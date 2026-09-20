CANLI YAYIN
Geri

Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu, logosu belli oldu... Mal varlığı 5 milyon TL

Siyaset sahnesinden uzun süre uzak kalan Meral Akşener, sosyal yardım odaklı yeni girişimiyle geri dönüş yaptı. Kendi ismini verdiği Meral Akşener Vakfı resmi kuruluş işlemlerini tamamlayarak Resmi Gazetede yer aldı. Vakfın başlangıç bütçesi 5 milyon TL olarak açıklanırken logosunda yarım yaprak görseli kullanıldı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu, logosu belli oldu... Mal varlığı 5 milyon TL

İYİ Parti kurucu genel başkanı Meral Akşener, siyaset sahnesinden çekildikten sonra büründüğü uzun sessizliği, kendi adını taşıyan vakıf kurarak bozdu.

Meral Akşener, faal siyaseti bırakmasının ardından kendi ismini taşıyan vakıf kurdu. Meral Akşener, faal siyaseti bırakmasının ardından kendi ismini taşıyan vakıf kurdu.

RESMİ KURULUŞ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Resmi Gazete kararıyla yayımlanan bilgilere göre, İstanbul merkezli Meral Akşener Vakfı resmen faaliyete geçti.

Vakfın temel amacı; "kadınlar, çocuklar ve öğrenciler başta olmak üzere ekonomik zorluk çeken kesimlere yardım etmek" olarak belirlendi.

Resmi Gazete kararıyla kuruluşu onaylanan İstanbul merkezli vakıf, 5 milyon TL başlangıç mal varlığıyla tescillendi. Resmi Gazete kararıyla kuruluşu onaylanan İstanbul merkezli vakıf, 5 milyon TL başlangıç mal varlığıyla tescillendi.

BAŞLANGIÇ MAL VARLIĞI 5 MİLYON TL

Kuruluş belgesinde yer alan detaylara göre vakfın başlangıç mal varlığı 5 milyon TL olarak kaydedildi.

İstanbul merkezli yönetilecek kurumun Ankara'da da şubesinin bulunacağı aktarıldı.

İhtiyaç sahiplerine yönelik destek programları yürütecek vakfın, ilerleyen dönemde faaliyet alanlarını genişletmesi bekleniyor.

Meral Akşener Vakfının kurumsal kimliğini yansıtan logoda yarım yaprak figürü yer aldı. Meral Akşener Vakfının kurumsal kimliğini yansıtan logoda yarım yaprak figürü yer aldı.

LOGODA YARIM YAPRAK

Vakfın kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında logosu netleşti.

Meral Akşener Vakfı yazısının yanında yarım yaprak görseli kullanıldığı görüldü.

Tasarımın, vakfın büyüme ve topluma umut olma hedefini simgelediği öğrenildi.

Aktif siyaseti bırakmıştı! Meral Akşener vakıf kurduAktif siyaseti bırakmıştı! Meral Akşener vakıf kurdu
Aktif siyaseti bırakmıştı! Meral Akşener vakıf kurdu

Bakan Gürlek duyurdu! Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü: Cesedin yerini böyle gösterdi
SONRAKİ HABER

Bakan duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler