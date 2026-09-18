Erol; Aytuğ Atıcı, Muharrem İnce, Engin Altay, Oğuz Kaan Salıcı, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in isimlerinin genel başkanlık için konuşulduğunu söyledi.

CHP 'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu 'nun yeniden aday olup olmayacağı tartışılırken, parti içindeki kurultay hesabı da hareketlendi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, genel başkanlık için kulislerde adı geçen 6 ismi açıkladı.

"Bu süreçte herkes aday olabilir. Aytuğ Atıcı Bey nasıl aday olmayı kendinde hak görüyorsa Muharrem İnce de var, Engin Altay Bey'in ismi geçiyor, Oğuz Kaan Salıcı Bey'in adı geçiyor, Ali Öztunç Bey'in adı geçiyor, Vahap Seçer Bey'in adı geçiyor. Aralarında istediğim aday var mı? Şimdi yorum yapmak için erken. Aday olmak herkesin hakkıdır. Kimseye karşı çıkamayız."

EROL ARABULUCULUK TRAFİĞİNİ DE ANLATTI

Gürsel Erol, parti içindeki ayrışmanın büyümemesi için daha önce yürütülen temasların perde arkasına ilişkin de dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.

Erol; kendisi, Engin Altay ve Ali Öztunç'un kamuoyunda "arabulucular" olarak adlandırıldığını belirterek, Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında iletişimin yeniden kurulması için iki tarafla da görüştüklerini anlattı.

Erol'un aktardığına göre Kılıçdaroğlu'na, genel seçime kadar CHP Genel Başkanlığı görevini sürdürmesi, Özgür Özel'in ise grup başkanı olarak partinin saha siyasetini ve örgütlenmesini yürütmesi formülü sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu öneriyi makul bulduğunu ve Özel'le görüşülmesine onay verdiğini söyleyen Erol, teklifin daha sonra Özel'e götürüldüğünü ancak kabul edilmediğini ifade etti.

Erol, önerinin reddedilmesinin ardından parti içindeki ayrışmanın giderek büyüdüğünü savundu.

TAKVİM AYLAR ÖNCE YAZMIŞTI

CHP'de genel başkanlık için başlayan hareketlilik yeni değil.

Takvim.com.tr, mutlak butlan kararının ardından parti içinde oluşan farklı grupların kurultay hesaplarını ve Kılıçdaroğlu'na karşı aday arayışlarını aylardır gündeme taşıdı.

Takvim'in 3 Ağustos tarihli özel haberinde, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara'nın başını çektiği belirtilen grubun, "Kurultay tarihi duyurulsun, Kılıçdaroğlu aday olmasın" mesajı vermeye hazırlandığı aktarılmıştı.

Aynı haberde Ali Öztunç'un adaylık için hazırlık yaptığı yönündeki kulisler aktarılırken, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem İnce'nin de olası adaylıkları gündeme gelmişti.