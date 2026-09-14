CHP'nin temyiz kararını geri çekmesinin arka planındaki hesap! Kılıçdaroğlu'nun bir gözü Yargıtay'da diğer gözü kurultayda
CHP, mutlak butlanla sonuçlanan şaibeli kurultayın Yargıtay'daki temyiz hakkından feragat etti. Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den istifa edip Yeni Parti'yi kurması karara gerekçe olarak gösterildi. Temyiz hamlesinin arka planında ise açıklanan kurultay takvimi yatıyor. Kılıçdaroğlu yeniden adaylık için zemin yoklarken, CHP kurmayları ve hukukçular temyiz incelemesinin uzun sürmesinin süreci geciktirebileceğini değerlendiriyor. Bu bağlamda CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı "Dava bir an önce karara bağlanmalı" dedi. Yargıtay mutlak butlanı onarsa mevcut kongre süreci devam edecek, kararın bozulması durumunda olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti gündeme gelecek.
CHP'de eylül ayında başlayan olağan kongre hazırlık sürecinde, mahalle, ilçe ve il kongrelerinin ardından 2027'nin ilkbaharında büyük kurultay yapılması planlanıyor.
KILIÇDAROĞLU VE ADAYLIK HESABI YAPANLAR
Parti kulislerinde genel başkan adaylığı için Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Muharrem İnce'nin yanı sıra birçok isim konuşulurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor.
Kurultay sürecini doğrudan etkileyecek en önemli başlık olarak Yargıtay'dan, mutlak butlan davasına ilişkin beklenen karar gösteriliyor.
Yargıtay'ın vereceği karara göre kongre takviminin değişebileceği konuşulurken CHP Genel Merkezi'nden ses getirecek bir adım geldi.
KURULTAY AYARLI HAMLE: CHP TEMYİZ BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ
CHP'nin Parti Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin 38. Olağan Kurultay'a ilişkin "mutlak butlan" kararına karşı yaptığı temyiz başvurusundan feragat ettiğini bildirdi.
Sarı kararın Yeni Parti'nin kurulması sonrası alındığını belirterek,"Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır" dedi.
Kurultay sürecinin gecikmemesini hedeflediklerini vurgulayan Sarı şu ifadeleri kullandı:
Partimiz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır.
10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmektedir.
"BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANMALI"
Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır. Ayrıca partimizin olağan kurultay takviminin işlemeye başlamış olması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gereği ortaya çıkmıştır.
Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi, bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda, kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir.
Daha önce, CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan da mutlak butlan kararına yönelik temyiz haklarından feragat etmişti.
TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?
Kongre Hazırlık Komisyonunun, Merkez Yönetim Kurulunda kabul edilen takvime göre üye listeleri Yargıtay Başkanlığına verilecek.
Listeler, 28 Ekim'de askıya çıkarılacak ve 3 gün askıda kaldıktan sonra kongre süreci resmen başlayacak. Bu sürecin ardından 11 Kasım'da mahallelerde ilçe kongre delegeleri seçimleri yapılacak. 12 Aralık'ta ise ilçe kongreleri süreci başlayacak. Mahalle ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından 16 Ocak 2027'de il kongreleri aşamasına geçilecek.
İl kongrelerinin 14 Şubat 2027 itibarıyla sona ermesinin ardından CHP Parti Meclisi toplanarak büyük olağan kurultayın yapılacağı kesin tarihi belirleyecek.
CHP KURMAYLARI: AKSAKLIK OLMAZSA NİSAN AYININ BAŞINDA OLUR
CHP'nin alınan karar uyarınca açıklanan takvimin işlemesi durumunda 14 Şubat'tan itibaren 45 gün içerisinde kurultay yapması gerekiyor. Parti kurmayları, teknik herhangi bir sorun yaşanması halinde ise 38. Olağan Kurultay'ın nisan ayının başına sarkabileceğini belirtiyor.
YARGITAY KARARI SÜRECİ DEĞİŞTİREBİLİR: ONANIRSA NE OLUR, BOZULURSA NE OLUR?
CHP kulislerinde kurultay sürecini doğrudan etkileyecek en önemli başlık olarak Yargıtay'dan, mutlak butlan davasına ilişkin beklenen karar gösteriliyor.
Yargıtay'ın vereceği karara göre kongre takviminin değişebileceği konuşuluyor. Yargıtay'ın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararını onaması halinde mevcut kongre sürecinin devam edeceğini ifade eden kurmaylar, kararı bozulması durumunda ise olağanüstü kurultay sürecinin gündeme gelebileceğini kaydediyor.
"ÇAĞRI HEYETİ" İHTİMALİ
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'den istifa etmesinin ardından Yargıtay'dan bozma yönünde bir karar çıkmasının beklenmediğini belirten CHP'li hukukçu kaynaklar, aksi yönde bir karar verilmesi halinde davacı tarafından çağrı heyeti istenebileceğini kaydediyor.
Hukukçu kaynaklar, bu durumda partinin 45 gün içerisinde kurultaya götürülmesi gerektiğini belirtiyor.