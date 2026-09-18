Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'nde TOKİ'den konut alan ve ödemeleri devam eden 228 bin kişi için indirim kampanyası açıkladı.

TOKİ'den yüzde 25 indirim müjdesi!

228 BİN KİŞİYE YÜZDE 25 İNDİRİM



Evini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kişi için bir indirim kampanyası başlattıklarını duyuran Bakan Kurum, "Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Tabi bazı kardeşlerimizin imkanları olmayabilir. Ama onları da unutmadık. Tamamını kapatamayan kardeşimiz de borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini ödediğinde, ödediği tutar üzerinden yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.