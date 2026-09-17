Toplum yapısını ve çocukları koruyan 'Ailem Güvende' harekatına Avrupa hazımsızlığı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kararlı duruşuyla başlatılan 'Ailem Güvende' operasyonları, toplum yapısını ve gençleri gayriahlaki yapılardan korumaya devam ediyor. Müstehcenlik, fuhuş ağı ve sapkın yapılarla mücadele kapsamında çok sayıda hesaba erişim engeli getirilirken, operasyonların başarısı Avrupa ülkelerini rahatsız etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatlarıyla kamu düzenini, aile kurumunu ve çocuklarla gençlerin geleceğini korumak amacıyla başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları hız kesmeden sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda 15 ili kapsayacak şekilde genişletilen operasyonlarla, toplumun ahlaki dokusunu zedeleyen, gayriahlaki faaliyetler yürüten ve fuhuş propagandası yapan odaklara ağır darbe vuruldu.
ÇOK SAYIDA MÜSTEHCEN HESABA KİLİT VURULDU
Siber devriyeler ve adli makamların yürüttüğü titiz incelemeler neticesinde, aile yapısını tehdit eden, kamu düzenini bozan ve gençleri hedef alan 419 sosyal medya hesabına ve bağlantılı içeriğe erişim engeli getirildi.
Aile kurumunu hedef alan illegal derneklere yapılan baskınlarla, şantaj ve istismar çarkları tek tek deşifre edildi.
AVRUPA ÜLKELERİNDEN SKANDAL ORTAK BİLDİR
Türkiye'nin kendi iç hukuk kuralları ve kamu düzeni çerçevesinde yürüttüğü bu başarılı temizlik operasyonları, Batılı ülkeleri adeta rahatsız etti. Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İzlanda ve Danimarka büyükelçilikleri ortak bir mesaj yayımlayarak, sapkın yapıları ve sözde insan hakları maskesi arkasına saklanan odakları koruma telaşına düştü.
Türkiye'nin iç işlerine ve yargı bağımsızlığına açıkça müdahale niteliği taşıyan bildiride, "LGBTI+ örgütlerine yönelik eylemler endişe vericidir" ifadeleriyle operasyonlar hedef alındı. Ancak Türkiye, ulusal güvenliğini, aile yapısını ve evlatlarının geleceğini koruma konusundaki kararlı adımlarından taviz vermeyeceğini bir kez daha gösterdi.
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