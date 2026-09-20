Milli hızlı trende seri üretim başladı: Hedef 2 yılda 14 set
Türkiye’nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim dönemi başladı. İlk setin testleri sürerken ikinci milli hızlı tren setinin üretimine geçildi. 2027 ve 2028 yıllarında 7’şer set olmak üzere toplam 14 set üretilmesi hedefleniyor.
Türkiye'nin yerli ve milli hızlı tren projesinde seri üretim süreci başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk milli hızlı tren setinin testlerinin başarıyla devam ettiğini belirterek ikinci setin üretimine başlandığını açıkladı. Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk set, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı.
İLK MİLLİ HIZLI TRENİN TESTLERİ SÜRÜYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İlk Milli Hızlı Tren setinin test süreçlerinin başarıyla sürdüğünü hatırlatan Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setin, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştığını belirtti.
Uraloğlu, "İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk." ifadelerini kullandı.
İKİ YILDA 14 MİLLİ HIZLI TREN SETİ HEDEFİ
Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini kaydeden Uraloğlu, "2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirildiğini belirtti.
Trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'nin de ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.
İLK HIZLI TREN FABRİKASINDA ÇALIŞMALAR YÜZDE 90'A ULAŞTI
Seri üretimin Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla birlikte yeni tesiste devam edeceğini belirten Bakan Uraloğlu, Sakarya'da TÜRASAŞ bünyesinde yapımı süren fabrikada çalışmaların yüzde 90 seviyesine ulaştığını açıkladı.
Uraloğlu, "18 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında yüzde 90 seviyesine geldik. Fabrikamızı tamamladığımızda milli hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamız ile ayda bir tane hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağız. Seri üretim çalışmalarımızı yeni fabrikamızda sürdüreceğiz." dedi.