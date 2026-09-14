CHP'de eylül ayında başlayan olağan kongre hazırlık sürecinde, mahalle, ilçe ve il kongrelerinin ardından 2027'nin ilkbaharında büyük kurultay yapılması planlanıyor. KILIÇDAROĞLU VE ADAYLIK HESABI YAPANLAR Parti kulislerinde genel başkan adaylığı için Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Muharrem İnce'nin yanı sıra birçok isim konuşulurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor.

CHP kurultay takvimini açıklarken gözler Yargıtay'a çevrildi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)



Kurultay sürecini doğrudan etkileyecek en önemli başlık olarak Yargıtay'dan, mutlak butlan davasına ilişkin beklenen karar gösteriliyor.



Yargıtay'ın vereceği karara göre kongre takviminin değişebileceği konuşulurken CHP Genel Merkezi'nden ses getirecek bir adım geldi.

KURULTAY AYARLI HAMLE: CHP TEMYİZ BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ



CHP'nin Parti Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin 38. Olağan Kurultay'a ilişkin "mutlak butlan" kararına karşı yaptığı temyiz başvurusundan feragat ettiğini bildirdi.



Sarı kararın Yeni Parti'nin kurulması sonrası alındığını belirterek,"Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır" dedi.

CHP temyiz başvurusunu geri çekti!



Kurultay sürecinin gecikmemesini hedeflediklerini vurgulayan Sarı şu ifadeleri kullandı:

Partimiz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır.

10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmektedir.

"BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANMALI"



Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır. Ayrıca partimizin olağan kurultay takviminin işlemeye başlamış olması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gereği ortaya çıkmıştır.

Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi, bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda, kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir.

