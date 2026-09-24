İBB davasında Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürü Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı. Kültür A.Ş.'deki görevi dönemine ilişkin muvazaalı sözleşmeler düzenlediği iddiasıyla yargılanan Bolak hakkında hazırlanan iddianamede; reklam izinleri karşılığında rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması suçlamaları yer alıyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel