Aleyna Çakır'ı intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan sanık Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis cezası verildi.

"HİÇBİR KADININ ÖLÜMÜNE SEBEP OLMADIM"

Son savunmasını yapan Ümitcan Uygun, "2020 yılına kadar ben 23 yaşında bir insandım, o güne kadar karakol yüzü görmemiştim. Ben Aleyna'yı tanıdığımda ailesinden kimseyle konuşmuyordu, kimseyle irtibatı yoktu. Bir gün yanımdayken annesi için ağladı. Annesiyle görüştüm, daha sonra annesinin yanına götürüp barıştırdım. Ben o kadar eziyet ettiysem, şiddet uyguladıysam neden ailesine söylemedi? Tanıklar, 'Elinden parasını alırdı, fuhşa yönlendirirdi' diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ben onun için ailemi silmiştim. Ben hiçbir kadının ölümüne sebep olmadım, vicdanım rahat. Ben suçsuzum, bu konularla hiç alakam yok. Ben zaten evlenme niyetindeydim, aynı evde yaşıyorduk. Hala da seviyorum" dedi.

MAHKEMEDEN 4 YIL HAPİS KARARI

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ümitcan Uygun'a "intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.



Mahkeme, Uygun'un "eziyet etme" suçundan ise beraatine hükmetti.

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