"SÜREÇ TÜM YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLİYOR" Soruşturmanın kapsamlı bir koordinasyonla yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) da sürece dahil olduğunu belirterek şunları söyledi:

"YARGI OLARAK KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Yaşanan finansal türbülansın küresel boyutuna işaret eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, benzer durumların dünyada da yaşandığını bildiklerini dile getirdi. Yargının süreçteki rolüne parantez açan Gürlek, "Yargı olarak, hukukun bize verdiği yetkiler çerçevesinde sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesine ve sistemin korunmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz" vurgusunu yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu temasları kapsamında bulunduğu New York'ta CNN Türk'e açıklamalarda bulunarak fon meselesine ilişkin açıklamalarını sürdürdü.

"ŞİRKETİN FABRİKASI YOK AMA DEĞERİ ASELSAN'DAN FAZLA"

Borsada yaklaşık 8,5 milyon vatandaşın yatırımının bulunduğunu belirten Akın Gürlek, fon sistemlerinde tespit edilen olağan dışı hareketliliklere dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dönemi de dahil olmak üzere bu tür usulsüzlükleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi biliyorsunuz, yani 8,5 milyon vatandaşımız borsada. Borsada tabii hisseler var. Yani daha doğrusu 2020 yılında fonlar çıktı ama son iki yılda yoğun olarak kullanılmaya başladı. Şimdi biz, yani ben İstanbul Başsavcılığı yaptığım dönemde de oldu, gördük. Şimdi biz şunu gördük. Son zamanlarda bu fon denilen sistemlerin içine bazı hisseler atılıyor. Bu hisselerde olağanüstü hareketlilik olduğunu gördük. Yani bir hisse, bakıyorsunuz, yani normalde hissenin, yani o şirketin bir değeri yok, bir fabrikası yok, bir alanı yok ama değeri baktığınız zaman işte Türk Hava Yolları'ndan daha pahalı, ASELSAN'dan daha pahalı. Burada oransız bir büyüme olduğunu gördük. Bunlarla ilgili tabii süreç başlatılması konusunda SPK'ya ihbarda bulunduk, suç duyurusunda bulunduk ya da SPK bize bu hisselerle ilgili soruşturma izni verdi. Buna önem veriyoruz."

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, TEDBİRLER ARTIRILDI

Vatandaşların birikimlerinin heba edilmesine asla izin vermeyeceklerini ifade eden Gürlek, yürütülen soruşturmadaki son adımları aktardı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile koordine şekilde hareket edildiğini belirten Bakan Gürlek, "Biz kesinlikle borsada, yani dişinden tırnağından vatandaşımızın iyi niyetli olarak yatırmış olduğu paraların heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu süreçte fonlarla ilgili bir soruşturma süreci başladı. Tasfiye edildi. Önce SPK tarafından fonlar tasfiye edildi. Daha sonra da bize soruşturma izni verildi. Şu an gözaltılar var. 63 işlem yapıldı. Bunların bir kısmı tutuklu. Bir kısmının gözaltı süreci devam ediyor. Hakkında adli kontrol uygulananlar var. Aynı şekilde firarda olanlar var. Aynı şekilde işte bu fon sahipleri ya da yönetim kurulu üyelerinin bütün mal varlıklarına el koyduk. İşlem yapmamaları konusunda tedbir kararları uyguladık." şeklinde konuştu.