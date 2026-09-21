BM'de kritik diplomasi trafiği! Trump ile Pezeşkiyan görüşecek mi? Tom Barrack'tan dikkat çeken yanıt!
Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'nda diplomasi trafiği hız kesmezken, savaş atmosferinin gölgesinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesi merak konusu oldu. Konuya ilişkin soruyu yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Bu konuda bilgim yok, ne olacağını göreceğiz" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci dönem genel görüşmeleri kapsamında diplomasi trafiği yakından takip ediliyor.
Zirvenin hareketli kulislerinde diplomatik yetkililer bölgedeki sıcak başlıkları değerlendirmeye devam ediyor.
PEZEŞKİYAN VE TRUMP GÖRÜŞECEK Mİ?
Zirve kapsamında en çok merak edilen sorulardan biri, Mesud Pezeşkiyan ile Donald Trump'ın bir araya gelip gelmeyeceğiydi.
"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"
Bölgesel gerilim ve savaş atmosferinin ortasında ABD'deki BM zirvesine katılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu A Haber'e yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Bu konuda bilgim yok, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.