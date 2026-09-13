JİGOLO AĞI KURMUŞLAR

Tutanaklara yansıyan dökümlerde Telegram yazışmaları öne çıktı.

Şüpheli; telefon rehberindeki ve sosyal medya hesaplarındaki çok sayıda kişinin para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığını, gruptaki bazı şahısların üçüncü kişileri para karşılığı erkeklerle buluşturduğunu beyan etti.

Para trafiğinde kullanılan IBAN numaraları ve Telegram kullanıcı isimleri savcılık dosyasına eklendi.

Şüpheli şahıs, Telegram, Instagram, X ve OnlyFans üzerinden ücret karşılığı müstehcen görüntü satışı yapıldığı ve ağdaki bazı şahısların uyuşturucu tedarikiyle fuhuş trafiğini eş zamanlı yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

Dosyadaki şüphelilerden birinin diğer kişilere jigolo temin ettiği yönündeki bilgiler tutanaklara geçti.