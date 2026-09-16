Sürücülere 100 bin lira, yolculara 3 bin 870 lira idari para cezası kesilirken, araçlar 60 gün süreyle trafikten menediliyor.

Kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten menedilirken, korsan araçları tercih eden yolculara 3 bin 870 lira idari para cezası uygulanıyor.

6 Eylül'e kadar geçen sürede 10 bin 233 sürücü ve 10 bin 380 yolcuya cezai işlem uygulandı.

2025 yılında 11 bin 677 sürücü ile 11 bin 962 yolcu hakkında işlem yapıldı.

MERKEZ KURUP POLİSLERİN KONUMLARINI ARAÇLARA PAYLAŞIYORLAR

Haksız rekabet, can güvenliği riski ve vergi kaybına neden olan yasa dışı dijital uygulamaların erişime engellenmesini talep eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, kurulan organize ağın detaylarını paylaştı.

Resmi ve lisanslı taksi çağırma uygulamalarının hizmet vermeye devam ettiğini belirten Dalcı, A Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Normal taksi çağırma uygulamaları değil bizim burada söylediğimiz. Çünkü resmi, Büyükşehir Belediyesinden lisans almış taksi çağırma uygulamalarımız var. Bunlar hizmet veriyorlar zaten. Artık nirvanaya ulaştılar yani çağrı merkezi kurmuşlar. İşte trafik polislerimizin konumlarını korsan yapan araçlarla paylaşım yapıyorlar."

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, korsan ağların polis denetimlerini anlık takip ederek sürücüleri yönlendirdiğini ve kesilen cezaları ödeyerek suça azmettirdiğini vurguladı.