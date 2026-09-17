Borsada yeni operasyon sinyali: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi canlı yayında açıkladı! Saatler sonra neler olacak?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasına yönelik soruşturması sürerken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Operasyonların devam edeceğini belirten Çiftçi, “Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Devlet unutmaz, uyutmaz” ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayında sermaye piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"
Operasyonların devam edeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Yani kısaca bugün de, yarın bugün de operasyon vardı. Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz 'devlet unutmaz, uyutmaz' diyoruz" ifadelerini kullandı.
TERA HOLDİNG'E BASKIN
Öte yandan soruşturma kapsamında Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında holding binasına giren ekipler Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım'da da arama yaptı.
Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız tutuklanırken, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
İSİM LİSTESİ TAKVİM'DE
Mükerrer isimlerin çıkarılmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulanan 48 farklı kişinin isimleri şöyle:
- Ahmet Özcan
- Ali Rıza İncekara
- Alper Öztürk
- Ayşe Seher Aydın
- Berkan Gülen
- Bülent Uygun
- Büşra Alçelik
- Celal Yarız
- Emre Tezmen
- Enes Furkan Çetinkaya
- Enes Yazıcı
- Enver Çevik
- Erdin Özel
- Erkan Kilimci
- Feryal Köker
- Furkan Baki
- Gözde Hacıoğlu
- Haldün Saffet İnal
- Halil İbrahim Ege
- İbrahim Bekci
- İlhan Aygün
- İsmail Ege
- Kemal Akkaya
- Lütfi Çetinel
- Mehmet Erbey
- Mehmet Salih Turhan
- Mehmet Yıldırım
- Muhammed Yarız
- Murat Keçeci
- Müjdat Ede
- Mustafa Bor
- Nilgül Sarıçalı
- Oğuzhan Özerkaya
- Onur Göğebakan
- Orçun Berkay Kaya
- Ömer Bedir Çetinel
- Ramazan Erbey
- Sabahattin Reha Şen
- Salih Can Bülbül
- Samet Çetinel
- Selçuk Kahya
- Serdar Turhan
- Serhat Güven
- Sezai Bekgöz
- Sezer Gümüş
- Şerifegül Yıldırım
- Uğur Akkafa
- Yunus Emre Yıldırım