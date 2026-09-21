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Kurtlar Vadisi soruşturmasında iki karar: "Kaşifoğlu" Sedat Savtık ile "Ömer Baba" Emin Olcay ifadeye

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun vefatı üzerindeki sır perdesini aralamak isteyen savcılık, soruşturmayı derinleştiriyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Kazım Kaşifoğlu” karakterini oynayan Sedat Savtık ile "Ömer Baba" karakterindeki Emin Olcay ifadeye çağrıldı.

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Kurtlar Vadisi soruşturmasında iki karar: "Kaşifoğlu" Sedat Savtık ile "Ömer Baba" Emin Olcay ifadeye

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriliyor.

Ölümün ardındaki sır perdesini aralamak amacıyla yürütülen hukuki süreçte, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin esrarengiz bölümlerine odaklanıldı.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne yönelik yürütülen savcılık soruşturmasında yeni aşamaya geçildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne yönelik yürütülen savcılık soruşturmasında yeni aşamaya geçildi.

DİZİ KARAKTERİNDEN GERÇEK SORUŞTURMAYA

Soruşturma makamları, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini oynayan oyuncu Sedat Savtık'ı ifadeye çağırdı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Savtık, dosyada "bilgi sahibi" sıfatıyla dinlenecek.

Video Oynatma İkonu Oyuncu Sedat Savtık ifadeye çağrıldı

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu ile özdeşleştirilen Kazım Kaşifoğlu karakterine oynayan Sedat Savtık adliyeye çağrıldı.Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu ile özdeşleştirilen Kazım Kaşifoğlu karakterine oynayan Sedat Savtık adliyeye çağrıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında FETÖ incelemesi başlattığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan "Ömer Baba" karakteriyle bilinen Emin Olcay'ın bilgi sıfatı sahibiyle ifadesine başvuracak.

Olcay, Osman Sınav'ın dizinin yapımcılığını bırakmasından sonra çizgisinden sapma olduğuna dikkat çekerek, "Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu" ifadesini kullanmıştı.

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NE OLMUŞTU

Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri için infaz emri verildi.

12 Kasım 2011'de de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Kurtlar Vadisi soruşturmasında iki karar: "Kaşifoğlu" Sedat Savtık ile "Ömer Baba" Emin Olcay ifadeye-3

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermişti.

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