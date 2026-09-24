İDDİANAMEDEN RÜŞVET ÇIKTI İBB iştiraki Kültür A.Ş.'de Plan ve Organizasyon Müdürlüğü yapan Bolak'ın adı, reklam izinleri karşılığında sözleşmeler üzerinden rüşvet alındığı iddialarıyla dosyaya girdi. Dosyanın ilgili bölümü olan 118. eylemde "İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması" suçlaması yer alıyor. İddianamede anlatılan mekanizmaya göre reklam izni isteyen şirketler, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.'ye yönlendirildi. Gerçekte sunulmadığı ileri sürülen hizmetler için sözleşmeler düzenlendi, reklam izni karşılığında alınan paraların "grafik tasarım" ve "drone çekimi" gibi hizmet bedelleriyle gizlendiği iddia edildi.

İBB sanığı Murat Kapki belediyenin reklam havuzunda kalmak için kendisinden rüşvet istendiğini itiraf etmişti



MURAT KAPKİ DETAYI



Murat Kapki, belediyenin reklam havuzunda kalmak ve izin almak için kendisinden önce 7 milyon TL istendiğini, görüşmelerin ardından tutarın 6 milyon TL'ye indiğini öne sürdü. Parayı Kültür A.Ş.'ye çekle ödediğini, karşılığında grafik tasarım ve drone hizmeti açıklamalı fatura ile sözleşme düzenlendiğini, ancak hiçbir hizmet veya mal almadığını savundu.



Bolak'ın dosyayla bağlantısı, Kültür A.Ş.'deki görev dönemi ve reklam izinlerine ilişkin sözleşmeler kapsamında ele alınıyor.