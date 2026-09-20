Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu, logosu belli oldu... Mal varlığı 5 milyon TL
Siyaset sahnesinden uzun süre uzak kalan Meral Akşener, sosyal yardım odaklı yeni girişimiyle geri dönüş yaptı. Kendi ismini verdiği Meral Akşener Vakfı resmi kuruluş işlemlerini tamamlayarak Resmi Gazetede yer aldı. Vakfın başlangıç bütçesi 5 milyon TL olarak açıklanırken logosunda yarım yaprak görseli kullanıldı.
İYİ Parti kurucu genel başkanı Meral Akşener, siyaset sahnesinden çekildikten sonra büründüğü uzun sessizliği, kendi adını taşıyan vakıf kurarak bozdu.
RESMİ KURULUŞ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Resmi Gazete kararıyla yayımlanan bilgilere göre, İstanbul merkezli Meral Akşener Vakfı resmen faaliyete geçti.
Vakfın temel amacı; "kadınlar, çocuklar ve öğrenciler başta olmak üzere ekonomik zorluk çeken kesimlere yardım etmek" olarak belirlendi.
BAŞLANGIÇ MAL VARLIĞI 5 MİLYON TL
Kuruluş belgesinde yer alan detaylara göre vakfın başlangıç mal varlığı 5 milyon TL olarak kaydedildi.
İstanbul merkezli yönetilecek kurumun Ankara'da da şubesinin bulunacağı aktarıldı.
İhtiyaç sahiplerine yönelik destek programları yürütecek vakfın, ilerleyen dönemde faaliyet alanlarını genişletmesi bekleniyor.
LOGODA YARIM YAPRAK
Vakfın kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında logosu netleşti.
Meral Akşener Vakfı yazısının yanında yarım yaprak görseli kullanıldığı görüldü.
Tasarımın, vakfın büyüme ve topluma umut olma hedefini simgelediği öğrenildi.