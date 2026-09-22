Türk donanmasının gücü İsrail'i korkuttu: Türkiye'nin deniz gücü Tel Aviv'i yeni denizaltılar almaya zorluyor
İsrail basını, Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı gücündeki artışın Tel Aviv yönetimini harekete geçirdiğini yazdı. İsrailli savunma yetkililerinin, hâlihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olan ve bu sayının 18'e çıkarılması beklenen Türkiye'ye karşı denizaltı filosunun 8'e yükseltilmesini tavsiye ettiği bildirildi.
İsrail, Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı alanında güçlenmesini yakından takip ediyor. İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda denizaltı sayısını 18'e çıkarmasının beklenmesi üzerine İsrailli güvenlik ve savunma yetkilileri, Tel Aviv yönetimine denizaltı filosunun genişletilmesi yönünde tavsiyede bulundu.
Halihazırda 5 denizaltıya sahip olan İsrail'in 6'ncı denizaltısının da yakında ülkeye ulaşması beklenirken, savunma yetkilileri filonun 8 denizaltıya çıkarılmasını gündeme getirdi.
TÜRK DONANMASININ DENİZALTI GÜCÜ İSRAİL'İN GÜNDEMİNDE
İsrail basını, Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı alanında güçlenmesinin Tel Aviv yönetimini yeni denizaltı alımlarına yönelttiğini bildirdi. İsrail güvenlik yetkililerinin, Türkiye'nin denizaltı kapasitesindeki artışı gerekçe göstererek denizaltı filosunun genişletilmesini tavsiye ettiği aktarıldı.
İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre İsrail, Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı alanındaki güçlenmesini yakından takip ediyor. Haberde, Türkiye'nin denizaltı filosundaki kapasite artışına karşı İsrail'in Almanya yapımı "yeni ve ileri teknoloji" denizaltılarla filosunu genişletme hamlesi yaptığı belirtildi.
TÜRKİYE'NİN DENİZALTI SAYISI 18'E ÇIKACAK
Haberde, Türkiye'nin hâlihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğu ve bu sayının önümüzdeki yıllarda 18'e çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.
Buna karşılık İsrail'in hâlihazırda 5 denizaltısının bulunduğu, 6'ncı denizaltının ise yakında ülkeye ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
İsrail savunma yetkililerinin, mevcut gelişmeler doğrultusunda denizaltı filosunun 8'e çıkarılması yönündeki tavsiyeyi siyasi yönetime sunduğuna işaret edildi.
ALMANYA İLE YAPILAN ANLAŞMADAKİ OPSİYON GÜNDEMDE
İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, Almanya ile yapılan son anlaşmanın Tel Aviv yönetimine 7'nci denizaltıyı aynı fiyattan satın alma opsiyonu sunduğu belirtildi.
Ancak İsrail'in söz konusu opsiyonu henüz kullanmadığı ifade edildi.
Habere göre İsrailli savunma yetkilileri, öncelikle fiyat artışı yaşanmadan mevcut satın alma opsiyonunun devreye sokulmasını, ardından da 8'inci denizaltının satın alınmasını istiyor.
DENİZALTI PERSONELİ İÇİN DE DEĞERLENDİRME YAPILIYOR
Haberde, İsrail'deki denizaltı personel gücü konusundaki tartışmalara da yer verildi.
Denizaltı filosunun genişletilmesi planının personel ihtiyacını da gündeme getirdiği belirtilirken, bu konunun henüz Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde profesyonel bir incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekildi.
YENİ DENİZALTI ALIMI SEÇİM SONRASINA KALABİLİR
Habere göre İsrailli üst düzey savunma kaynakları, denizaltı satın alma hamlesinin İsrail'deki seçimlere kadar gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.
Söz konusu kaynaklar, yeni denizaltı alımına ilişkin adımın seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümet tarafından atılmasının beklendiğini kaydetti.
Böylece İsrail'in, Türkiye'nin denizaltı kapasitesindeki artışı yakından takip ederek filosunu genişletme seçeneğini değerlendirdiği ve mevcut anlaşmadaki 7'nci denizaltı opsiyonunun yanı sıra 8'inci denizaltının satın alınmasını da gündemine aldığı bildirildi.