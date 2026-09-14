Siber dünyada sanal devriyelerini aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, kamu düzenini, genel ahlakı ve aile yapısını hedef alan dijital unsurlara karşı geniş kapsamlı bir operasyona daha imza attı. "Ailem Güvende" operasyonlarını hedef alarak "Müstehcenlik" ile "Fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçlarını öven, propagandası yürüten ve meşrulaştırmaya çalışan platformlar mercek altına alındı.

Yapılan teknik takip ve incelemelerin ardından, söz konusu suç unsuru içerikleri paylaştığı ve yasa dışı faaliyetlerin propagandasını yaptığı tespit edilen 67'si X hesabı olmak üzere toplamda 180 sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engeli getirildi.

"AİLEM GÜVENDE" OPERASYONLARI HEDEF ALINDI

Toplumun temel taşı olan aile yapısını korumayı amaçlayan operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışan ve fuhuş ile müstehcenlik suçlarını öven paylaşımlar yaptığı belirlenen dijital mecralara karşı adli mercilerce erişimin engellenmesi kararı verildi.