PISA 2025'te resmi okullar özel okulları geçti: Fende 497, okumada 475, matematikte 464 puan
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarına göre Türkiye'deki resmi okullar, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının tamamında özel okullardan daha yüksek ortalama puan elde etti. Resmi okullar fen bilimlerinde 497, okuma becerilerinde 475, matematikte ise 464 puana ulaştı. PISA 2025'in bilgi işlemsel problem çözme bileşeninde de resmi ve özel okullar arasındaki fark 22 puan olarak resmi okullar lehine gerçekleşti.
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2025 sonuçları, Türkiye'deki resmi ve özel okullar arasındaki başarı farkını ortaya koydu. OECD tarafından açıklanan sonuçlara göre resmi okullar, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik olmak üzere üç ana alanın tamamında özel okulları geride bıraktı. Son iki PISA döngüsünde resmi okullar lehine oluşan farkın 2025 sonuçlarında arttığı görüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından açıklanan PISA 2025 sonuçlarının ardından Türkiye'nin performansına ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'deki resmi ve özel okulların ana alanlardaki başarı düzeylerine ilişkin veriler paylaşıldı.
FEN BİLİMLERİNDE RESMİ OKULLAR 22 PUAN ÖNDE
PISA 2022 ve PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye'deki resmi okullar, fen bilimleri alanında özel okullardan daha yüksek ortalama puan elde etti.
PISA 2025'te resmi okulların fen bilimleri ortalama puanı 497 olurken, özel okulların ortalama puanı 475 olarak hesaplandı. Böylece resmi okullar özel okulları 20 puan farkla geride bıraktı.
Resmi okulların fen bilimlerindeki performansının 482 puanlık OECD ortalamasının 15 puan üzerinde olduğu görüldü. Özel okullar ise OECD ortalamasının 7 puan altında kaldı.
PISA 2022'de fen bilimlerinde resmi okulların ortalama puanı 479, özel okulların ortalama puanı ise 465 olarak kayıtlara geçmişti.
OKUMA BECERİLERİNDE FARK 26 PUANA ÇIKTI
Resmi okullar, okuma becerileri alanında da özel okulları geride bıraktı. Son iki PISA döngüsünde resmi okulların ortalama puanının özel okullardan daha yüksek olduğu belirlendi.
PISA 2025'te resmi okulların okuma becerileri alanındaki ortalama puanı 475, özel okulların ortalama puanı ise 449 oldu. İki okul türü arasındaki puan farkı 26 olarak gerçekleşti.
Türkiye'deki resmi okulların okuma becerilerindeki performansı, 461 puanlık OECD ortalamasının 14 puan üzerine çıktı.
PISA 2022 sonuçlarında ise resmi okulların ortalama puanı 458, özel okulların ortalama puanı 448 olarak kaydedilmişti.
MATEMATİKTE DE RESMİ OKULLAR ÖNE ÇIKTI
Matematik alanında da PISA 2022 ve PISA 2025 sonuçlarında resmi okullar özel okullardan daha yüksek ortalama puana ulaştı.
PISA 2025'te resmi okulların matematik ortalaması 464, özel okulların ortalaması ise 444 olarak kaydedildi. Böylece resmi okullar özel okulları 20 puan geride bıraktı.
Resmi okulların matematik performansı, 463 puanlık OECD ortalamasının 1 puan üzerinde gerçekleşti.
PISA 2022'de ise resmi okullar matematik alanında 455, özel okullar ise 447 ortalama puan elde etmişti.
BİLGİ İŞLEMSEL PROBLEM ÇÖZMEDE 22 PUANLIK FARK
PISA 2025'in bilgi işlemsel problem çözme bileşeninde de resmi okulların ortalama puanı özel okullardan daha yüksek çıktı.
Bu alanda resmi ve özel okullar arasındaki puan farkı 22 puan olarak kaydedildi.
Böylece PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye'deki resmi okullar, fen bilimleri, okuma becerileri, matematik ve bilgi işlemsel problem çözme bileşeninde özel okullara kıyasla daha yüksek performans sergiledi.
PISA 2025 NEDİR?
PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından düzenlenen uluslararası bir öğrenci değerlendirme programıdır. Araştırmada, 15 yaş grubundaki öğrencilerin okuma becerileri, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki bilgi ve becerileri ölçülüyor.
PISA, öğrencilerin yalnızca okulda öğrendikleri bilgileri değil, bu bilgileri günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümünde kullanabilme becerilerini de değerlendiriyor.
PISA 2025 sonuçları, Türkiye'deki resmi ve özel okulların fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarındaki performansını da ortaya koydu. Ayrıca bu uygulamada bilgi işlemsel problem çözme bileşenine ilişkin veriler de yer aldı.