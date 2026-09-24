'SİSTEM'in reklam çarkına girildi: İBB davasında Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak yakalandı! Murat Kapki detayı
İBB davasında hakkında yakalama kararı olan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı. Bolak, Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde adının geçtiği muvazaalı sözleşmeler ve rüşvetle yargılanıyor. İddianamede “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” suçlaması yer alıyor. İBB sanığı Murat Kapki de belediyenin reklam havuzunda kalmak için kendisinden rüşvet istendiğini itiraf etmişti.
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası Silivri'de sürüyor.
Geride bıraktığımız günlerde Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Mithat Sinan Bolak, Kamil Timur Delibaş, Utku Cihan hakkında, duruşmaya çağırılmasına rağmen gelmediği ve ulaşılamadığı belirtilerek yakalama kararı çıkarılmıştı.
Ümit Boyner'in oğlu yakalandı!
BOYNER YAKALANDI
Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan polis ekiplerince gözaltına alındı.
İDDİANAMEDEN RÜŞVET ÇIKTI
İBB iştiraki Kültür A.Ş.'de Plan ve Organizasyon Müdürlüğü yapan Bolak'ın adı, reklam izinleri karşılığında sözleşmeler üzerinden rüşvet alındığı iddialarıyla dosyaya girdi.
Dosyanın ilgili bölümü olan 118. eylemde "İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması" suçlaması yer alıyor.
İddianamede anlatılan mekanizmaya göre reklam izni isteyen şirketler, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.'ye yönlendirildi. Gerçekte sunulmadığı ileri sürülen hizmetler için sözleşmeler düzenlendi, reklam izni karşılığında alınan paraların "grafik tasarım" ve "drone çekimi" gibi hizmet bedelleriyle gizlendiği iddia edildi.
MURAT KAPKİ DETAYI
Murat Kapki, belediyenin reklam havuzunda kalmak ve izin almak için kendisinden önce 7 milyon TL istendiğini, görüşmelerin ardından tutarın 6 milyon TL'ye indiğini öne sürdü. Parayı Kültür A.Ş.'ye çekle ödediğini, karşılığında grafik tasarım ve drone hizmeti açıklamalı fatura ile sözleşme düzenlendiğini, ancak hiçbir hizmet veya mal almadığını savundu.
Bolak'ın dosyayla bağlantısı, Kültür A.Ş.'deki görev dönemi ve reklam izinlerine ilişkin sözleşmeler kapsamında ele alınıyor.
KİM BU SİNAN BOLAK?
Sinan Bolak, TÜSİAD eski Başkanı Ümit Boyner'in ünlü iş adamı Cem Boyner'le evlenmeden önceki eşi Doğan Bolak'tan olan oğlu. Dedesi ise ünlü iş adamı ve eski CHP Balıkesir milletvekili Aydın Bolak.
Bolak'ın New York Üniversitesi'nde siyaset bilimi okuduğu ve yaz tatillerinde CHP İstanbul İl Örgütü'nde staj yaptığı biliniyor.
Bolak İmamoğlu döneminde Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü'ne getirildi.