CANLI YAYIN
Geri

Toplum yapısını ve çocukları koruyan 'Ailem Güvende' harekatına Avrupa hazımsızlığı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kararlı duruşuyla başlatılan 'Ailem Güvende' operasyonları, toplum yapısını ve gençleri gayriahlaki yapılardan korumaya devam ediyor. Müstehcenlik, fuhuş ağı ve sapkın yapılarla mücadele kapsamında çok sayıda hesaba erişim engeli getirilirken, operasyonların başarısı Avrupa ülkelerini rahatsız etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Toplum yapısını ve çocukları koruyan 'Ailem Güvende' harekatına Avrupa hazımsızlığı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatlarıyla kamu düzenini, aile kurumunu ve çocuklarla gençlerin geleceğini korumak amacıyla başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları hız kesmeden sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda 15 ili kapsayacak şekilde genişletilen operasyonlarla, toplumun ahlaki dokusunu zedeleyen, gayriahlaki faaliyetler yürüten ve fuhuş propagandası yapan odaklara ağır darbe vuruldu.

ÇOK SAYIDA MÜSTEHCEN HESABA KİLİT VURULDU

Siber devriyeler ve adli makamların yürüttüğü titiz incelemeler neticesinde, aile yapısını tehdit eden, kamu düzenini bozan ve gençleri hedef alan 419 sosyal medya hesabına ve bağlantılı içeriğe erişim engeli getirildi.

Aile kurumunu hedef alan illegal derneklere yapılan baskınlarla, şantaj ve istismar çarkları tek tek deşifre edildi.

Toplum yapısını ve çocukları koruyan 'Ailem Güvende' harekatına Avrupa hazımsızlığı-2

AVRUPA ÜLKELERİNDEN SKANDAL ORTAK BİLDİR

Türkiye'nin kendi iç hukuk kuralları ve kamu düzeni çerçevesinde yürüttüğü bu başarılı temizlik operasyonları, Batılı ülkeleri adeta rahatsız etti. Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İzlanda ve Danimarka büyükelçilikleri ortak bir mesaj yayımlayarak, sapkın yapıları ve sözde insan hakları maskesi arkasına saklanan odakları koruma telaşına düştü.

Türkiye'nin iç işlerine ve yargı bağımsızlığına açıkça müdahale niteliği taşıyan bildiride, "LGBTI+ örgütlerine yönelik eylemler endişe vericidir" ifadeleriyle operasyonlar hedef alındı. Ancak Türkiye, ulusal güvenliğini, aile yapısını ve evlatlarının geleceğini koruma konusundaki kararlı adımlarından taviz vermeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Ailem Güvende operasyonu hazımsızlığı: Çağlayanda sapkın provokasyonAilem Güvende operasyonu hazımsızlığı: Çağlayanda sapkın provokasyon
Müstehcenlik ve fuhuş propagandası yapan 67si X hesabı toplam 180 adrese erişim engeliMüstehcenlik ve fuhuş propagandası yapan 67si X hesabı toplam 180 adrese erişim engeli
Müstehcenlik ve fuhuş propagandası yapan 67'si X hesabı toplam 180 adrese erişim engeli
Ailem Güvende operasyonu bu ifadeyle başladı... Telefon şifresi çözüldü: Uyuşturucu, fuhuş ve jigolo ağı çöktü!Ailem Güvende operasyonu bu ifadeyle başladı... Telefon şifresi çözüldü: Uyuşturucu, fuhuş ve jigolo ağı çöktü!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Toplum yapısını ve çocukları koruyan 'Ailem Güvende' harekatına Avrupa hazımsızlığı-4 Toplum yapısını ve çocukları koruyan 'Ailem Güvende' harekatına Avrupa hazımsızlığı-5 Toplum yapısını ve çocukları koruyan 'Ailem Güvende' harekatına Avrupa hazımsızlığı-6

Adalet Bakanlığı savcılık kararındaki ifade iddiasını yalanladı: Paylaşımlara soruşturma açıldı
SONRAKİ HABER

"Neyin kafasını yaşadığı anlaşılamadı"

 İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den canlı yayında dikkat çeken borsa çıkışı: Yarın sabah borsa operasyonu olabilir
ÖNCEKİ HABER

Bakan Mustafa Çiftçi'den borsa operasyonu sinyali!
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler