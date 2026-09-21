PEZEŞKİYAN VE TRUMP GÖRÜŞECEK Mİ?

Zirve kapsamında en çok merak edilen sorulardan biri, Mesud Pezeşkiyan ile Donald Trump'ın bir araya gelip gelmeyeceğiydi.

Tom Barrack'tan ʺTrump ile Pezeşkiyan görüşecek mi?ʺ iddialarına yanıt. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Bölgesel gerilim ve savaş atmosferinin ortasında ABD'deki BM zirvesine katılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu A Haber'e yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Bu konuda bilgim yok, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.