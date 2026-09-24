Sedat Savtak A Haber'e konuştu

"GERÇEKLER AYDINLATILSIN, HAK EDEN CEZAYI BULSUN"

Asker kökenli bir aileden geldiğini belirten ve devlet görevlilerine saygısı olduğunu söyleyen Savtak, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne dair üzüntü duyduğunu söyledi.

Set çalışmaları sırasında bağlı oldukları sözleşmelere değinen oyuncu, "Gururla söylemek istediğim bir şey var, bir konu. Benim ailemin, sülalemin geçmişi dahil olmak üzere ağırlıklı olarak asker kökenliyiz. Benim ailemde subay, astsubay çok. Elbette disiplinli, o biraz öyle disiplinle yetiştirilmiş insanlarız, saygılı insanlarız. Ve elbette ki bizim istihbarat teşkilatımızda olsun, ordumuzda olsun değerli subaylarımız, çalışanlarımız ya gizli görevde olsun ya da olmasın bizim devletimiz için görev yapan, bizim ülkemiz için görev yapan her birey Türkiye'de bizim kahramanlarımızdır. Onların bu kadar değerli, kıymetli huzurlarında yeniden eğiliyorum. Ve rahmetlinin, Kozinoğlu'nun başına eğer bu şekilde işler getirildiyse çok üzgünüm. Ve imzaladığımız sözleşmeye dayalı olarak da orada ne yazıyorsa onu söyler, onu oynarız." dedi.