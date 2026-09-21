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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ile ambulans şoförü Süleyman Kaba gözaltına alındı. Arslan tutuklanırken, Vatan ve Beyke adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da 4 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Bey gözaltına alındı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.)Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.)

AMBULANS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba'nın, mevcut delil durumu gözetilerek jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki diğer 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

DİZİDE KAŞİFOĞLU KARAKTERİNİ CANLANDIRAN OYUNCUNUN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Ayrıca soruşturma kapsamında FETÖ'den hüküm giyen Enver Altaylı'nın, dosya kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara'dan İstanbul'a getirileceği ve ifade vereceği öğrenildi. Öte yandan, 'Kurtlar Vadisi' dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak.

Şüphelilerden Osman Arslan tutuklanırken, Ömer Vatan ve Kazım Beyke adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerden Osman Arslan tutuklanırken, Ömer Vatan ve Kazım Beyke adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Osman Arslan tutuklama talebiyle, Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Osman Arslan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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