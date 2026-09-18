Kılıçdaroğlu’na karşı 6 isim: CHP kulislerinde 2027 kurultayı öncesi adaylık hareketliliği
CHP’de 2027 kurultayı öncesi genel başkanlık kulisleri hareketlendi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığına karşı çıkarken Aytuğ Atıcı, Muharrem İnce, Engin Altay, Oğuz Kaan Salıcı, Ali Öztunç ve Vahap Seçer’in adını verdi. Takvim.com.tr’nin aylardır gündeme taşıdığı kurultay hesapları ve parti içindeki aday arayışları, Erol’un son açıklamasıyla yeniden gündeme geldi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı tartışılırken, parti içindeki kurultay hesabı da hareketlendi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, genel başkanlık için kulislerde adı geçen 6 ismi açıkladı.
Erol; Aytuğ Atıcı, Muharrem İnce, Engin Altay, Oğuz Kaan Salıcı, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in isimlerinin genel başkanlık için konuşulduğunu söyledi.
"KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINI DOĞRU BULMUYORUM"
Özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Erol, Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Kemal Bey'in adaylığını doğru bulmuyorum" diyen Erol, kurultayda farklı isimlerin yarışabileceğini belirterek şunları söyledi:
"Bu süreçte herkes aday olabilir. Aytuğ Atıcı Bey nasıl aday olmayı kendinde hak görüyorsa Muharrem İnce de var, Engin Altay Bey'in ismi geçiyor, Oğuz Kaan Salıcı Bey'in adı geçiyor, Ali Öztunç Bey'in adı geçiyor, Vahap Seçer Bey'in adı geçiyor. Aralarında istediğim aday var mı? Şimdi yorum yapmak için erken. Aday olmak herkesin hakkıdır. Kimseye karşı çıkamayız."
Erol'un açıklamasıyla birlikte CHP'de aylardır ayrı ayrı gündeme gelen genel başkanlık kulislerinde 6 isim aynı listede yer aldı.
EROL ARABULUCULUK TRAFİĞİNİ DE ANLATTI
Gürsel Erol, parti içindeki ayrışmanın büyümemesi için daha önce yürütülen temasların perde arkasına ilişkin de dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.
Erol; kendisi, Engin Altay ve Ali Öztunç'un kamuoyunda "arabulucular" olarak adlandırıldığını belirterek, Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında iletişimin yeniden kurulması için iki tarafla da görüştüklerini anlattı.
Erol'un aktardığına göre Kılıçdaroğlu'na, genel seçime kadar CHP Genel Başkanlığı görevini sürdürmesi, Özgür Özel'in ise grup başkanı olarak partinin saha siyasetini ve örgütlenmesini yürütmesi formülü sunuldu.
Kılıçdaroğlu'nun söz konusu öneriyi makul bulduğunu ve Özel'le görüşülmesine onay verdiğini söyleyen Erol, teklifin daha sonra Özel'e götürüldüğünü ancak kabul edilmediğini ifade etti.
Erol, önerinin reddedilmesinin ardından parti içindeki ayrışmanın giderek büyüdüğünü savundu.
TAKVİM AYLAR ÖNCE YAZMIŞTI
CHP'de genel başkanlık için başlayan hareketlilik yeni değil.
Takvim.com.tr, mutlak butlan kararının ardından parti içinde oluşan farklı grupların kurultay hesaplarını ve Kılıçdaroğlu'na karşı aday arayışlarını aylardır gündeme taşıdı.
Takvim'in 3 Ağustos tarihli özel haberinde, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara'nın başını çektiği belirtilen grubun, "Kurultay tarihi duyurulsun, Kılıçdaroğlu aday olmasın" mesajı vermeye hazırlandığı aktarılmıştı.
Aynı haberde Ali Öztunç'un adaylık için hazırlık yaptığı yönündeki kulisler aktarılırken, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem İnce'nin de olası adaylıkları gündeme gelmişti.
"ÜÇÜNCÜ YOL"DA ADAY ARAYIŞI
Takvim, 23 Temmuz'da yayımladığı özel haberde de CHP içindeki "Üçüncü Yol" grubuna ilişkin kulisleri mercek altına almıştı.
Haberde, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu çizgilerinde doğrudan konumlanmak istemeyen bazı milletvekillerinin oluşturduğu öne sürülen grubun, olağan kurultayda kendi adayını çıkarma ihtimalini değerlendirdiği belirtilmişti.
O dönemde Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay ve Gürsel Erol'un isimleri genel başkanlık için gündeme gelmiş; kulislerde Salıcı'nın üzerinde uzlaşılabilecek isimlerden biri olduğu konuşulmuştu.
KILIÇDAROĞLU KAPIYI KAPATMADI
Takvim'in 18 Ağustos tarihli haberinde ise Kılıçdaroğlu'nun "Aday gösterilirsem düşünürüm" sözleriyle yeniden adaylığa kapıyı açık bıraktığı aktarılmıştı.
Aynı süreçte Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un yanı sıra Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin ve Muharrem İnce'nin de genel başkanlık için hazırlık içinde olduğunun konuşulduğu belirtilmişti. Ali Öztunç'a yakın isimlerin adaylık hazırlığını doğruladığı da Takvim'in haberinde yer almıştı.
GÖZLER 2027 KURULTAYINDA
CHP'de eylül ayında başlayan olağan kongre hazırlık sürecinde mahalle, ilçe ve il kongrelerinin ardından büyük kurultayın 2027'nin ilkbaharında yapılması planlanıyor. İl kongrelerinin 14 Şubat 2027'de tamamlanmasının ardından Parti Meclisi, büyük kurultayın kesin tarihini belirleyecek. CHP kurmayları ise takvimin aksamaması halinde nisan ayının başını işaret ediyor.
Kurultay takvimi işlerken gözler bir yandan da mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay sürecine çevrildi. Takvim'in 14 Eylül tarihli haberinde, Yargıtay'dan çıkacak kararın kongre takviminin seyrini etkileyebilecek başlıklar arasında olduğu aktarılmıştı.
Aynı haberde, parti kulislerinde Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Muharrem İnce'nin yanı sıra birçok ismin genel başkanlık için konuşulduğu, Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı konusunda da parti içinde farklı değerlendirmelerin bulunduğu belirtilmişti.
Gürsel Erol'un son açıklamasıyla birlikte kurultay kulislerinde adı geçen isimler daha da netleşirken, Aytuğ Atıcı ve Vahap Seçer de Erol'un sıraladığı 6 isim arasında yer aldı.
6 İSİM AYNI LİSTEDE
CHP'de kurultaya giden süreçte şu aşamada tüm isimlerin resmen adaylığını açıkladığı bir tablo bulunmuyor.
Aytuğ Atıcı'nın adaylık çıkışı daha önce kamuoyuna yansırken, Erol'un saydığı diğer isimler için kulislerde "ismi geçiyor" ifadesi kullanılıyor.
Bu nedenle CHP'de önümüzdeki dönemde kurultay takviminin ilerlemesiyle birlikte adaylıkların netleşmesi ve parti içindeki farklı grupların hangi isimler etrafında pozisyon alacağının daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.