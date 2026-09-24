Sokaklar güvende, Daltonlar ve Çirkinler radarda! Antalya'da eş zamanlı operasyon: Evlerinden cephanelik çıktı
Antalya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında Daltonlar ve Çirkinler silahlı suç örgütleriyle bağlantılı 7 şüpheli yakalandı. En küçüğü 2007'li olan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ağır silahlar ve cephanelik ele geçirildi. Şüphelilerin silah içerikli paylaşımları, tehdit içerikleri, suç ve suçluyu öven paylaşımları mercek altına alındı. 2 firari ise her yerde aranıyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Sokaklar Güvende" operasyonu düzenlendi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında; suç örgütlerinin faaliyet alanlarını sosyal medya platformlarına taşıyarak suç ve suçluyu övdükleri, silahlı suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulundukları değerlendirilen kişilere yönelik inceleme gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 2'sinin "Çirkinler", 5'inin ise "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli tespit edildi.
İSİM İSİM ŞÜPHELİ LİSTESİ TAKVİM'DE
1- Hüseyin Üzüm
2006 Antalya doğumlu, Batman/Gercüş nüfusuna kayıtlı, SGK kayıtlarına göre çalışmadığı, Adli kaydının bulunduğu, "Çirkinler" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi.
2- Tufan Güner
2004 Antalya doğumlu, Antalya/Aksu nüfusuna kayıtlı, SGK kayıtlarına göre çalışmadığı, Adli kaydının bulunduğu, "Çirkinler" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi.
3- Muhammed Furkan Yasak
1999 Hasankeyf doğumlu, Batman/Hasankeyf nüfusuna kayıtlı, SGK kayıtlarına göre çalışmadığı, Adli kaydının bulunduğu, "Daltonlar" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
4- Erdoğan Ata Erözkan
2004 Erzincan doğumlu, Erzincan/Merkez nüfusuna kayıtlı, SGK kayıtlarında vale olarak çalıştığı, Adli kaydının bulunduğu, "Daltonlar" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi.
5- Özgür Gürsu
2003 Antalya doğumlu, Erzurum/Yakutiye nüfusuna kayıtlı, SGK kayıtlarına göre çalışmadığı, Adli kaydının bulunduğu, "Daltonlar" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi.
6- Burak Yiğit Meral
2007 Kepez doğumlu, Van/Özalp nüfusuna kayıtlı, SGK kayıtlarında esnaf olarak yer aldığı, Adli kaydının bulunduğu, "Daltonlar" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi.
7- Samet Emengen
2007 Antalya doğumlu, Ağrı/Doğubayazıt nüfusuna kayıtlı, SGK kayıtlarında duvarcı/inşaat işçisi olarak çalıştığı, Adli kaydının bulunduğu, "Daltonlar" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
KEPEZ VE MURATPAŞA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON
Tespit edilen 7 şüphelinin Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan adreslerine 24 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik arama ve yakalama çalışmalarının devam ediyor.
EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Daltonlar ve Çirkinler bağlantılı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise ağır silahlar ve cephanelik geçirildi.
ŞÜPHELİNİN EVİNDEN OTOMATİK SİLAH ÇIKTI
Şüphelilerden Erdoğan Ata Erözkan'ın ikametinde yapılan aramada;
1 adet UTAŞ marka, üzerinde herhangi bir ibare ve yazı bulunmayan otomatik tabanca,
1 adet Ekol Alp marka kurusıkı tabanca,
4 adet MKE kısa 9 mm fişek,
1 adet STR 9x19 mm fişek,
2 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.
MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerden Özgür Gürsu'nun ikametinde yapılan aramada ise;
8 adet 9x19 mm fişek,
7 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir.
Böylece operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 1 otomatik tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 7 adet av tüfeği fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirilmiştir.
SOSYAL MEDYADAKİ SUÇ ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları silah içerikli paylaşımlar, tehdit içerikleri, suç ve suçluyu öven paylaşımlar ile örgüt propagandası niteliğindeki faaliyetlerinin ayrıntılı olarak incelendiği öğrenildi.
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca çok yönlü olarak sürüyor.