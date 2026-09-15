Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni tutuklamalar gerçekleşti.

Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklanma, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Hâkimlik, savcılığın talebine uyarak 4 zanlının tutuklanmasına, 1 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36’ya yükselirken, 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

4 ZANLI TUTUKLANDI

Hâkimliğin verdiği kararın ardından Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Operasyonda gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

6. DALGA OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.



Gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlanan 5 kişinin adliyeye sevk edilmesi ve 4'ünün tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya çıktı. Diğer 6 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN