'Ailem Güvende' operasyonu hazımsızlığı: Çağlayan'da sapkın provokasyon
Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonunda yakalanan şüphelilere destek bahanesiyle Çağlayan Adliyesi önünde toplanan grup polise zor anlar yaşattı. Emniyet güçlerinin uyarılarını dikkate almayıp garip sesler çıkararak provokasyona soyunan sapkınlık destekçilerine polis anında müdahale etti. Vatandaşlar sosyal medyadan "Aile yapımıza yönelik dayatmalara yeter" diyerek tepki gösterdi.
Adalet Bakanlığı koordinesinde 15 ilde eş zamanlı başlatılan dev "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şahıslara destek vermek isteyen "marjinal" bir grup, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.
Güvenlik güçlerinin uyarılarını dikkate almayarak adliye önünde garip sesler çıkaran ve sapkınlığı savunan gruba polis anında müdahale etti.Çağlayan Adliyesi önünde müdahale!
UYARILARI DİNLEMEYİP GARİP SESLER ÇIKARDILAR
13 Eylül'de başlatılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilere destek olmak amacıyla saat 12.30 sıralarında adliye önünde bir araya gelen grup, provokasyona soyundu. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçlerinin "dağılın" yönündeki ihtar ve uyarılarına uymayan eylemciler, 'Nerdesin aşkım' sloganları atarak garip sesler çıkardı ve güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.
EHL-İ İNSAF DİNLEMEYEN SAPKINLIĞA EMNİYETTEN MÜDAHALE
Polis ikazına rağmen taşkınlığı sürdüren ve adliye çevresinde sesli provokasyonlarla toplumsal huzuru hedef alan şahıslara emniyet mensupları geçit vermedi. Yaşanan arbedenin ardından adliye önünü panayır alanına çevirmeye çalışan bir grup eylemci gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI: "HERKES HADDİNİ BİLMELİ!"
Adliye önünde sergilenen garip hareketlerin ve polis müdahalesinin ardından sosyal medyada vatandaşlar operasyonlara ve güvenlik güçlerine destek mesajları yağdırdı.
Toplumun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan yapılara sert tepki gösteren vatandaşların öne çıkan paylaşımları şöyle oldu:
"Devletimizin yanındayız. Toplumun aile hayatını bozmaya çalışan fon çetelerinin karşısındayız."
"Herkes haddini bilmeli. Aile yapımızı ve toplumsal değerlerimizi hedef alan dayatmalara artık yeter!"
"Gruba bak bir grup azgın azınlık"
'AİLEM GÜVENDE' OPERASYONLARINDA SON DURUM
Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan ve 5 il merkezli 15 ili kapsayan "Ailem Güvende" operasyonlarında, kamu düzenini ve toplumsal yapıyı tehdit eden yapılanmalara ağır darbe indirildi. Fuhşa aracılık etme, yasa dışı mekan sağlama, müstehcen içerik üretimi ve çocukların bu yapılara maruz bırakılması gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmada; 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldı, dijital mecralardaki bazı hesaplara ise erişim engeli getirildi.