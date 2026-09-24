Şüphelilerin en küçüğü 2007'li, evlerinde yapılan aramalarda cephanelik bulundu



6- Burak Yiğit Meral



2007 Kepez doğumlu, Van/Özalp nüfusuna kayıtlı, SGK kayıtlarında esnaf olarak yer aldığı, Adli kaydının bulunduğu, "Daltonlar" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi.



7- Samet Emengen



2007 Antalya doğumlu, Ağrı/Doğubayazıt nüfusuna kayıtlı, SGK kayıtlarında duvarcı/inşaat işçisi olarak çalıştığı, Adli kaydının bulunduğu, "Daltonlar" isimli silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.





KEPEZ VE MURATPAŞA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON



Tespit edilen 7 şüphelinin Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan adreslerine 24 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik arama ve yakalama çalışmalarının devam ediyor.



EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI



Daltonlar ve Çirkinler bağlantılı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise ağır silahlar ve cephanelik geçirildi.



ŞÜPHELİNİN EVİNDEN OTOMATİK SİLAH ÇIKTI



Şüphelilerden Erdoğan Ata Erözkan'ın ikametinde yapılan aramada;



1 adet UTAŞ marka, üzerinde herhangi bir ibare ve yazı bulunmayan otomatik tabanca,

1 adet Ekol Alp marka kurusıkı tabanca,

4 adet MKE kısa 9 mm fişek,

1 adet STR 9x19 mm fişek,

⁠2 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.