Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde 30 dakikalık kayıp zaman! Koğuş arkadaşları olay yeri temizliği mi yaptı?
FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin resmi evraklar ve belgeler ortaya çıktı. Yardım butonuna basılmasından sağlık ekibinin gelişine kadar geçen 30 dakikalık zaman kaybı, nöbetçi doktorun durumdan habersiz olması ve ambulansın görev yerinde olmak yerine Silivri'de yemekte bulunması müdahaleyi geciktirdi.
FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümündeki skandal ihmaller belgelendi. Kalp krizi geçiren Kozinoğlu'nun yardım butonuna basılmasından sağlık ekibinin gelişine kadar 30 dakikalık zaman kaybı yaşandı.
Nöbetçi doktorun olaydan habersiz olması, gardiyanların çelişkili beyanları ve ambulansın görev yerinde olmak yerine Silivri'de yemekte bulunması müdahaleyi geciktirdi.
Kozinoğlu hastaneye kaldırılır kaldırılmaz, olay yeri incelemesi yapılmadan koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın odaya girip temizlik yapması ve eşyaları çıkarması ise dosyadaki en karanlık nokta oldu.
Sabah'tan Atahan Irmak'ın haberine göre, Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili ceza infaz kurumu kayıtları, kamera inceleme
tutanakları, tanık ve görevli beyanları, 112 Acil Sağlık Hizmetleri kayıtları, hastane evrakı, olay yeri inceleme belgeleri, Adli Tıp Kurumu raporlarına ulaştı. Tüm evraklar Kozinoğlu'nun ölümündeki ağır ihmalleri ve soru işaretlerini gözler önüne serdi.
Evraklara göre Kozinoğlu, 11 Mart 2011'de Silivri 1 No'lu L Tipi Cezaevi B Blok B-1 koğuşunda ve üst kattaki 4 numaralı odada Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'un babası emekli albay Hasan Atilla Uğur ve eski Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la beraber kalıyordu.
Saat 18.01'de gazete ile bir fincan kahve alarak odasına geçtiği görülüyor. Odasından 18.09.36'da hafif sendeleyerek çıkıyor. Hasan Atilla Uğur'un odasına giriyor. Kısa bir süre sonra odasına geri dönüyor. Saat 18.12 sıralarında tansiyon 205/127 (yani 20'ye12) ölçüldü ve göğüs ağrısından şikayet ediyor.
Kendi talebi üzerine Uğur'da bulunan Isordil 5 mg isimli dil altı ilacını alıyor. İlk çağrı düğmesine saat 18.13.24'te basılıyor. Çağrı tekrarlanıyor.
Devamında koğuş kapısına vuruluyor ve kameraya işaret veriliyor. Gardiyanlar 18.23.13'te koğuş kapısını açıyor. İlk çağrı ile görevlilerin koğuşa ulaşmasının arasında yaklaşık 9 dakika 49 saniye geçiyor.
Kozinoğlu odadan 18.26'da çıkıyor yürüyerek. Sedyeye alınıp 18.27'de koğuştan çıkıyor. Mahkum kabul bölümüne 18.30.48'de ulaştırılıyor. 112 Acil Çağrı Merkezine saat 18.30'da bildirim yapılıyor.
Bir dakika sonra görevlendirilmiş ve sağlık personeli 18.43 sıralarında hastaya ulaşıyor. İlk yardım çağrısından sağlık personelinin hastaya ulaşmasına kadar 29 dakika 36 saniye geçiyor.
KOĞUŞ ARKADAŞLARI OLAY YERİ TEMİZLİĞİ Mİ YAPTI?
Hastaneye götürülmesinden sonra koğuş arkadaşlarının Kozinoğlu'nun kaldığı 4 numaralı odaya birden fazla kez girdikleri, gazete ve kahve fincanı gibi bazı eşyaları odadan çıkardıkları, odanın ancak saat 22.07 sıralarında kilitlendiği ve olay yeri incelemesinin ise 23.20'den sonra gerçekleştirildiği anlaşıldı.
Bu arada kampüste görevli ambulans olay sırasında normal bekleme yerinde bulunmuyordu. Ekibin yemek amacıyla Silivri merkeze gittiği ve ambulansın görev yerinde bulunması halinde hastaya yaklaşık 3-4 dakikada ulaşılabileceği ifade edildi.
İdari inceleme raporunda ise çok önemli bir diğer ayrıntı yer alıyor. Rapora göre, ceza infaz kurumu personelinin sağlık birimine bildirim yaptığını belirtmesine karşılık nöbetçi doktorun olaydan haberdar edilmediğini beyan etmesi dosyadaki en önemli çelişkilerden birini oluşturdu.
Sağlık ekibinin de gelmeden önce Kozinoğlu'na ceza infaz kurumu personelince etkili müdahale yapıldığını gösteren bir kayıt da tespit edilemedi ve bu da şüpheli durumlardan biri oldu.
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