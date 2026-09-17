Adalet Bakanlığı savcılık kararındaki ifade iddiasını yalanladı: Paylaşımlara soruşturma açıldı

Sosyal medya platformlarında ve bazı dijital mecralarda, bir Cumhuriyet savcısının verdiği takipsizlik kararında "şüphelinin neyin kafasını yaşadığının anlaşılamadığı" şeklinde ifadelere yer verildiğine dair paylaşılan belge ve haberler üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti.

"İDDİA GERÇEĞİ YANSITMIYOR, KARAR METNİNDE ÖYLE BİR İFADE YOK"

Yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar sonucunda, kamuoyunda geniş yan uyandıran ve viralleşen iddiaların tamamen asılsız olduğu saptandı. İlgili savcılık kararında iddia edildiği gibi bir ifadenin kesinlikle yer almadığı ve belgenin dezenformasyon amacıyla manipüle edildiği ortaya çıktı.

YALAN HABERİ YAYANLARA ADLİ SORUŞTURMA!

Gerçeğe aykırı paylaşımlarla yargı makamlarını hedef alan ve kamuoyunu yanıltan hesaplar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında resen adli soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargı faaliyetlerinin bu tür sahte içerik ve dezenformasyonlarla zedelenmesinin önüne geçmek adına gerekli idari ve hukuki tedbirlerin kararlılıkla alınacağını açıkladı.