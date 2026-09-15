"Gruba bak bir grup azgın azınlık"

'AİLEM GÜVENDE' OPERASYONLARINDA SON DURUM

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan ve 5 il merkezli 15 ili kapsayan "Ailem Güvende" operasyonlarında, kamu düzenini ve toplumsal yapıyı tehdit eden yapılanmalara ağır darbe indirildi. Fuhşa aracılık etme, yasa dışı mekan sağlama, müstehcen içerik üretimi ve çocukların bu yapılara maruz bırakılması gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmada; 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldı, dijital mecralardaki bazı hesaplara ise erişim engeli getirildi.