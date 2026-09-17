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Kaşif Kozinoğlu soruşturması koğuşa uzandı: Hasan Atilla Uğur ve FETÖ'cü savcılar gözaltında

MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ'den ihraç eski Başsavcı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan ve koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım 17 Eylül sabah saatlerinde gözaltına alındı. Diğer koğuş arkadaşı emekli Albay Hasan Atilla Uğur da KKTC’den Türkiye’ye dönerken İstanbul Havalimanı’nda jandarma tarafından gözaltına alındı. Uğur'un olay anında Kozinoğlu'na kendi dil altı hapını verdiği biliniyor. Vefat haberini kamuoyuna ilk duyuran kişinin ise Hasan Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur olduğu iddia edildi. Takipsizlik kararındaki FETÖ parmağı ve "zehirlenme" iddiaları için ise Adli Tıp incelemesi sürüyor.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturması koğuşa uzandı: Hasan Atilla Uğur ve FETÖ'cü savcılar gözaltında

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosya yaklaşık 15 yıl sonra raftan indirilirken, FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile eski cezaevi savcısı Necip Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan koğuş arkadaşı emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un ise Kıbrıs dönüşü gözaltına alındı.

MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik adımlar atıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşları da yeniden mercek altına alındı.

Kaşif Kozinoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)Kaşif Kozinoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)

FETÖ'DEN İHRAÇ SAVCILAR LİSTEDE
Soruşturma çerçevesinde, ölümün gerçekleştiği dönemde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER


Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül 2026 günü saat 07.00'de İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevindeki koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alındı. Bir diğer koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu öğrenildi.

Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla UğurKozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur

HASAN ATİLLA UĞUR KIBRIS'TAN DÖNDÜ
Soruşturmanın koğuş arkadaşlarına uzanan ayağında hakkında yakalama kararı verilen kritik isim emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur İstanbul'a dönüşünde havalimanında jandarma tarafından gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı!

Kaşif Kozinoğlu soruşturması koğuşa uzandı: Hasan Atilla Uğur ve FETÖ'cü savcılar gözaltında-4

Kozinoğlu fenalaştığı sırada koğuş arkadaşı emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un kendi kullandığı dil altı hapını verdiği biliniyor.

Kaşif Kozinoğlu soruşturması koğuşa uzandı: Hasan Atilla Uğur ve FETÖ'cü savcılar gözaltında-5

Gözaltına alınan isimler şu şekilde sıralandı:

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ
GÖREV / AÇIKLAMA
Hasan Ataman Yıldırım
Emekli Deniz Yüzbaşı, müteveffanın cezaevi koğuş arkadaşı.
Ali İşgören
Olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan, önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilen eski Cumhuriyet başsavcısı.
Necip Doğan
Olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirlenen eski Cumhuriyet savcısı.
Hasan Atilla Uğur
Koğuş arkadaşı, emekli Albay.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNÜ İLK DUYURAN İSİM İDDİASI
Kaşif Kozinoğlu'nun vefatına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi. Kapatılan FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi'nin 2011 yılında yayımladığı haberde, Kozinoğlu'nun ölüm haberinin kamuoyuna yansıma sürecine yer verildi. Söz konusu haberde, Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiğini Twitter (X) hesabından ilk duyuran kişinin Oğuzhan Uğur olduğu iddia edildi.

İLK SORUŞTURMA SİL BAŞTAN İNCELENİYOR


Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın geçmişini de tamamen masaya yatırdı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün meydana geliş şeklinin yanı sıra, olayın ardından yürütülen ilk adli süreçte hangi işlemlerin yapıldığı, delillerin nasıl toplandığı ve takipsizlik kararının nasıl verildiği tüm detaylarıyla yeniden araştırılıyor.

Oğuzhan Uğur'un, Kozinoğlu ile aynı cezaevi koğuşunu paylaşan emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu olması dikkat çekti.

Kaşif Kozinoğlu soruşturması koğuşa uzandı: Hasan Atilla Uğur ve FETÖ'cü savcılar gözaltında-6

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDEKİ ŞÜPHELER
MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin dosya 15 yıl sonra raftan indirildi. Resmi kayıtlara "kalp krizi" olarak geçen dosya, FETÖ parmağı ve vahim ihmaller zinciri iddialarıyla yeniden açıldı.

30 DAKİKALIK İHMAL ZİNCİRİ
Olay günü spor yaptıktan sonra odasında fenalaşan Kozinoğlu'nun tansiyonu yükseldi. İlk acil çağrı butonuna 18.13'te basılmasına rağmen gardiyanlar kapıyı ancak 9 dakika 49 saniye sonra açtı. İddiaya göre, koğuştan sorumlu gardiyan Ferhat Veysi Gül alarmı duyunca müdahale etmek yerine radyonun sesini sonuna kadar açarak yardım çığlıklarını bastırdı. Gül'ün daha sonra FETÖ firarisi olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman'da yer alan haberFETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman'da yer alan haberCezaevinde hazır beklemesi gereken ambulans ekibinin ise Silivri merkezde yemekte olduğu anlaşıldı. Yola çıkan ambulansın bir başka ekibi beklemek için otoyol kenarında 10 dakika durdurulmasıyla birlikte, ilk çağrıdan sağlık ekiplerinin müdahalesine kadar tam 29 dakika 36 saniye kaybedildi. Kozinoğlu, hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmişti.

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İLAÇ VE "ZEHİR" İDDİALARI
Kozinoğlu fenalaştığı sırada koğuş arkadaşı emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un kendi kullandığı dil altı hapını verdiği tespit edildi. Uğur, "Butona basıldığında benden istedi, ilacım tansiyon hapıydı" diyerek durumun FETÖ sorumluluğunu örtme çabası olduğunu savundu.

Kozinoğlu'nun avukatlarına gelen adsız e-postalarda "Yemekle zehirlediler" iddiası yer aldı.

MEZARI AÇILDI
Zehirlenme iddialarının netlik kazanması için 12 Eylül 2026'da feth-i kabir yapıldı. Cesedin bütünlüğünü koruyan yumuşak dokuların bulunması, soruşturmada kritik bir inceleme imkanı sağladı. Adli Tıp Kurumuna gönderilen doku ve kemik örnekleri üzerinde yapılacak toksikolojik ve kimyasal analizlerin, Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ve olası üçüncü şahıs müdahalesinin aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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