Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik olarak başlatılan başarı bursunda başvurular sona erdi. Kriterleri karşılayan 20 bin 632 başvuru kabul edildi. Elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birincisinin de bulunduğu toplam 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. 30 farklı lisans programında yer alan bursiyerlere aylık 13 bin 750 lira ödenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, beklentilerin üzerinde gelen rekor başvurunun kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik desteklerimiz devam edecek. Şubat ayında kapsamı genişleterek yeni bir çağrıya çıkacağız. Hem yeni lisans bölümleri ekleyecek hem de üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarında öğrenim gören öğrencileri de kapsama alanımıza alacağız." dedi.