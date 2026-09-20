Sabah'tan Semih Kara'nın haberine göre akademisyenler, LGBT sapkınlığına yönelik gerçekleştirilen 'Ailem Güvende' adlı operasyonun aileyi korumak için atılmış bir adım olduğunu vurgulayarak, LGBT sapkınlığının en kritik ayağının dijital platformlar olduğunu belirtti.

Dijital platformlarda LGBT kuşatması. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Devletin toplumu bozan etkenleri ortadan kaldırmakla yükümlü olduğunun atlını çizen Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Dağ, "Devlet vatandaşın güvenliğini sağlamalıdır. LGBT sadece bireysel bir yaklaşım değil, kapitalizmle doğrudan ilişkili bir hareket. Sermayeyi besleyici bir yönü var. LGBT üzerinden aile düzeni tasfiye ediliyor. Ailesizlik tüketiciliği artıran, şehvani arzuları müsait kılıcı bir zemin. Son zamanlarda LGBT hesaplarının paylaşımlarında karşıtlarına 'aileci' demeleri de bunun göstergesi" dedi.