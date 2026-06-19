BlackCore'un manipülasyon ve dijital müdahale ağının ABD'den İskoçya'ya kadar geniş bir coğrafyadaki siyasi süreçleri etkilediği raporlandı.

İsrail merkezli BlackCore'un, hükümetlere ve siyasi kampanyalara kamuoyu algısını şekillendirmek için dijital stratejiler sunduğu iddia ediliyor.

İsrail merkezli özel istihbarat ve algı yönetimi şirketi BlackCore, hükümetlere ve siyasi kampanyalara "kamuoyu algısını şekillendirmek" için gelişmiş dijital stratejiler sunduğu iddiasıyla gündemde. Fransa dezenformasyon tespit servisi Viginium'un, ABD'de New York belediye başkanlığı seçimlerine BlackCore müdahalesi iddiasının ardından Türkiye 'ye yönelik müdahale ihtimali de soru işaretlerine yol açtı.

Şirketin manipülasyon ve dijital müdahale ağının sadece Fransa ile sınırlı kalmadığı, ABD'den İskoçya'ya kadar geniş bir coğrafyadaki siyasi süreçleri ve kamuoyu algısını etkilemeye çalıştığı siber güvenlik otoritelerince raporlandı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani

ANGOLA, TOGO, İSKOÇYA, NEW YORK! SEÇİMLERE BLACKCORE MÜDAHALESİ

Denetleme kurulu, BlackCore'un dünya çapında nüfuz operasyonlarını yürütmekle suçlandığını belirtirken, "Bu yöntem sadece Fransa'daki belediye seçimleriyle sınırlı kalmadı. Angola, Togo, İskoçya seçimleri ve New York'taki 2025 belediye seçimleri gibi diğer ülkelerde veya bölgelerde de yabancı dijital müdahale operasyonlarını yürütmek için kullanılmış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Fransız makamları, İsrailli firmanın yerel seçimlerde sol eğilimli ve Filistin yanlısı Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden üç belediye başkanı adayına yönelik çevrim içi bir karalama kampanyası düzenlediğinden şüphelendiklerini bildirdi.

ADAYLARI HEDEF ALAN SAHTE HESAPLAR

İlk olarak mart ayında Fransa Dijital Müdahale Koruma Ajansı (Viginum) tarafından fark edilen yabancı kaynaklı bir dijital operasyonda; Marsilya, Toulouse ve Roubaix kentlerinde sol partilerden yarışa katılan üç belediye başkanı adayını hedef alan sahte web siteleri, sosyal medya hesapları ve karalama amaçlı dijital reklamlar kullanıldığı belirtiliyor.

FİLİSTİN YANLISI ADAYLARA CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Kampanyayla, adaylara yönelik aralarında cinsel saldırının da bulunduğu asılsız suçlamalarda bulunulduğu belirtildi.

Liberation ve Haaretz gazetelerinin ortak araştırması ise bu operasyonda kullanılan dijital araçların izini sürerek BlackCore ve Tel Aviv merkezli iki şirketle bağlantılı bir sunucuya ulaştı.

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Paris yönetiminin İsrail'den hem BlackCore'un faaliyetlerine ilişkin bir açıklama istediğini hem de bu karalama kampanyasının arkasındaki azmettiricilerin kim olduğunu ortaya çıkarmak için iş birliği talep ettiğini belirtti. Lecornu, "Eğer Fransa merkezli özel bir şirket, Fransa topraklarını kullanarak İsrail'deki seçimlere benzer bir siber müdahalede bulunsaydı, Tel Aviv yönetiminin de oradaki büyükelçimize karşı hiç tereddüt etmeden aynı diplomatik adımları atacağından en ufak bir şüphem yok." şeklinde konuştu.

İsrail'in Paris Büyükelçiliği de Fransa'nın kendileriyle resmi temas kurduğunu doğruladı. Büyükelçilik, iddiaları incelemek ve kendi tahkikatını başlatmak için Fransa'nın yürüttüğü soruşturmaya dair detaylı raporları beklediklerini açıkladı.