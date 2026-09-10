Bir dakika sonra görevlendirilmiş ve sağlık personeli 18.43 sıralarında hastaya ulaşıyor. İlk yardım çağrısından sağlık personelinin hastaya ulaşmasına kadar 29 dakika 36 saniye geçiyor.

Kendi talebi üzerine Uğur'da bulunan Isordil 5 mg isimli dil altı ilacını alıyor. İlk çağrı düğmesine saat 18.13.24'te basılıyor. Çağrı tekrarlanıyor. Devamında koğuş kapısına vuruluyor ve kameraya işaret veriliyor. Gardiyanlar 18.23.13'te koğuş kapısını açıyor. İlk çağrı ile görevlilerin koğuşa ulaşmasının arasında yaklaşık 9 dakika 49 saniye geçiyor.

KOĞUŞ ARKADAŞLARI OLAY YERİ TEMİZLİĞİ Mİ YAPTI?

Hastaneye götürülmesinden sonra koğuş arkadaşlarının Kozinoğlu'nun kaldığı 4 numaralı odaya birden fazla kez girdikleri, gazete ve kahve fincanı gibi bazı eşyaları odadan çıkardıkları, odanın ancak saat 22.07 sıralarında kilitlendiği ve olay yeri incelemesinin ise 23.20'den sonra gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Bu arada kampüste görevli ambulans olay sırasında normal bekleme yerinde bulunmuyordu. Ekibin yemek amacıyla Silivri merkeze gittiği ve ambulansın görev yerinde bulunması halinde hastaya yaklaşık 3-4 dakikada ulaşılabileceği ifade edildi.

İdari inceleme raporunda ise çok önemli bir diğer ayrıntı yer alıyor. Rapora göre, ceza infaz kurumu personelinin sağlık birimine bildirim yaptığını belirtmesine karşılık nöbetçi doktorun olaydan haberdar edilmediğini beyan etmesi dosyadaki en önemli çelişkilerden birini oluşturdu.

Sağlık ekibinin de gelmeden önce Kozinoğlu'na ceza infaz kurumu personelince etkili müdahale yapıldığını gösteren bir kayıt da tespit edilemedi ve bu da şüpheli durumlardan biri oldu.

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