Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2025 sonuçları, Türkiye'deki resmi ve özel okullar arasındaki başarı farkını ortaya koydu. OECD tarafından açıklanan sonuçlara göre resmi okullar, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik olmak üzere üç ana alanın tamamında özel okulları geride bıraktı. Son iki PISA döngüsünde resmi okullar lehine oluşan farkın 2025 sonuçlarında arttığı görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından açıklanan PISA 2025 sonuçlarının ardından Türkiye'nin performansına ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'deki resmi ve özel okulların ana alanlardaki başarı düzeylerine ilişkin veriler paylaşıldı.