Kozinoğlu fenalaştığı sırada koğuş arkadaşı emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un kendi kullandığı dil altı hapını verdiği biliniyor.

30 DAKİKALIK İHMAL ZİNCİRİ Olay günü spor yaptıktan sonra odasında fenalaşan Kozinoğlu'nun tansiyonu yükseldi. İlk acil çağrı butonuna 18.13'te basılmasına rağmen gardiyanlar kapıyı ancak 9 dakika 49 saniye sonra açtı. İddiaya göre, koğuştan sorumlu gardiyan Ferhat Veysi Gül alarmı duyunca müdahale etmek yerine radyonun sesini sonuna kadar açarak yardım çığlıklarını bastırdı. Gül'ün daha sonra FETÖ firarisi olduğu ortaya çıktı.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDEKİ ŞÜPHELER MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin dosya 15 yıl sonra raftan indirildi. Resmi kayıtlara "kalp krizi" olarak geçen dosya, FETÖ parmağı ve vahim ihmaller zinciri iddialarıyla yeniden açıldı.

Oğuzhan Uğur'un, Kozinoğlu ile aynı cezaevi koğuşunu paylaşan emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu olması dikkat çekti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın geçmişini de tamamen masaya yatırdı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün meydana geliş şeklinin yanı sıra, olayın ardından yürütülen ilk adli süreçte hangi işlemlerin yapıldığı, delillerin nasıl toplandığı ve takipsizlik kararının nasıl verildiği tüm detaylarıyla yeniden araştırılıyor.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNÜ İLK DUYURAN İSİM İDDİASI Kaşif Kozinoğlu'nun vefatına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi. Kapatılan FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi'nin 2011 yılında yayımladığı haberde, Kozinoğlu'nun ölüm haberinin kamuoyuna yansıma sürecine yer verildi. Söz konusu haberde, Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiğini Twitter (X) hesabından ilk duyuran kişinin Oğuzhan Uğur olduğu iddia edildi.

Olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirlenen eski Cumhuriyet savcısı.

Olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan, önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilen eski Cumhuriyet başsavcısı.

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman'da yer alan haberCezaevinde hazır beklemesi gereken ambulans ekibinin ise Silivri merkezde yemekte olduğu anlaşıldı. Yola çıkan ambulansın bir başka ekibi beklemek için otoyol kenarında 10 dakika durdurulmasıyla birlikte, ilk çağrıdan sağlık ekiplerinin müdahalesine kadar tam 29 dakika 36 saniye kaybedildi. Kozinoğlu, hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmişti.

İLAÇ VE "ZEHİR" İDDİALARI

Kozinoğlu fenalaştığı sırada koğuş arkadaşı emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un kendi kullandığı dil altı hapını verdiği tespit edildi. Uğur, "Butona basıldığında benden istedi, ilacım tansiyon hapıydı" diyerek durumun FETÖ sorumluluğunu örtme çabası olduğunu savundu.

Kozinoğlu'nun avukatlarına gelen adsız e-postalarda "Yemekle zehirlediler" iddiası yer aldı.

MEZARI AÇILDI

Zehirlenme iddialarının netlik kazanması için 12 Eylül 2026'da feth-i kabir yapıldı. Cesedin bütünlüğünü koruyan yumuşak dokuların bulunması, soruşturmada kritik bir inceleme imkanı sağladı. Adli Tıp Kurumuna gönderilen doku ve kemik örnekleri üzerinde yapılacak toksikolojik ve kimyasal analizlerin, Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ve olası üçüncü şahıs müdahalesinin aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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