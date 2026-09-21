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Kurtlar Vadisi soruşturmasında "Kaşifoğlu" karakterini oynayan Sedat Savtık ifade verecek

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun vefatı üzerindeki sır perdesini aralamak isteyen savcılık, soruşturmayı derinleştiriyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Kazım Kaşifoğlu” karakterini oynayan Sedat Savtık ifadeye çağrıldı.

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Kurtlar Vadisi soruşturmasında "Kaşifoğlu" karakterini oynayan Sedat Savtık ifade verecek

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriliyor.

Ölümün ardındaki sır perdesini aralamak amacıyla yürütülen hukuki süreçte, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin esrarengiz bölümlerine odaklanıldı.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne yönelik yürütülen savcılık soruşturmasında yeni aşamaya geçildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne yönelik yürütülen savcılık soruşturmasında yeni aşamaya geçildi.

DİZİ KARAKTERİNDEN GERÇEK SORUŞTURMAYA

Soruşturma makamları, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini oynayan oyuncu Sedat Savtık'ı ifadeye çağırdı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Savtık, dosyada "bilgi sahibi" sıfatıyla dinlenecek.

Video Oynatma İkonu Oyuncu Sedat Savtık ifadeye çağrıldı

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu ile özdeşleştirilen Kazım Kaşifoğlu karakterine oynayan Sedat Savtık adliyeye çağrıldı.Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu ile özdeşleştirilen Kazım Kaşifoğlu karakterine oynayan Sedat Savtık adliyeye çağrıldı.

NE OLMUŞTU

Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri için infaz emri verildi.

12 Kasım 2011'de de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Kurtlar Vadisi soruşturmasında "Kaşifoğlu" karakterini oynayan Sedat Savtık ifade verecek-3

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermişti.

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