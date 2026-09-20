Vakfın temel amacı; "kadınlar, çocuklar ve öğrenciler başta olmak üzere ekonomik zorluk çeken kesimlere yardım etmek" olarak belirlendi.

Resmi Gazete kararıyla kuruluşu onaylanan İstanbul merkezli vakıf, 5 milyon TL başlangıç mal varlığıyla tescillendi.