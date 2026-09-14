Fuhuş ve müstehcenliği öven 180 hesaba erişim engeli!
Emniyet birimlerinin siber vatandaki takibi sonucu, "Müstehcenlik" ile "Fuhşa teşvik ve yer temini" suçlarını öven, kamu düzenini hedef alan dijital mecralar engellendi. Adli mercilerce alınan kararla, yasa dışı faaliyetlerin propagandasını yürüten 180 hesap ve siteye Türkiye'den erişim kapatıldı.
Siber dünyada sanal devriyelerini aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, kamu düzenini, genel ahlakı ve aile yapısını hedef alan dijital unsurlara karşı geniş kapsamlı bir operasyona daha imza attı. "Ailem Güvende" operasyonlarını hedef alarak "Müstehcenlik" ile "Fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçlarını öven, propagandası yürüten ve meşrulaştırmaya çalışan platformlar mercek altına alındı.
Yapılan teknik takip ve incelemelerin ardından, söz konusu suç unsuru içerikleri paylaştığı ve yasa dışı faaliyetlerin propagandasını yaptığı tespit edilen 67'si X hesabı olmak üzere toplamda 180 sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engeli getirildi.
"AİLEM GÜVENDE" OPERASYONLARI HEDEF ALINDI
Toplumun temel taşı olan aile yapısını korumayı amaçlayan operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışan ve fuhuş ile müstehcenlik suçlarını öven paylaşımlar yaptığı belirlenen dijital mecralara karşı adli mercilerce erişimin engellenmesi kararı verildi.
67 HESAP VE İNTERNET SİTELERİ KAPATILDI
Siber alanda suçla mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda; sosyal medya platformu X üzerinde faaliyet gösteren 67 onaylı/onaysız kullanıcı hesabı ile birlikte yasa dışı yayın yapan çok sayıda internet sitesinin Türkiye'den erişimi engellendi. Kararın ardından ilgili hesaplara giren kullanıcılar "Hesap Erişimine Engellendi" uyarısıyla karşılaştı.
Yetkililer, dijital alanda genel ahlaka, aile yapısına ve kamu huzuruna yönelik işlenen suçlarla mücadelenin, "siber vatanda" da kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
BAKIRKÖY 4. SULH CEZA HâKİMLİĞİ'NDEN 58 HESABA ENGELLEME
Süreçle ilgili bir diğer kritik adli hamle de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Başsavcılığın talebi üzerine inceleme yapan Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği, yürütülen adli soruşturmaları hedef gösteren ve propaganda yaptığı belirlenen 58 sosyal medya hesabı ve web sitesi hakkında erişimin engellenmesine hükmetti.
Hâkimlik kararında, 5651 sayılı Kanun'un 8/1-a (5) bendi uyarınca "Müstehcenlik" suçu açısından yeterli şüphenin bulunduğu vurgulanarak, söz konusu URL adreslerindeki içeriklerin yayından çıkarılmasına ve Türkiye'den erişimlerinin kısıtlanmasına karar verildi.
X, INSTAGRAM VE WEB SİTELERİ LİSTEDE
Alınan kararlar doğrultusunda; sosyal medya platformu X üzerinde faaliyet gösteren onaylı ve onaysız çok sayıda kullanıcı profilinin yanı sıra Instagram hesapları ve yasa dışı yayın yapan internet sitelerinin Türkiye erişimi kesildi. Kararın uygulanmasıyla birlikte ilgili adreslere giren kullanıcılar "Hesap Erişimine Engellendi" uyarısıyla karşılaştı.