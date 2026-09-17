Operasyonların devam edeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Yani kısaca bugün de, yarın bugün de operasyon vardı. Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz 'devlet unutmaz, uyutmaz' diyoruz" ifadelerini kullandı.

TERA HOLDİNG'E BASKIN

Öte yandan soruşturma kapsamında Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında holding binasına giren ekipler Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım'da da arama yaptı.

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız tutuklanırken, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

İSİM LİSTESİ TAKVİM'DE

Mükerrer isimlerin çıkarılmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulanan 48 farklı kişinin isimleri şöyle:

İSİM LİSTESİ Ahmet Özcan

Ali Rıza İncekara

Alper Öztürk

Ayşe Seher Aydın

Berkan Gülen

Bülent Uygun

Büşra Alçelik

Celal Yarız

Emre Tezmen

Enes Furkan Çetinkaya

Enes Yazıcı

Enver Çevik

Erdin Özel

Erkan Kilimci

Feryal Köker

Furkan Baki

Gözde Hacıoğlu

Haldün Saffet İnal

Halil İbrahim Ege

İbrahim Bekci

İlhan Aygün

İsmail Ege

Kemal Akkaya

Lütfi Çetinel

Mehmet Erbey

Mehmet Salih Turhan

Mehmet Yıldırım

Muhammed Yarız

Murat Keçeci

Müjdat Ede

Mustafa Bor

Nilgül Sarıçalı

Oğuzhan Özerkaya

Onur Göğebakan

Orçun Berkay Kaya

Ömer Bedir Çetinel

Ramazan Erbey

Sabahattin Reha Şen

Salih Can Bülbül

Samet Çetinel

Selçuk Kahya

Serdar Turhan

Serhat Güven

Sezai Bekgöz

Sezer Gümüş

Şerifegül Yıldırım

Uğur Akkafa

Yunus Emre Yıldırım