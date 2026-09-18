TOKİ'den 228 bin kişiye yüzde 25 indirim kampanyası! Bakan Kurum başvuru tarihlerini açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye konut için ödeme yapan 228 bin kişi için indirim kampanyasını açıkladı. Bakan Kurum, "22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacağız." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'nde TOKİ'den konut alan ve ödemeleri devam eden 228 bin kişi için indirim kampanyası açıkladı.
TOKİ'den yüzde 25 indirim müjdesi!
228 BİN KİŞİYE YÜZDE 25 İNDİRİM
Evini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kişi için bir indirim kampanyası başlattıklarını duyuran Bakan Kurum, "Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Tabi bazı kardeşlerimizin imkanları olmayabilir. Ama onları da unutmadık. Tamamını kapatamayan kardeşimiz de borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini ödediğinde, ödediği tutar üzerinden yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yeri hak sahiplerini ilgilendiren yüzde 25 indirim kampanyasının ayrıntılarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Kampanya kapsamında borcunun tamamını kapatmak isteyen hak sahiplerine yüzde 25 indirim uygulanacak.
Borcunun tamamını kapatamayacak hak sahipleri de kampanyadan yararlanabilecek. Buna göre borcun bir kısmını kapatmak isteyenlere, borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini ödeme koşuluyla yüzde 25 indirim sağlanacak.
BAŞVURULAR 22 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
Kampanya için başvurular 22 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.
Belirtilen tarih aralığından sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde indirim oranı uygulanmayacak.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış konut ve iş yeri hak sahipleri kampanyadan faydalanabilecek.
Ancak kalan taksit sayısı 12 aydan daha az olan hak sahipleri kampanyadan yararlanamayacak.
BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
Hak sahipleri, satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvurarak peşin ödemelerini yapabilecek.
Böylece şartları karşılayan TOKİ konut ve iş yeri sahipleri, kampanya döneminde borçlarını erken ödeyerek yüzde 25 indirim avantajından faydalanabilecek.