıktı ama son iki yılda yoğun olarak kullanılmaya başladı. Şimdi biz, yani ben İstanbul Başsavcılığı yaptığım dönemde de oldu, gördük. Şimdi biz şunu gördük. Son zamanlarda bu fon denilen sistemlerin içine bazı hisseler atılıyor. Bu hisselerde olağanüstü hareketlilik olduğunu gördük. Yani bir hisse, bakıyorsunuz, yani normalde hissenin, yani o şirketin bir değeri yok, bir fabrikası yok, bir alanı yok ama değeri baktığınız zaman işte Türk Hava Yolları'ndan daha pahalı, ASELSAN'dan daha pahalı. Burada oransız bir büyüme olduğunu gördük. Bunlarla ilgili tabii süreç başlatılması konusunda SPK'ya ihbarda bulunduk, suç duyurusunda bulunduk ya da SPK bize bu hisselerle ilgili soruşturma izni verdi. Buna önem veriyoruz."
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, TEDBİRLER ARTIRILDI
Vatandaşların birikimlerinin heba edilmesine asla izin vermeyeceklerini ifade eden Gürlek, yürütülen soruşturmadaki son adımları aktardı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile koordine şekilde hareket edildiğini belirten Bakan Gürlek, "Biz kesinlikle borsada, yani dişinden tırnağından vatandaşımızın iyi niyetli olarak yatırmış olduğu paraların heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu süreçte fonlarla ilgili bir soruşturma süreci başladı. Tasfiye edildi. Önce SPK tarafından fonlar tasfiye edildi. Daha sonra da bize soruşturma izni verildi. Şu an gözaltılar var. 63 işlem yapıldı. Bunların bir kısmı tutuklu. Bir kısmının gözaltı süreci devam ediyor. Hakkında adli kontrol uygulananlar var. Aynı şekilde firarda olanlar var. Aynı şekilde işte bu fon sahipleri ya da yönetim kurulu üyelerinin bütün mal varlıklarına el koyduk. İşlem yapmamaları konusunda tedbir kararları uyguladık." şeklinde konuştu.
40 MİLYON DOLAR ANLIK MÜDAHALEYLE BLOKE EDİLDİ
Kaçırılmaya çalışılan varlıklara anında müdahale edildiğini açıklayan Gürlek, tapu müdürlükleri, noterler ve bankalarla yürütülen anlık koordinasyonun sonuç verdiğini belirterek şu detayları paylaştı:
"Biliyorsunuz, anlık olarak para kaçırma olayları oluyor, tapu devirleri oluyor. Bu konuda tapu müdürlüklerine, noterlere, bankalara müzekkere yazdık. Yani dün ya da ondan önceki gün biliyorsunuz, yaklaşık 40 milyon dolar civarında bir para anlık olarak transfer edilmek istenirken hemen bizim tedbir kararımızla birlikte, bloke kararımızla birlikte banka izin vermedi."
SERMAYE PİYASASI SUÇLARI İÇİN ÖZEL BÜROLAR KURULDU
Mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla kurumsal altyapının da güçlendirildiğini bildiren Akın Gürlek, büyükşehirler başta olmak üzere illerde uzman savcıların görevlendirildiğini söyledi. Gürlek, "Bunlar önemli. Biz kesinlikle burada mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağız. Bu sistem olarak buna izin vermeyeceğiz. Bu konuda da özellikle büyükşehirlerde ve diğer illerimizde alanında uzman savcılardan sermaye piyasası suçlarıyla mücadele konusunda özel bürolar kurduk. Bu kurduğumuz bürolar sadece bu suçlara bakabiliyor. Yani sermaye piyasası kanununda düzenlenen suçlara bakabiliyor." ifadelerini kullandı.
FON SORUŞTURMASI
Fon soruşturması, borsada bazı hisselerde yaşanan olağanüstü fiyat hareketleri ve yatırım fonları üzerinden yapılan şüpheli işlemler nedeniyle başladı. SPK'nın 17 Eylül'de Tera, Pusula ve diğer 5 şirkete ait 131 fonu tasfiye etmesiyle devam eden soruşturmada piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık iddialarıyla Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin dahil 9 kişi tutuklandı. Toplam 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı.