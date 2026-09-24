Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği yayımlandı: 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyet kapsama alındı
Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlandı. 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyeti kapsayan yönetmelikle çevresel açıdan sürdürülebilir yatırımların belirlenmesi için ulusal mevzuat oluşturuldu. Düzenlemenin sanayicilerin uluslararası yeşil finansmana erişimini kolaylaştırması ve "yeşile boyama" riskini azaltması hedefleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlandı. Düşük karbonlu ekonomiye geçişi kolaylaştırmak ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği standartları ile politikalarına uyum sağlamak amacıyla hazırlanan yönetmelik, 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyeti kapsıyor.
Türkiye Yeşil Taksonomisi, hangi yatırımların çevresel açıdan sürdürülebilir olduğunu belirlemede yol gösterici olacak. Düzenlemeyle sanayicilerin uluslararası yeşil finansmandan daha fazla pay alabilmesine olanak sağlanırken piyasa şeffaflığının artırılması ve "yeşile boyama" (greenwashing) riskinin önlenmesi amaçlanıyor.
2021'DEKİ YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI KAPSAMINDA HAZIRLANDI
2021 yılında yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında hazırlanan Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği, hangi yatırımların çevresel açıdan sürdürülebilir olduğunu belirlemek için ortak bir dil ve değerlendirme kriterleri sunacak.
Düzenlemenin, sanayicilerin uluslararası yeşil finansmandan daha fazla pay almasına olanak sağlaması ve piyasada şeffaflığı artırarak "yeşile boyama" riskini engellemesi hedefleniyor.
6 ÇEVRESEL HEDEF BELİRLENDİ
Yönetmelik kapsamında ekonomik faaliyetler için 6 çevresel hedef belirlendi.
Bu hedefler şöyle sıralandı:
- Sera gazı emisyonlarının azaltımı
- İklim değişikliğine uyum
- Su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması
- Döngüsel ekonomiye geçiş
- Kirliliğin önlenmesi ve kontrolü
- Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ile restorasyonu
TAKSONOMİYE UYUM İÇİN 3 GENEL ŞART
Bir ekonomik faaliyetin "Yeşil taksonomiye uyumlu" olarak nitelendirilebilmesi için 3 şartın eşzamanlı olarak sağlanması gerekecek.
Bu şartlar "Önemli Katkı", "Önemli zarar vermeme" ve "Asgari sosyal koruma" olarak belirlendi.
"Önemli katkı" ilkesine göre, yönetmelikte belirlenen 6 çevresel hedeften en az birine önemli ölçüde katkı sağlanması gerekiyor.
"Önemli zarar vermeme" ilkesine göre ise diğer çevresel hedeflerin hiçbirine önemli ölçüde zarar verilmemesi şartı aranacak.
"Asgari sosyal koruma" ilkesine göre de asgari sosyal koruma önlemlerine ve standartlarına tam uyum sağlanması gerekecek.
16 SEKTÖR VE 137 EKONOMİK FAALİYET KAPSAMDA
Yönetmelik kapsamında hazırlanan Teknik Tarama Kriterleri, 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyetten oluşuyor.
Çalışmalarda öncelikle Avrupa Birliği Taksonomisi'nde yer alan ekonomik faaliyetler esas alınırken, Türkiye Yeşil Taksonomisi'ne ülke yapısı gereği kritik önem taşıyan tarım ve turizm sektörleri de dahil edildi.
İlerleyen aşamalarda eklenecek sektör ve ekonomik faaliyetler, Teknik Uzman Grubu ve Türkiye Taksonomi Komitesi'nin çalışmalarıyla belirlenecek.
Teknik Tarama Kriterleri, İklim Değişikliği Başkanlığının resmî internet sitesinden duyurulacak.
FİNANS SEKTÖRÜNDE ZORUNLU RAPORLAMA 2029'DA BAŞLAYACAK
Yönetmelikte raporlama süreci reel sektör ve finans sektörü için ikili bir yapıda kurgulandı.
Reel sektörün raporlama usul ve esasları İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından belirlenecek. Finans sektörünün raporlama usul ve esasları ile raporlama şablonları ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek.
Reel sektör için gönüllü raporlama uygulamasında yasal zorunluluk bulunmayacak. Ancak bankalardan ve finans kuruluşlarından yeşil finansman talep eden şirketlerden raporlama istenebilecek.
Finans sektörü için zorunlu raporlama uygulaması kapsamında ise finans sektörü 1 Ocak 2029 tarihinden itibaren raporlama yapmakla yükümlü olacak.