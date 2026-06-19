Fransa'dan ABD'ye siber müdahale: İsrail'in Filistin maskeli BlackCore operasyonu ifşa oldu! Türkiye detayı
Fransa’dan ABD’ye, İskoçya’dan Afrika’ya kadar seçimleri manipüle eden, Filistin yanlısı gibi sunulan ve paravan derneklerle veri toplayıp liderleri, adayları hedef alan İsrail merkezli dezenformasyon ağı ifşa oldu.İsrail merkezli özel istihbarat ve algı yönetimi şirketi BlackCore'un en az 256 hesapla harekete geçtiği ve pek çok ülkede yapay zeka sistemleri ile operasyon çektiği artık biliniyor. BlackCore operasyonları ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ederken İsrail'in Türkiye'ye benzer bir müdahalede bulunduğuna yönelik şüpheler arttı. İşte BlackCore operasyonları ile ilgili tüm detaylar ve Türkiye ayrıntısı...
Hızlı Özet Göster
- İsrail merkezli BlackCore'un, hükümetlere ve siyasi kampanyalara kamuoyu algısını şekillendirmek için dijital stratejiler sunduğu iddia ediliyor.
- Fransa'da yürütülen soruşturmalar, BlackCore'un yerel seçimlerde belirli adayları hedef alan karalama kampanyalarının arkasında olduğunu ortaya koydu.
- BlackCore'un manipülasyon ve dijital müdahale ağının ABD'den İskoçya'ya kadar geniş bir coğrafyadaki siyasi süreçleri etkilediği raporlandı.
- Fransa Savunma Bakanı, BlackCore'un faaliyetlerine ilişkin İsrail'den açıklama ve iş birliği talep etti.
- BlackCore'un sosyal medyada sahte hesaplar kullanarak siyasi söylemleri yönlendirdiği belgelendi.
İsrail merkezli özel istihbarat ve algı yönetimi şirketi BlackCore, hükümetlere ve siyasi kampanyalara "kamuoyu algısını şekillendirmek" için gelişmiş dijital stratejiler sunduğu iddiasıyla gündemde. Fransa dezenformasyon tespit servisi Viginium'un, ABD'de New York belediye başkanlığı seçimlerine BlackCore müdahalesi iddiasının ardından Türkiye'ye yönelik müdahale ihtimali de soru işaretlerine yol açtı.
İSRAİL'İN MANİPÜLASYON VE DİJİTAL MÜDAHALE AĞI
Fransa'da yürütülen resmi soruşturmalar, şirketin yerel seçimlerde belirli siyasi adayları hedef alan organize ve çevrimiçi karalama kampanyalarının arkasında olduğunu ortaya koydu.
Şirketin manipülasyon ve dijital müdahale ağının sadece Fransa ile sınırlı kalmadığı, ABD'den İskoçya'ya kadar geniş bir coğrafyadaki siyasi süreçleri ve kamuoyu algısını etkilemeye çalıştığı siber güvenlik otoritelerince raporlandı.
FRANSA ORTAYA ÇIKARDI
Geçtiğimiz hafta Viginium'un Başkanı Marc-Antoine Brillant, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu ile birlikte açıklama yaptığı basın toplantısında teknik incelemelerin kendilerini BlackCore'dan şüphelenmeye yönelttiğini söyledi.
ANGOLA, TOGO, İSKOÇYA, NEW YORK! SEÇİMLERE BLACKCORE MÜDAHALESİ
Denetleme kurulu, BlackCore'un dünya çapında nüfuz operasyonlarını yürütmekle suçlandığını belirtirken, "Bu yöntem sadece Fransa'daki belediye seçimleriyle sınırlı kalmadı. Angola, Togo, İskoçya seçimleri ve New York'taki 2025 belediye seçimleri gibi diğer ülkelerde veya bölgelerde de yabancı dijital müdahale operasyonlarını yürütmek için kullanılmış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz ay Fransız makamları, İsrailli firmanın yerel seçimlerde sol eğilimli ve Filistin yanlısı Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden üç belediye başkanı adayına yönelik çevrim içi bir karalama kampanyası düzenlediğinden şüphelendiklerini bildirdi.
ADAYLARI HEDEF ALAN SAHTE HESAPLAR
İlk olarak mart ayında Fransa Dijital Müdahale Koruma Ajansı (Viginum) tarafından fark edilen yabancı kaynaklı bir dijital operasyonda; Marsilya, Toulouse ve Roubaix kentlerinde sol partilerden yarışa katılan üç belediye başkanı adayını hedef alan sahte web siteleri, sosyal medya hesapları ve karalama amaçlı dijital reklamlar kullanıldığı belirtiliyor.
FİLİSTİN YANLISI ADAYLARA CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI
Kampanyayla, adaylara yönelik aralarında cinsel saldırının da bulunduğu asılsız suçlamalarda bulunulduğu belirtildi.
Liberation ve Haaretz gazetelerinin ortak araştırması ise bu operasyonda kullanılan dijital araçların izini sürerek BlackCore ve Tel Aviv merkezli iki şirketle bağlantılı bir sunucuya ulaştı.
Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Paris yönetiminin İsrail'den hem BlackCore'un faaliyetlerine ilişkin bir açıklama istediğini hem de bu karalama kampanyasının arkasındaki azmettiricilerin kim olduğunu ortaya çıkarmak için iş birliği talep ettiğini belirtti. Lecornu, "Eğer Fransa merkezli özel bir şirket, Fransa topraklarını kullanarak İsrail'deki seçimlere benzer bir siber müdahalede bulunsaydı, Tel Aviv yönetiminin de oradaki büyükelçimize karşı hiç tereddüt etmeden aynı diplomatik adımları atacağından en ufak bir şüphem yok." şeklinde konuştu.
İsrail'in Paris Büyükelçiliği de Fransa'nın kendileriyle resmi temas kurduğunu doğruladı. Büyükelçilik, iddiaları incelemek ve kendi tahkikatını başlatmak için Fransa'nın yürüttüğü soruşturmaya dair detaylı raporları beklediklerini açıkladı.
En az 256 hesap harekete geçti
Raporda, İsrailli şirket BlackCore'un karalama kampanyaları yürütmek ve siyasi söylemleri yönlendirmek için sosyal medyada sahte ve otomatikleştirilmiş "bot" hesap ağlarından yararlandığı belgelendi. Fransa Dijital Müdahale Koruma Ajansı'nın (Viginum) verilerine göre, "Özellikle @JohnSwinney, @theSNP ve @ScotGovFM hesaplarının paylaşımları altında (sırasıyla 652, 338 ve 112 yorum olmak üzere) toplam 1.400 yorumun yayılmasını sağlayan en az 256 hesabın organize şekilde harekete geçirildiği" tespit edildi. Şirket, önde gelen sosyal medya platformlarında agresif ve nokta atışı hedeflemeli dijital reklamlar satın alarak bu karalama kampanyalarının etki alanını daha da genişletti.
MAMDANI ENGELLENDİ Mİ SEÇTİRİLDİ Mİ?
Brillant, geçen yıl Filistin davasının açık sözlü bir destekçisi olan Zohran Mamdani'nin kazandığı New York Şehir seçimlerinde kimin hedef alındığından açıkça bahsetmedi.
Mamdani'nin ekibi, New York Polis Departmanı ve ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı, Reuters'ın yorum taleplerine cevap vermedi. FBI ise yorum yapmaktan kaçındı.
HEDEF ALINAN İSİMLERE DİKKAT!
Viginum daha sonra, BlackCore bağlantılı hesapların, Gazze'deki durumu "insan eliyle yaratılmış bir insani felaket" olarak nitelendiren ve bir soykırımın yaşanıyor olabileceğini söyleyen İskoçya Başbakanı John Swinney'i de hedef aldığını bildirdi.
Reuters'ın aktardığına göre BlackCore, internetteki tüm izlerini silmeden önce kendisini, "modern bilgi savaşı çağı için yapılandırılmış; siber, teknoloji ve algı yönetimi alanında faaliyet gösteren elit bir şirket" olarak tanımlıyordu.
BLACKCORE GALACTICOS AI BAĞLANTISI
Haaretz ve Liberation, BlackCore'un Galacticos AI ile bağlantısını da tespit etti. Galacticos AI, siber dezenformasyon, dijital algı yönetimi ve psikolojik harekat operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, gelişmiş bir yapay zeka yazılım altyapısı.
Bu ortaklık, modern bilgi savaşlarında (information warfare) gelişmiş bir iş bölümünü temsil ediyor.
Galacticos / Galacticos AI: Operasyonun "beyni" ve içerik üretim fabrikası rolünde. Doğal dil işleme (NLP) ve gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak hedef alınan dillerde (Fransızca, İngilizce vb.) insan ayırt etmesi imkansız, gerçekçi görünen sahte haberler, sosyal medya yorumları ve dezenformasyon metinleri üretiyor.
BlackCore: Operasyonun "silahı" ve dağıtım ağı. Galacticos AI tarafından üretilen bu dezenformasyon içeriklerini alır, kendi bünyesindeki yüzlerce bot hesaba dağıtır, bunları sosyal medyada organize şekilde yayar ve büyük platformlardan agresif reklamlar satın alarak hedef kitlelerin (seçmenlerin) önüne düşürür.
Sistem nasıl işledi?
BlackCore, İngiltere'de Sadaqah Palestine'yi kullandı. Sadaqah Palestine, internet dünyasında ve sosyal medya platformlarında kendisini "siyasi hiçbir bağı olmayan, savaştan, yoksulluktan ve göçten etkilenen Filistin halkına insani yardım ulaştıran İngiltere merkezli bağımsız bir sivil toplum kuruluşu" olarak tanıttı.
Gazze'deki insani krize dair oldukça profesyonel, gerçekçi ve güncel içerikler paylaşarak kısa sürede Filistin destekçisi kitlelerin güvenini kazandı.
Web sitesinde, kullanıcıların doğrudan kredi kartlarıyla bağış yapabileceği aktif bir online ödeme formu bulunuyordu.
YARDIM SİSTEMİ GİBİ ÇALIŞTI
Davranış Analizi ve Profilleme (IP Toplama): Site; Filistin'e destek veren, boykotlara katılan veya hassasiyeti olan kitleleri dijital olarak fişlemek için kullanıldı. Siteye giren kullanıcıların IP adresleri, konumları ve demografik bilgileri toplanarak yapay zeka algoritmalarına (Galacticos AI) aktarıldı.
Seçmen Verisi ve Sızma: Toplanan bu veriler, Fransa ve İskoçya'daki yerel seçimlerde Filistin yanlısı siyasetçileri yıpratmak amacıyla yapılacak nokta atışı (mikro-hedeflemeli) karalama reklamlarında hedef kitleyi belirlemek için kullanıldı.
Sahte Bağış ve Dolandırıcılık: İncelemelerde, "Sadaqah Palestine" adıyla İngiltere veya Avrupa'da kayıtlı hiçbir resmi dernek ya da vakıf bulunamadı. Toplanan bağışların doğrudan BlackCore ile bağlantılı Tel Aviv merkezli paravan şirketlerin hesaplarına aktarıldığı saptandı.
BAĞLANTI ORTAYA ÇIKTI
Fransa'da sol eğilimli Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi adaylarına yönelik cinsel saldırı ve yolsuzluk gibi sahte iddialarla yürütülen karalama kampanyası incelenirken, bu iddiaları yayan yüzlerce bot hesabın bağlandığı sunucu (server) kümesi tespit edildi.
Aynı sunucu altyapısı ve domain (alan adı) kayıtları incelendiğinde, "Sadaqah Palestine" sitesinin de tam olarak aynı siber ordu ve BlackCore sunucuları tarafından barındırıldığı ve yönetildiği teknik olarak kanıtlandı. İfşa olmasının ardından site ve bağlı sosyal medya hesapları internetten tamamen silindi.
TÜRKİYE'YE MÜDAHALE OLDU MU?
Türkiye'de benzer müdahaleler yapılmış olabileceği de soru işaretlerine yol açarken, akıllara özellikle de İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik asılsız iddialar geldi.
Ticaret Bakanlığı defalarca açıklamasına rağmen sosyal medya ve bazı kesimlerce ortaya atılan "Türkiye İsrail ile ticarete devam ediyor" iftirası bir dönem kamuoyunda etkili oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri, Türkiye'den İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat işlemlerinin 2 Mayıs 2024 itibarıyla tamamen durdurulduğunu duyurmuştu. Fakat, ticaret devam ediyor iftiraları uzun süre gündemdeki yerini korudu. Öyle ki var olmayan İsrail ticareti ile ilgili sahte görseller dahi oluşturuldu.
İsrail ile ticaret yalanı üzerinden Filistin'e dünyada en net desteği veren Başkan Erdoğan, İsrail'e destek olmakla itham edildi.
Türkiye'de yaşanan bu olaylar Blackcore'un etkisine yönelik iddiaları güçlendirdi.