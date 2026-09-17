İSKİ'nin 17 Eylül 2026 tarihli verilerine göre kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 38,32'ye geriledi. Temmuz ayının ortalarında yüzde 58,68 seviyesinde olan doluluk oranı, yaklaşık iki aylık süreçte önemli ölçüde azaldı.

İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı yüzde 38,32’ye geriledi. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve İSKİ'den alınmıştır.) İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM İSKİ verilerine göre 17 Eylül itibarıyla İstanbul'daki 10 ana barajın toplam doluluk oranı yüzde 38,32 olarak ölçüldü. Kentte su sağlayan başlıca barajlar arasında Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Darlık, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere bulunuyor.