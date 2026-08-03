CHP, Yeni Parti'ye gidenlerin ardından bölünme sancısı yaşarken parti içinde "kurultay" tamtamları yükseliyor.



"ÜÇÜNCÜ YOL"CULAR KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI HAREKETE GEÇİYOR



"Parti bölünmesin" deyip CHP'de kalan "üçüncü yolcuların" Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir deklarasyon hazırlığı içerisinde olduğu kulislerde konuşuluyor.



"KURULTAY TARİHİ AÇIKLANSIN, KILIÇDAROĞLU ADAY OLMASIN"



CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın başını çektiği heyet yayımlanacak olan deklarasyonla "Kurultay tarihi duyurulsun, Kılıçdaroğlu aday olmasın" mesajı vermeye hazırlanıyor.



Mezkur bildiride "Kurultay tarihi gecikmeden kamuoyuna ilan edilmeli. Eylül ayında başlayacağı ifade edilen kurultay süreci ise hızlandırılmalı. Kurultayda adayların demokratik yarışı için gerekli olan zemin hazırlanmalı. Hiçbir aday lehine ya da aleyhine müdahale edilmemeli" gibi ifadelerin yer alacağı belirtiliyor.





KILIÇDAROĞLU "ADAY OLMAM" DEMEDİ: O GÜN GELDİĞİNDE BAKARIZ



CHP'deki "Üçüncü Yol"cular Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" demeye hazırlanırken gözler bir kez daha Genel Merkez'e çevrilmiş vaziyette.



Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu "Aday olmam" demedi. Aksine, 13 Temmuz'da katıldığı bir TV yayınında "Aday gösterilirsem düşünürüm o gün geldiğinde bakarız" diyerek irade beyan etti.



Bir yandan da CHP içinde "adaylık yarışı" baş gösterdi.



GENEL BAŞKANLIK İÇİN İSMİ ZİKREDİLEN İSİMLER



Genel Başkanlık için Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem İnce, Ali Öztunç ve Gürsel Erol gibi isimlerin aday olacağı CHP çevrelerinde zikredilmeye başlandı.



CHP'li Ali Öztunç'a yakın isimler Öztunç'un aday olacağını doğruladı.





GÜRSEL EROL'UN HAZIRLIKLARI VE DOLAŞIMA GİREN OLAY VİDEO



Gürsel Erol'un isminin adaylıkla anılması sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. X'te "Gürsel Erol beni tehdit ediyor" başlıklı bir video dolaşıma sokuldu.



GÜRSEL EROL "BEN GENEL BAŞKAN OLACAĞIM" DEDİ Mİ?



Geçmişte Erol'un ekibinde olduğunu söyleyen bir şahıs, parti içinde tanık olduğu usulsüzlükler nedeniyle uzun süredir kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini iddia etti. Erol'un kendisine "Ben genel başkan olacağım, yazdıklarını sil" dediğini öne sürdü.



Bahse konu şahıs şu ifadeleri kullandı: Gürsel Erol tarafından çok uzun zamandır şahsım ve aile bireylerim tehdit edilmektedir.



Kendisi son olarak CHP Genel Başkanı olacağını, benim yazmış olduğum yazılardan dolayı itibar zedelenmesi yaşadığını bu sebeple Twitter'daki yorumlarını kapatmak zorunda kaldığını dile getirdi. Benden sosyal medyada "Gürsel Bey'in bu yazmış olduklarımla hiçbir alakası yoktur. Gürsel Erol suçsuzdur. Bir anlık gafletle ben bu yazıları yazdım" dememi istemiştir.

Ayrıca CHP'de "İstanbul" merkezli yeni bir kriz patlak verdi.



GENEL MERKEZ'DE "GÜRSEL TEKİN" KRİZİ



İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı'nın atandığı öne sürüldü.



Tekin, mahkeme kararını işaret edip "16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız. Sonraki süreçte Genel Merkez istediği iradeyi kullanabilir. Genel Başkanımızla en ufak problemimiz yok" açıklamasını yaptı.



CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise "İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı'nın atandığı söyleniyor" sorusuna "MYK'da bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem oldu ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" yanıtını verdi.



Öte yandan Genel Merkez'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş'tan "Gürsel Tekin'i tasfiye etmek istiyorlar" çıkışı geldi.



Yarkadaş, "Gürsel Tekin radikal ve içi dışı bir siyasetçi; Genel Merkez'deki bazı arkadaşlarımızın bundan şikayetçi olduğunu hissediyorum. Katılım töreninde yaşanan karmaşayı hemen "Gürsel Tekin'i yiyelim" noktasına getirdiler. Kurultay süreci başladığında Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı olursa, 200 delege üzerinde hakimiyet kuracak. O yüzden diyorlar ki "İstanbul'u Gürsel Tekin'e teslim etmek yerine kendi çalışabileceğimiz bir arkadaşla devam edelim; Gürsel Tekin gibi etkin bir figürü de ortadan kaldıralım" dedi.