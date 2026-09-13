“Ailem Güvende” operasyonu bu ifadeyle başladı... Telefon şifresi çözüldü: Uyuşturucu, fuhuş ve jigolo ağı çöktü!
İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan “Ailem Güvende” operasyonunun perde arkasındaki ifade tutanağına Takvim.com.tr ulaştı.. Savcılık dosyasındaki itiraflar; uyuşturucu partilerinden sosyal medyadaki müstehcen içerik ticaretine, para transferlerinden Telegram tabanlı erkek jigolo ağına uzanan organize yapıyı gözler önüne serdi. Kendi rızasıyla telefonunun şifresini veren şüphelinin dijital arşivinden çıkan IBAN bilgileri, mesajlaşmalar ve uyuşturucu görüntüleri doğrultusunda genişletilen soruşturma, organize şebekenin karanlık ilişkilerini açığa çıkardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Ankara, Mersin, İzmir ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan "Ailem Güvende" operasyonunun arka planındaki ifade tutanağı ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasına giren kayıtlarda uyuşturucu temininden para karşılığı cinsel ilişkiye, sosyal medya ağlarındaki müstehcen içerik paylaşımlarından hesaplar arası para transferlerine kadar uzanan organizasyon ayrıntılarıyla yer aldı.
İfade sahibinin kimlik bilgileri, yürütülen tahkikatın güvenliği gerekçesiyle gizli tutuldu.
TELEFON ŞİFRESİYLE ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELDİ
Savcılıkta şüpheli sıfatıyla sorgulanan kişi, cep telefonunun giriş şifresini kendi rızasıyla adli makamlara verdi.
Bilirkişi heyetinin cihaz üzerinde gerçekleştirdiği teknik incelemenin ardından elde edilen fotoğraflar, yazışmalar ve ses kayıtları şüphelinin önüne konuldu.
Şüpheli, adı geçen şahıslardan ücret karşılığında uyuşturucu madde satın aldığını, belirlenen adreslerde uyuşturucu partileri organize edildiğini aktardı.
Cihazda yer alan farklı tarihlere ait uyuşturucu görsellerini kendisine ileten kişilerin isimlerini adli makamlara tek tek bildirdi.
JİGOLO AĞI KURMUŞLAR
Tutanaklara yansıyan dökümlerde Telegram yazışmaları öne çıktı.
Şüpheli; telefon rehberindeki ve sosyal medya hesaplarındaki çok sayıda kişinin para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığını, gruptaki bazı şahısların üçüncü kişileri para karşılığı erkeklerle buluşturduğunu beyan etti.
Para trafiğinde kullanılan IBAN numaraları ve Telegram kullanıcı isimleri savcılık dosyasına eklendi.
Şüpheli şahıs, Telegram, Instagram, X ve OnlyFans üzerinden ücret karşılığı müstehcen görüntü satışı yapıldığı ve ağdaki bazı şahısların uyuşturucu tedarikiyle fuhuş trafiğini eş zamanlı yürütüldüğü bilgisini paylaştı.
Dosyadaki şüphelilerden birinin diğer kişilere jigolo temin ettiği yönündeki bilgiler tutanaklara geçti.
FUHUŞTURUCU BAĞLANTISI
Savcılık tutanağında yer alan beyanlar, uyuşturucu ticaretiyle fuhuş ağının aynı şahıslar üzerinde toplandığını gösterdi.
Telefon rehberinde kayıtlı şahısların uyuşturucu madde temin süreçlerini anlatan şüpheli, bahse konu kişilerin fuhuş organizasyonu içinde aktif rol aldığını dile getirdi.
5 KENTTE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının evrakına giren 3 Ağustos tarihli ifade ve dijital materyal incelemeleriyle adli süreç genişletildi.
Sosyal medya profilleri, iletişim dökümleri ve banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu İstanbul merkezli Ankara, Mersin, İzmir ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma makamları, uyuşturucu ve fuhuş eksenli dijital ağın arka planındaki diğer bağlantıları tespit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.