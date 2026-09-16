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CHP'nin şaibeli kurultayına ceza davası yine ertelendi! Gözler 21 Ekim'de... Kılıçdaroğlu'ndan ses getiren "temyiz" hamlesi

Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 12 sanığın "oylamaya hile karıştırma" suçundan yargılandığı CHP'nin şaibeli kurultayına ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Bir önceki celsede Adem Soytekin tanık olarak dinlenmiş, KİPTAŞ'ın kendilerine daireler için isimler gönderdiğini beyan etmişti. Öte yandan CHP kurultay sürecini hızlandırmak için Yargıtay'a temyiz başvurusundan feragat etti. Kılıçdaroğlu yeniden adaylık için zemin yoklarken, CHP kurmayları ve hukukçular temyiz incelemesinin uzun sürmesinden endişeli. Gürsel Erol ise Genel Merkez'in temyiz hamlesine tepkili.

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CHP'nin şaibeli kurultayına ceza davası yine ertelendi! Gözler 21 Ekim'de... Kılıçdaroğlu'ndan ses getiren "temyiz" hamlesi

CHP'nin mutlak butlan ile sonuçlanan 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreci hala devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmay kadrosu mahkeme kararıyla göreve iade edilirken, Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 12 sanığın "oylamaya hile karıştırma" suçundan yargılandığı ceza davasının 7. duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

12 sanıklı davanın 21 Ekim'de 8. celsesi görülecek.

İmamoğlu dahil 12 sanık ʺoylamaya hileʺ suçundan yargılanıyor (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)İmamoğlu dahil 12 sanık ʺoylamaya hileʺ suçundan yargılanıyor (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)

KİME, NE CEZA İSTENİYOR?

İmamoğlu ile beraber İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Çelik, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis isteniyor.

ŞAİBEYİ VE ŞAİBELİLERİ İMAMOĞLU ORGANİZE ETTİ

İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.

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ADEM SOYTEKİN'DEN "KİPTAŞ'TAN LİSTE GELDİ" İTİRAFI

Bir önceki celsede Adem Soytekin tanık olarak dinlenmiş, KİPTAŞ'ın kendilerine daireler için isimler gönderdiğini beyan etmişti.

Soytekin savunmasında "Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim CHP Meclis üyesi, delegeler vardı. İsimler satış listesi gibi isimlerdi. Bu kişiler genellikle siyasi bağlantılı olan isimlerdi" demişti.

CHP kurultay takvimini açıklarken gözler Yargıtay'a çevrildi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)CHP kurultay takvimini açıklarken gözler Yargıtay'a çevrildi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)



CHP'DEN TEMYİZ HAMLESİ

Öte yandan CHP Genel Merkezi, mutlak butlanla sonuçlanan şaibeli kurultay davasında Yargıtay'a temyiz başvurusundan feragat etti. Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den istifa edip Yeni Parti'yi kurması karara gerekçe olarak gösterildi.

Temyiz hamlesinin arka planında ise açıklanan kurultay takvimi yatıyor.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeniden adaylık için zemin yoklarken, CHP kurmayları ve hukukçular temyiz incelemesinin uzun sürmesinin süreci geciktirebileceğini değerlendiriyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar temyiz başvurusu için "Kurultayın önünü açan bir girişim" değerlendirmesi yapılıyor.

Nitekim CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı "Dava bir an önce karara bağlanmalı" dedi.

Yargıtay mutlak butlanı onarsa mevcut kongre süreci devam edecek, kararın bozulması durumunda olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti gündeme gelecek.

CHP'nin şaibeli kurultayına ceza davası yine ertelendi! Gözler 21 Ekim'de... Kılıçdaroğlu'ndan ses getiren "temyiz" hamlesi-6

GÜRSEL EROL GENEL MERKEZ'E REST ÇEKTİ

Temyiz hamlesi CHP içinde "Kılıçdaroğlu aday olmasın" diye odaklarca tepkiyle karşılandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'nin Yargıtay'daki temyiz hakkından feragat etmesine ilişkin "38. Olağan Kurultay gerçekleştirilip sonuçlandırılmadan 38. Olağan Kongre takviminin hukuken tamamlandığından söz edilemez" dedi.

Erol geçtiğimiz ay da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için deklarasyon çalışmaları yürütmüştü.

CHPnin temyiz kararını geri çekmesinin arka planı! Kılıçdaroğlunun bir gözü Yargıtayda diğer gözü kurultayda: Gürsel Eroldan restCHPnin temyiz kararını geri çekmesinin arka planı! Kılıçdaroğlunun bir gözü Yargıtayda diğer gözü kurultayda: Gürsel Eroldan rest
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