Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Kırıkkale'de polis memuru şehit oldu BİR YAYA HAYATINI KAYBETTİ



Alınan bilgiye göre, İ.U. idaresindeki 34 AH 3855 plakalı otomobil, Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö'ye çarptı.

Kırıkkale'de polis memuru şehit oldu. (Fotoğraflar AA, DHA ve İHA'dan alınmıştır.) İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.