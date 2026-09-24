"Asgari sosyal koruma" ilkesine göre de asgari sosyal koruma önlemlerine ve standartlarına tam uyum sağlanması gerekecek.

"Önemli zarar vermeme" ilkesine göre ise diğer çevresel hedeflerin hiçbirine önemli ölçüde zarar verilmemesi şartı aranacak.

"Önemli katkı" ilkesine göre, yönetmelikte belirlenen 6 çevresel hedeften en az birine önemli ölçüde katkı sağlanması gerekiyor.

Bu şartlar "Önemli Katkı", "Önemli zarar vermeme" ve "Asgari sosyal koruma" olarak belirlendi.

Bir ekonomik faaliyetin "Yeşil taksonomiye uyumlu" olarak nitelendirilebilmesi için 3 şartın eşzamanlı olarak sağlanması gerekecek.

16 SEKTÖR VE 137 EKONOMİK FAALİYET KAPSAMDA

Yönetmelik kapsamında hazırlanan Teknik Tarama Kriterleri, 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyetten oluşuyor.

Çalışmalarda öncelikle Avrupa Birliği Taksonomisi'nde yer alan ekonomik faaliyetler esas alınırken, Türkiye Yeşil Taksonomisi'ne ülke yapısı gereği kritik önem taşıyan tarım ve turizm sektörleri de dahil edildi.

İlerleyen aşamalarda eklenecek sektör ve ekonomik faaliyetler, Teknik Uzman Grubu ve Türkiye Taksonomi Komitesi'nin çalışmalarıyla belirlenecek.

Teknik Tarama Kriterleri, İklim Değişikliği Başkanlığının resmî internet sitesinden duyurulacak.

FİNANS SEKTÖRÜNDE ZORUNLU RAPORLAMA 2029'DA BAŞLAYACAK

Yönetmelikte raporlama süreci reel sektör ve finans sektörü için ikili bir yapıda kurgulandı.

Reel sektörün raporlama usul ve esasları İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından belirlenecek. Finans sektörünün raporlama usul ve esasları ile raporlama şablonları ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

Reel sektör için gönüllü raporlama uygulamasında yasal zorunluluk bulunmayacak. Ancak bankalardan ve finans kuruluşlarından yeşil finansman talep eden şirketlerden raporlama istenebilecek.

Finans sektörü için zorunlu raporlama uygulaması kapsamında ise finans sektörü 1 Ocak 2029 tarihinden itibaren raporlama yapmakla yükümlü olacak.

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