Kurtlar Vadisi soruşturmasında "Kaşifoğlu" karakterini oynayan Sedat Savtık ifade verecek
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun vefatı üzerindeki sır perdesini aralamak isteyen savcılık, soruşturmayı derinleştiriyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Kazım Kaşifoğlu” karakterini oynayan Sedat Savtık ifadeye çağrıldı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriliyor.
Ölümün ardındaki sır perdesini aralamak amacıyla yürütülen hukuki süreçte, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin esrarengiz bölümlerine odaklanıldı.
DİZİ KARAKTERİNDEN GERÇEK SORUŞTURMAYA
Soruşturma makamları, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini oynayan oyuncu Sedat Savtık'ı ifadeye çağırdı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Savtık, dosyada "bilgi sahibi" sıfatıyla dinlenecek.Oyuncu Sedat Savtık ifadeye çağrıldı
NE OLMUŞTU
Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri için infaz emri verildi.
12 Kasım 2011'de de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybetti.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.
Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermişti.