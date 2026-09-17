İstanbul barajlarında kritik eşik! Baraj doluluk oranı yüzde 38,32’ye düştü
İstanbul’un su rezervlerinde düşüş sürüyor. İSKİ’nin 17 Eylül 2026 tarihli verileri, barajlardaki ortalama doluluk oranının yüzde 38,32’ye gerilediğini gösterdi. Yaz ortasında yüzde 58,68 seviyesinde bulunan doluluk oranındaki yaklaşık 20 puanlık düşüş dikkat çekerken, İstanbul’un su kaynaklarındaki son tablo yeniden gündeme geldi. İşte Ömerli’den Terkos’a, Darlık’tan Pabuçdere’ye kadar 10 ana barajdaki güncel seviyeler...
İSKİ'nin 17 Eylül 2026 tarihli verilerine göre kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 38,32'ye geriledi. Temmuz ayının ortalarında yüzde 58,68 seviyesinde olan doluluk oranı, yaklaşık iki aylık süreçte önemli ölçüde azaldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İSKİ verilerine göre 17 Eylül itibarıyla İstanbul'daki 10 ana barajın toplam doluluk oranı yüzde 38,32 olarak ölçüldü. Kentte su sağlayan başlıca barajlar arasında Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Darlık, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere bulunuyor.
BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN DÜŞÜYOR?
İstanbul'daki baraj seviyelerindeki gerilemede yağışların azalması ve su tüketiminin yüksek seyretmesi etkili oluyor. Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte buharlaşmanın artması da barajlardaki su kaybını artırabiliyor.
Yeterli yağışın gerçekleşmemesi durumunda barajları besleyen su kaynaklarının katkısı azalırken, günlük tüketimin devam etmesi toplam rezervin düşmesine neden oluyor.
17 EYLÜL 2026 TARİHLİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
- Elmalı: %66
- Darlık: %58
- Ömerli: %52
- Alibey: %36
- Terkos: %34
- Büyükçekmece: %27
- Sazlıdere: %22
- Istrancalar: %17
- Kazandere: %13
- Pabuçdere: %4
Yağış miktarı, mevsimsel koşullar ve kentteki su tüketimine bağlı olarak oranlarda gün gün değişiklik yaşanabiliyor. 17 Eylül 2026 verileri ise İstanbul barajlarında yaz aylarından bu yana yaşanan düşüşün sürdüğünü gösteriyor.
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