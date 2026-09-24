İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının duruşmasında, itirafçı tutuksuz sanık müteahhit Selim Özderya'nın beyanları dikkat çekti. 30 yıllık kamu müteahhitliği yaptığını belirten Özderya, Unkapanı Köprülü Kavşağı gibi projelere imza attığını, 2019 sonrası İBB yönetimi tarafından baskı gördüklerini söyledi. Hak edişleri ödenmeyince yüzde 55 faizle 600 milyon TL kredi çektiğini ifade eden Özderya, 750 milyon lira alacağı olduğunu ve firmalarının ayakta kalması için istenen paraları verdiğini anlattı.

Müteahhit Selim Özderya’nın İBB davasındaki beyanları gündeme geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"YÜZDE 5 HEMŞERİ KIYAĞI"

Bakırköy'deki makamında görüştüğü İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in kendisine, "Başkasına yüzde 10 ama sana hemşeri kıyağı yüzde 5 yazıyorum" dediğini aktaran Özderya, teklifi reddetmesi üzerine ağabeyi Zafer Keleş'in "İdareye yardım edersen idare de sana eder" diyerek baskı yaptığını öne sürdü. Özderya, ikisi şantiyede, ikisi Florya'da olmak üzere toplam 20 milyon TL nakit parayı elden teslim ettiğini beyan etti. Ayrıca, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Karakaya'nın deprem döneminde ayni yardımı reddederek "Nakit verin, çadırlarda dağıtacağız" dediğini ve Florya'daki başkanlık ofisine 5-10 milyon TL nakit para bıraktırdığını iddia etti.

Özderya, Arif Gürkan Alpay'ın talepleri doğrultusunda 2022-2024 yılları arasında milyonlarca liralık gıda kartını sekreteryaya teslim ettiğini de dile getirdi.

Haber: Batuhan Altınbaş