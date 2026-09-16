Korsan takside polisten kaçmak için çağrı merkezi kurdular
İstanbul’da korsan taksicilik faaliyetleri organize suç şebekelerini aratmayan yöntemlerle yürütülüyor. Yasa dışı dijital uygulamalar üzerinden haberleşen korsan taksiciler, motosikletli gözcüler ve kurdukları çağrı merkezleriyle polis denetimlerinden kaçmaya çalışıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılından bu yana 44 bin 252 sürücü ve yolcuya işlem yapıldı. Kesilen yüksek idari para cezalarının korsan ağ organizatörleri tarafından karşılandığı ortaya çıkarken, taksi esnafı haksız rekabet ortamının son bulmasını istiyor.
İstanbul sokaklarında son dönemde yasal yükümlülüklerini yerine getiren ticari taksilerle, organize ağ kurarak denetimlerden kaçan korsan taksiler arasında görünmez savaş yaşanıyor.
Yasa dışı dijital uygulamalar üzerinden örgütlenen korsan taşımacılık şebekeleri, motosikletli gözcülerden çağrı merkezlerine kadar uzanan karmaşık sistemle faaliyet gösteriyor.
MOTOSİKLETLİ GÖZCÜLER POLİSİ TAKİP EDİYOR
Sistem, yolcunun yasa dışı uygulama üzerinden araç çağırmasıyla işlemeye başlıyor. Korsan taksiler sadece dijital uygulamalar üzerinden değil, sahada görev yapan motosikletli gözcüler aracılığıyla polis denetimlerinden kaçıyor.
Polis ekiplerini takip eden motosikletliler, denetim noktalarını anlık olarak korsan taksicilere bildiriyor. Bildirimler sayesinde sürücüler kontrol noktalarından geçmiyor.
Yakalanma durumunda yolculara arkadaş süsü verilirken, kesilen idari para cezalarının uygulama sahipleri tarafından ödendiği öne sürüldü.
44 BİN 252 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verileri, İstanbul'da korsan taşımacılığın ulaştığı boyutu ortaya koyuyor.
2025 yılında 11 bin 677 sürücü ile 11 bin 962 yolcu hakkında işlem yapıldı.
6 Eylül'e kadar geçen sürede 10 bin 233 sürücü ve 10 bin 380 yolcuya cezai işlem uygulandı.
İki yıllık dönemde toplam 44 bin 252 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.
Korsan taşımacılık yapan sürücülere 100 bin lira idari para cezası kesilerek ehliyetlerine 30 gün el konuluyor.
Kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten menedilirken, korsan araçları tercih eden yolculara 3 bin 870 lira idari para cezası uygulanıyor.
MERKEZ KURUP POLİSLERİN KONUMLARINI ARAÇLARA PAYLAŞIYORLAR
Haksız rekabet, can güvenliği riski ve vergi kaybına neden olan yasa dışı dijital uygulamaların erişime engellenmesini talep eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, kurulan organize ağın detaylarını paylaştı.
Resmi ve lisanslı taksi çağırma uygulamalarının hizmet vermeye devam ettiğini belirten Dalcı, A Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
"Normal taksi çağırma uygulamaları değil bizim burada söylediğimiz. Çünkü resmi, Büyükşehir Belediyesinden lisans almış taksi çağırma uygulamalarımız var. Bunlar hizmet veriyorlar zaten. Artık nirvanaya ulaştılar yani çağrı merkezi kurmuşlar. İşte trafik polislerimizin konumlarını korsan yapan araçlarla paylaşım yapıyorlar."
"TRAFİK CEZALARINI ÖDEYEREK SUÇA AZMETTİRİYORLAR"
Kurulan çağrı merkezleri üzerinden GPS ile araçların takip edildiğini aktaran Dalcı, şunları kaydetti:
"Çağrı merkezi kurmuşlar. Oraya bilgi gidiyor. Motosikletli diyor ki 'Şişli Camii'nde çevirme var.' Dijital uygulama üzerinden korsan yapan araç bu bölgeye gelmesin. Çağrı merkezi de GPS üzerinden haritada araçları görüyor. Uyarı yapıyor. Diyor ki 'Şişli Camii'nde siviller trafik yapıyor. İşte Cumhuriyet Caddesi 16-18'in önündeler. Burayı baypas edin. Bir arka sokaktan dolaşın.' Trafik cezalarını ödeyerek suça bir şekilde azmettirmiş oluyorlar."
BAĞLANAN ARAÇ SAYISI İKİ BUÇUK KAT ARTTI
Son dönemde yaşanan sıkıntıların yoğunlaştığına dikkat çeken Dalcı, "İstanbul'da korsan taşımacılık nedeniyle İŞK-3 kapsamında 2025 yılında bağlanan araç sayısına kıyasla, 2026'da şu ana kadar bağlanan araç sayısı neredeyse iki buçuk kat artmış." ifadelerini kullandı.