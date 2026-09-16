Yangın süsü verilen cinayet! Üykü çiftinin katil zanlısı yakalandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin vurularak katledildiği ortaya çıktı. Maktullerin çalınan ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray cihazındaki ayrıntı sayesinde tespit eden JASAT ekipleri, gasbettiği altınlarla İstanbul'a kaçan katil zanlısı H.Ç.'yi yakaladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, jandarmanın dikkatini tebrik ederek "Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT’ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı; şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi." ifadelerini kullandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde öldürülen Ağa ve Nimet Üykü çiftinin katil zanlısı H.Ç. yakalandı.
YANGIN SÜSÜ
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül 2026 tarihinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yangın sonrası yapılan otopsi incelemesinde Üykü çiftinin göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği tespit edildi.
ZİYNET EŞYALARI ÇALINDI
Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde harekete geçen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, maktul Nimet Üykü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin de çalındığını belirledi.
X-RAY CİHAZINDAKİ DETAY KATİLİ YAKALATTI
Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayın ardından gasbettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve ziynet eşyalarını kuyumcuda satmaya çalışan şüpheli H.Ç.'nin izini sürdü.
Zanlı H.Ç.'nin havalimanı X-Ray görüntülerindeki ayrıntı sayesinde tespit edildiği ve yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece "Kasten Öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklandı.
BAKAN ÇİFTÇİ: "DEVLETİMİZİN ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"
Olayın aydınlatılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "JASAT'ımız yangın süsü verilen cinayeti X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlattı." denildi.
İçişleri Bakanı Çiftçi ise jandarmanın başarısını tebrik ederek, "Jandarmamızın dikkati, cinayetin üzerindeki perdeyi kaldırdı! Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT'ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı; şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar; güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar. Cinayetin izini kararlılıkla süren, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayarak olayı aydınlatan kahraman Jandarmamızı ve JASAT'ımızı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
JASAT 2026'DA CİNAYETLERİ ÇÖZDÜ
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 2026 yılında meydana gelen 12 bin 280 nitelikli olayın 11 bin 808'ini aydınlattı. Ekipler, bu yıl müdahil oldukları 209 kasten öldürme olayının ise tamamını çözmeyi başardı. Ayrıca kasten öldürme olaylarında firari olarak aranan 24 şüpheli hakkında Kırmızı Bülten kararı çıkarılması sağlandı.