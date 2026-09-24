Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Kaşifoğlu'sunda Kaşif Kozinoğlu açıklaması: Ölüm sahnesi benziyor
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu ile büyük benzerlikler taşıyan "Kazım Kaşifoğlu" karakterine hayat veren oyuncu Sedat Savtak, savcılığa giderek ifade verdi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a konuşan Savtak, hem adli sürece hem de dizideki ölüm sahnesi ile Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki bağa ilişkin sarsıcı detayları aktardı.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. Dosya kapsamında yeni gözaltılar ve savcılık ifadeleri gündeme gelirken, kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu ile benzerlikler taşıyan "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, savcılığa ifade verdi.
A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a konuşan oyuncu Sedat Savtak, hem adliyedeki ifade sürecinin detaylarını hem de dizideki ölüm sahnesi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki çarpıcı benzerliği değerlendirdi.
"TEKLİF EDİLDİĞİNDE İSİM SADECE 'KAŞİFOĞLU'YDU"
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının daveti üzerine tatilini yarıda kesip adliyeye gittiğini belirten Savtak, kendisine yöneltilen soruları yanıtladığını ifade etti. Karakteri canlandırmaya başladığı dönemde bu rolün gerçek bir kişiden esinlendiğini bilmediğini savunan oyuncu, rolün kendisine teklif ediliş sürecini şu sözlerle anlattı:
"Bu rol bana teklif edildiğinde çok bütün hayatı ile ilgili yani karakterin bütün hayatı ile analiz verilmedi, yapılmadı ve söylenmedi. İsim olarak sadece teklif edildi. Ne dendi? 'Kaşifoğlu'. 'Kazım Kaşifoğlu' olarak, tamam. Başka da bir şey anlatılmadı. Karakterin özellikleri hani derin devlet anlayışı, bütün dizi içindeki varlığı ve ilerleyişi çeşitli senaryolarla yazılacak ve kaç bölüm oynayacağım da o dönemde henüz belli değildi."
Rol ile Kozinoğlu'nun hayatı arasındaki bağa ilişkin soruları yanıtlayan Savtak, o tarihte durumun farkında olmadığını söyledi.
"ÖLÜM SAHNESİ GERÇEKLE BENZEŞİYOR"
Senaryodaki ölüm sahnesi ile Kozinoğlu'nun vefatı arasındaki paralelliğe de değinen Sedat Savtak, sahnede yaşananları ve sonrasındaki haberleri şöyle aktardı:
"Ölüm sahnesi çok benziyor. Benziyor mu diyeyim, benzemiyor mu diyeyim ben de bilemiyorum. Çünkü hani bu kolay bir... Bir izleyici ölüm sahnesini, bizim oynadığımızı izledikten sonra ve bundan bir hafta sonra sanıyorum o kadar bir süre sonra gazetelerde benim resmimle beraber rahmetlinin de resmi yan yana konulup söylendikten sonra, 'Vay be, onlar da öyle yaptılar' gibi ama haberlerde öyle bir şey yok. Sadece spor yaparken... E tabii bence de benziyor ben çünkü o sahneyi oynadığımda 'Spor yapmam lazım' diyorum. Ya da 'Biraz fenalaştım, doktor bana çağırın' diyorum."
"GERÇEKLER AYDINLATILSIN, HAK EDEN CEZAYI BULSUN"
Asker kökenli bir aileden geldiğini belirten ve devlet görevlilerine saygısı olduğunu söyleyen Savtak, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne dair üzüntü duyduğunu söyledi.
Set çalışmaları sırasında bağlı oldukları sözleşmelere değinen oyuncu, "Gururla söylemek istediğim bir şey var, bir konu. Benim ailemin, sülalemin geçmişi dahil olmak üzere ağırlıklı olarak asker kökenliyiz. Benim ailemde subay, astsubay çok. Elbette disiplinli, o biraz öyle disiplinle yetiştirilmiş insanlarız, saygılı insanlarız. Ve elbette ki bizim istihbarat teşkilatımızda olsun, ordumuzda olsun değerli subaylarımız, çalışanlarımız ya gizli görevde olsun ya da olmasın bizim devletimiz için görev yapan, bizim ülkemiz için görev yapan her birey Türkiye'de bizim kahramanlarımızdır. Onların bu kadar değerli, kıymetli huzurlarında yeniden eğiliyorum. Ve rahmetlinin, Kozinoğlu'nun başına eğer bu şekilde işler getirildiyse çok üzgünüm. Ve imzaladığımız sözleşmeye dayalı olarak da orada ne yazıyorsa onu söyler, onu oynarız." dedi.
Kozinoğlu'nun hayatının ileride film veya dizi yapılması durumunda rolü tekrar oynamak isteyip istemeyeceği sorusuna "İsterim. Hem nasıl isterim ve o kadar sağlam, daha da iyi oynamaya özen gösteririm ki. Keşke..." yanıtını veren Savtak, yürütülen soruşturmaya ilişkin "Doğru buluyorum. Doğru buluyorum çünkü bu benim görev addederim Sayın Savcımın davetini. O yüzden bir tatilimi kesip hemen geliyorum diye koşa koşa geldim. Ve elbette her kimse hak ettiği cezayı ya da sevabı bulsun. Gerçekler de aydınlatılsın. Ben eminim ki devletimiz aydınlatacaktır." dedi.