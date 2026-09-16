İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.

ADEM SOYTEKİN'DEN "KİPTAŞ'TAN LİSTE GELDİ" İTİRAFI



Bir önceki celsede Adem Soytekin tanık olarak dinlenmiş, KİPTAŞ'ın kendilerine daireler için isimler gönderdiğini beyan etmişti.



Soytekin savunmasında "Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim CHP Meclis üyesi, delegeler vardı. İsimler satış listesi gibi isimlerdi. Bu kişiler genellikle siyasi bağlantılı olan isimlerdi" demişti.