Habere göre İsrailli savunma yetkilileri, öncelikle fiyat artışı yaşanmadan mevcut satın alma opsiyonunun devreye sokulmasını, ardından da 8'inci denizaltının satın alınmasını istiyor.

Ancak İsrail'in söz konusu opsiyonu henüz kullanmadığı ifade edildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, Almanya ile yapılan son anlaşmanın Tel Aviv yönetimine 7'nci denizaltıyı aynı fiyattan satın alma opsiyonu sunduğu belirtildi.

DENİZALTI PERSONELİ İÇİN DE DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Haberde, İsrail'deki denizaltı personel gücü konusundaki tartışmalara da yer verildi.

Denizaltı filosunun genişletilmesi planının personel ihtiyacını da gündeme getirdiği belirtilirken, bu konunun henüz Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde profesyonel bir incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekildi.

YENİ DENİZALTI ALIMI SEÇİM SONRASINA KALABİLİR

Habere göre İsrailli üst düzey savunma kaynakları, denizaltı satın alma hamlesinin İsrail'deki seçimlere kadar gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Söz konusu kaynaklar, yeni denizaltı alımına ilişkin adımın seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümet tarafından atılmasının beklendiğini kaydetti.

Böylece İsrail'in, Türkiye'nin denizaltı kapasitesindeki artışı yakından takip ederek filosunu genişletme seçeneğini değerlendirdiği ve mevcut anlaşmadaki 7'nci denizaltı opsiyonunun yanı sıra 8'inci denizaltının satın alınmasını da gündemine aldığı bildirildi.

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