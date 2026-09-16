BAKAN ÇİFTÇİ: "DEVLETİMİZİN ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKLAR" Olayın aydınlatılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "JASAT'ımız yangın süsü verilen cinayeti X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlattı." denildi.

İçişleri Bakanı Çiftçi ise jandarmanın başarısını tebrik ederek, "Jandarmamızın dikkati, cinayetin üzerindeki perdeyi kaldırdı! Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT'ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı; şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar; güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar. Cinayetin izini kararlılıkla süren, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayarak olayı aydınlatan kahraman Jandarmamızı ve JASAT'ımızı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

JASAT 2026'DA CİNAYETLERİ ÇÖZDÜ

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 2026 yılında meydana gelen 12 bin 280 nitelikli olayın 11 bin 808'ini aydınlattı. Ekipler, bu yıl müdahil oldukları 209 kasten öldürme olayının ise tamamını çözmeyi başardı. Ayrıca kasten öldürme olaylarında firari olarak aranan 24 şüpheli hakkında Kırmızı Bülten kararı çıkarılması sağlandı.