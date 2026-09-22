Edirnekapı surlarında Semih Çelik tarafından işlenen vahşi cinayetler de eklendiğinde, olaylar arasındaki benzerlikler dikkat çekiyor.

ŞİDDETİN ARKASINDAKİ "DİJİTAL PANDEMİ"

Yaşları 13 ile 17 arasında değişen çocukların karıştığı bu elim hadise, okul çevresindeki güvenlik önlemlerinin yanı sıra gençlik arasındaki şiddet sarmalını ve bunun arka planındaki dijital etkenleri bir kez daha tartışmaya açtı.

Kriter Dergisi'nde yer alan analizinde konuya değinen Emrah Atilla, fiziksel olarak aileleriyle aynı çatı altında yaşayan gençlerin ruhsal olarak "dijital yetimlik" yaşadıklarına dikkat çekiyor. Gençlerin sanılanın aksine "asosyal" olmadığını, tüm sosyal iletişimlerini ebeveyn denetiminden uzak dijital evrende kurarak "diji-sosyal" bir yapıya dönüştüklerini belirten Atilla, gerçek hayatta varlık gösteremeyen bireylerin şiddet içerikli oyunlar ve videolarla dijital dünyanın "anti-kahramanı" haline geldiğini vurguluyor.