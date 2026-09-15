Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi: Erzurum Adliyesine getirilen 5 şüphelinin 4'ü tutuklandı
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmanın 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden işlemleri tamamlanan 5’i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 36’ya yükseldi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni tutuklamalar gerçekleşti.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, emniyet koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden işlemleri tamamlanan 5'i sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesine getirildi.
Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklanma, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Hâkimlik, savcılığın talebine uyarak 4 zanlının tutuklanmasına, 1 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
4 ZANLI TUTUKLANDI
Hâkimliğin verdiği kararın ardından Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Operasyonda gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
6. DALGA OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlanan 5 kişinin adliyeye sevk edilmesi ve 4'ünün tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya çıktı. Diğer 6 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.